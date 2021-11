Kbiz đón tin vui: Tài tử "Cuộc chiến thượng lưu" xác nhận kết hôn cùng bạn gái kém 6 tuổi

Sáng 8/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nam diễn viên "Cuộc chiến thượng lưu" Lee Si Eon và bạn gái - nữ diễn viên Seo Ji Seung sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 25/12 tới đây tại đảo Jeju. Hôn lễ sẽ được tổ chức riêng tư, chỉ có những người thân thiết của hai bên gia đình và không có bất kỳ khách mời nổi tiếng nào.

Lee Si Eon và Seo Ji Seung công khai hẹn hò vào cuối năm 2017 sau một thời gian giữ mối quan hệ tiền bối - hậu bối trong ngành giải trí. Lee Si Eon hơn bạn gái 6 tuổi.

Xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim "Friend, Our Legend" năm 2009. Lee Si Eon gây chú ý với các vai phụ trong: "Man To Man", "My Sassy Girl", "Into the World Again" và "Two Cops". Anh bắt đầu trở nên nổi tiếng thông qua bộ phim "Reply 1997" đình đám. Gần đây là vai phụ trong "Cuộc chiến thượng lưu".

Trong khi đó, nữ diễn viên Seo Ji Seung từng xuất hiện trong "Sharp 2" vào năm 2005. Cô cũng góp mặt trong "TV Novel, Dear My Sister" và "For Her Son".

