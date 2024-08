Kate Middleton từng cân nhắc từ chối danh hiệu Vương phi xứ Wales



Kate Middleton từng tranh cãi về việc từ chối danh hiệu Vương phi xứ Wales để tránh những so sánh "căng thẳng" với mẹ chồng quá cố, Vương phi Diana.

Trong cuốn sách mới của Robert Jobson, “Catherine, The Princess of Wales: A Biography of the Future Queen”, ông cho rằng Kate đã lo lắng về việc thừa kế tước hiệu nổi tiếng của Diana vì nó gần như đã gắn chặt với tên tuổi của bà, người đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào năm 1997 khi 36 tuổi.

Sự căng thẳng từ những so sánh với Vương phi Diana

Tác giả hoàng gia cho biết rằng những "điểm tương đồng và khác biệt giữa hai người phụ nữ" đã được thảo luận nhiều trong công chúng và thậm chí cả trong gia đình hoàng gia, điều này càng làm tăng thêm áp lực lên Kate.

Jobson viết: "Kate cảm thấy tất cả những cuộc trò chuyện đó rất căng thẳng. Thực tế, đến mức cô ấy cảm thấy có thể sẽ từ chối danh hiệu Vương phi xứ Wales, giống như Camilla đã chọn trở thành Nữ công tước xứ Cornwall."

Diana trở thành Vương phi xứ Wales sau khi kết hôn với Thái tử Charles vào năm 1981. Tuy nhiên, Lady Di vẫn giữ tên này ngay cả sau khi cặp đôi ly hôn vào năm 1996 và Camilla quyết định không lấy tước hiệu sau khi kết hôn với Charles vào năm 2005.

Chia sẻ của Vương phi Kate về áp lực từ tên tuổi của mẹ chồng

Sau khi đính hôn với Thân vương William vào năm 2010, Kate đã được hỏi liệu cô có thấy áp lực khi theo bước của một "hình tượng khổng lồ" như mẹ chồng quá cố hay không. Kate trả lời trong một cuộc phỏng vấn với ITV News: "Rõ ràng, tôi muốn gặp bà ấy và bà ấy là một người phụ nữ truyền cảm hứng để ngưỡng mộ."

Cô cũng thừa nhận: "Nhưng đúng vậy, tôi có cảm thấy áp lực," trước khi William chen vào và nói rằng không có "áp lực" nào để cô trở thành “Diana tiếp theo”. William nói: "Không ai cố gắng điền vào chỗ trống của mẹ tôi. Điều này liên quan đến việc tạo dựng tương lai và định mệnh của riêng mình, và Kate sẽ làm rất tốt điều đó."

Quyết định nhận tước hiệu sau khi Charles lên ngôi

Mặc dù cặp đôi đã kết hôn vào năm 2011, Kate không phải đối mặt với quyết định này cho đến hơn một thập kỷ sau, điều này đã giúp cô có thời gian để thích nghi với cuộc sống hoàng gia. Khi Charles lên ngôi vào tháng 9 năm 2022, Kate đã "chấp nhận sự thăng tiến với sự nhã nhặn, vì tôn trọng chồng và nhà vua."

Jobson viết: "Thời gian đã trôi qua đủ để danh hiệu trở nên dễ chấp nhận hơn, và Catherine đã có mặt trên sân khấu thế giới đủ lâu để được đánh giá cao vì những phẩm chất của chính mình."

Tại thời điểm đó, một nguồn tin hoàng gia nói với Page Six rằng William và Kate đang "tập trung vào việc làm sâu sắc lòng tin và sự tôn trọng của người dân xứ Wales" và muốn tiếp cận công việc của họ một cách "khiêm tốn và nhún nhường." "Vương phi xứ Wales mới hiểu rõ lịch sử gắn liền với vai trò này, nhưng sẽ muốn nhìn về tương lai khi cô tạo ra con đường riêng của mình," nguồn tin chia sẻ.

Mặc dù Kate chưa bao giờ gặp Diana, cô đã nhiều lần tri ân mẹ chồng quá cố trong suốt những năm qua.

Theo Page Six