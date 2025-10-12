Katy Perry hôn cựu Thủ tướng Canada đắm đuối trên du thuyền

Vào ngày 11/10, Daily Mail đăng tải hình ảnh Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau ôm hôn đắm đuối trên du thuyền. Những bức ảnh này được 1 du khách chụp tại ngoài khơi bờ biển Santa Barbara, California, Mỹ vào cuối tháng 9 nhưng đến nay mới công bố.

Nhìn bức ảnh này, công chúng đều cho rằng cặp đôi đang chìm đắm trong tình yêu. Truyền thông đã liên hệ với đại diện của cả Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhưng chưa nhận được câu trả lời về mối quan hệ của họ.

Hình ảnh ôm hôn tình tứ của Katy Perry và cựu Thủ tướng Justin Trudeau khiến truyền thông dậy sóng

Tối ngày 29/8, tờ TMZ tung hình ảnh Katy Perry cùng đi ăn tối với cựu Thủ tướng Justin Trudeau tại 1 nhà hàng sang trọng ở Montreal, Canada. Theo truyền thông Mỹ, cuộc gặp mặt riêng tư của nữ ca sĩ Dark Horse và Justin Trudeau được các nhân viên an ninh giám sát chặt chẽ. Ngày hôm đó, Katy Perry đã xuất hiện với diện mạo quyến rũ, xinh đẹp.

Cô và chính trị gia 54 tuổi trò chuyện vô cùng vui vẻ. Cả 2 còn cùng nhau vào khu vực bếp để cảm ơn các đầu bếp, nhân viên đã đích thân chuẩn bị bữa ăn ngon, thịnh soạn cho họ. Trong lúc dân tình còn đang đồn đoán, cựu Thủ tướng Canada đã không ngần ngại tới xem concert ủng hộ Katy Perry. Mối quan hệ bất ngờ của 2 nhân vật tưởng chừng không liên quan đến nhau đã khiến cả thế giới chấn động.

Cả 2 đã có 1 cuộc gặp gỡ riêng tư với rất vui vẻ. Katy Perry cười tươi rói khi trò chuyện với chính trị gia 54 tuổi

Justin Trudeau công khai đến ủng hộ Katy Perry tại concert

Đôi bên hiện nay đều là người độc thân. Katy Perry vừa chia tay mối tình 10 năm Orlando Bloom. Hiện tại, cô tập trung vào tour diễn Lifetimes và nuôi dạy con gái Daisy Dove 5 tuổi. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Canada thông báo ly thân người vợ 18 năm là Sophie Grégoire vào năm 2023. Họ cùng nhau nuôi dạy 3 con chung là Xavier (17 tuổi), Ella-Grace (16 tuổi) và Hadrien (11 tuổi).

Tuy nhiên sau đó không lâu, truyền thông đưa tin mối tình vừa chớm nở của Katy Perry và cựu thủ tướng Canada Justin Trudeau được cho là đã nguội lạnh. Lý do là bởi Katy Perry có lịch trình quá bận rộn, còn Justin Trudeau cảm thấy không thoải mái khi phải nhận quá nhiều sự chú ý từ truyền thông và công chúng. Katy Perry và Justin Trudeau có sự gắn kết ngay lập tức, họ quan tâm đến nhau, có nhiều điểm chung nhưng sẽ cần thời gian xem mọi chuyện đi đến đâu. Có vẻ giờ đây, cặp đôi này đã trở lại bên nhau và hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu.

Mối quan hệ của Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada gây xôn xao dư luận

Nguồn: Daily Mail