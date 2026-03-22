Kay Trần “mở cửa trái tim” bằng liveshow đầu tiên tại Nhà hát Lớn

Tối qua (ngày 21/3), tại không gian sân khấu Vườn Âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi Kay Trần chính thức trình làng liveshow cá nhân đầu tiên mang tên “Đường vào tim em”. Đây không chỉ là một đêm nhạc đơn thuần mà còn là cột mốc đáng nhớ trong hành trình solo của nam ca sĩ, sau khi ghi dấu ấn mạnh mẽ tại chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai 2024”.

Ngay từ những phút mở màn, Kay Trần đã đưa khán giả bước vào thế giới âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân – nơi những bản hit quen thuộc được “khoác áo mới” với màu sắc hiện đại, bắt tai và giàu năng lượng. Các ca khúc như “U mê em”, “Love like that (Yêu như thế)”, “No Fair (Không công bằng)” hay “Gọi cháy máy” lần lượt vang lên, tạo nên một bầu không khí cuốn hút, khiến khán giả không ngừng lắc lư và hòa nhịp.

Không chỉ dừng lại ở sự sôi động, liveshow còn có những khoảng lắng đầy cảm xúc. Những giai điệu như “Nước hoa”, “Từng lời anh chôn dấu”, “Yêu em nhiều” hay “Để em rời xa” được Kay Trần thể hiện với một màu sắc trưởng thành hơn, cho thấy sự chuyển mình rõ nét trong tư duy âm nhạc. Đặc biệt, ca khúc chủ đề “Đường vào tim em” đã trở thành điểm nhấn khi cả không gian như vỡ òa trong sự đồng điệu giữa nghệ sĩ và khán giả.

Một trong những điểm cộng lớn của đêm diễn là sự xuất hiện của những người bạn thân thiết trong âm nhạc. Hoàng Tôn và Hoàng Hiệp mang đến những màn kết hợp ăn ý, góp phần đẩy cảm xúc chương trình lên cao trào. Sự tung hứng tự nhiên, không gượng ép giữa các nghệ sĩ khiến sân khấu trở nên gần gũi, đúng tinh thần của một “cuộc hẹn âm nhạc” hơn là một show diễn khuôn mẫu.

Kay Trần thực sự là một nghệ sĩ có năng lượng sân khấu đặc biệt cùng một lợi thế lớn là sự kết nối với khán giả trẻ liên tục bằng những phần giao lưu tinh tế và thông minh trên sân khấu.

Không khó để nhận ra, “Đường vào tim em” không chỉ là một liveshow, mà còn là lời khẳng định cho hướng đi rõ ràng của Kay Trần trong chặng đường sắp tới. Từ một nghệ sĩ trẻ từng được biết đến qua các bản hit mang màu sắc giải trí, anh đang dần định hình hình ảnh một performer toàn diện – biết cách làm mới bản thân, đồng thời giữ được chất riêng.

Sự đầu tư chỉn chu về âm nhạc, sân khấu và cảm xúc đã giúp liveshow đầu tay của Kay Trần ghi điểm trong lòng khán giả Thủ đô. Quan trọng hơn, nó mở ra một “cánh cửa” mới – nơi nam ca sĩ không chỉ chinh phục người nghe bằng giai điệu, mà còn bằng câu chuyện và cá tính nghệ thuật của chính mình.

Với “Đường vào tim em”, Kay Trần dường như đã tìm được cách đi thẳng vào trái tim khán giả một cách tinh tế và đủ sâu để ở lại.

Đêm nhạc được thực hiện bởi DL Entertainment, dưới sự bảo trợ của Nhà tổ chức hàng đầu Vạn Show. Đêm nhạc nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Vạn Show của đạo diễn Vạn Nguyễn.

