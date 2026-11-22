Tại lễ trao giải Earthshot Prize 2026 ở Mumbai, Vương phi Kate gây chú ý với váy đỏ, trang sức của Nữ hoàng Elizabeth II và bài phát biểu trước hàng nghìn khách mời. Từ vị trí cách hai vợ chồng vài bước chân, nhà báo Rebecca English còn nhìn thấy một cử chỉ nhỏ của Thân vương William khi cả hai đứng trước ống kính.

Ngày 17/11, Thân vương William và Vương phi Kate cùng xuất hiện trên thảm xanh Earthshot Prize, giải thưởng môi trường do William sáng lập. Kate mặc thiết kế Anarkali đỏ son của nhà thiết kế Ấn Độ Mahima Mahajan, kết hợp vòng cổ kim cương và ngọc lục bảo từng thuộc bộ sưu tập của Nữ hoàng Elizabeth II. Sau bốn năm mới trở lại lễ trao giải, cô còn có một phần xuất hiện hiếm hoi trên sân khấu để trực tiếp phát biểu và trao giải.

Cử chỉ nhỏ của William giữa lúc hai vợ chồng tạo dáng

Rebecca English, nhà báo theo dõi Hoàng gia Anh có mặt tại Mumbai, kể rằng khi hai vợ chồng đứng sát nhau để chụp ảnh, William khẽ đặt tay lên lưng Kate. Cô đáp lại bằng cử chỉ tương tự. Đến lúc cả hai quay đi, English thấy Kate ngước nhìn chồng. Đó là chi tiết rất dễ lướt qua giữa những bức ảnh tập trung vào chiếc váy đỏ và bộ trang sức của Vương phi.

Theo lời bạn bè kể với English, Kate thấy thoải mái hơn nhiều trong những công việc quen thuộc như mặc quần jeans đưa con đi học hay dắt chó đi dạo ở vùng quê nước Anh. Những lần xuất hiện trước hàng loạt ống kính vẫn đòi hỏi cô phải chuẩn bị. Qua nhiều năm, Kate dần quen với việc đảm đương vai trò trước công chúng, đồng thời giữ cho gia đình có một đời sống riêng, với những sinh hoạt thường ngày mà cô yêu thích.

Sự chuẩn bị ấy cũng hiện rõ trong lựa chọn trang phục ở Mumbai. Mahima Mahajan kể rằng ê-kíp đã làm lại thiết kế theo số đo của Kate, thay các chi tiết nhựa bằng hạt thủy tinh theo đề nghị của cô. Những hạt xanh đính trên váy vì thế có màu gợi liên tưởng tới ngọc lục bảo, còn bộ trang sức Kate thực sự đeo đến từ bộ sưu tập hoàng gia.

Bài phát biểu hiếm hoi và chuyến công du ba ngày

Trên sân khấu, Kate nói về niềm hy vọng mà các doanh nhân, nhà khoa học và tổ chức đang tìm giải pháp cho những vấn đề môi trường mang lại. Cô trực tiếp trao giải Bảo vệ và Phục hồi Thiên nhiên cho Bhutan. English cho biết giọng Kate chỉ thoáng run khi phát biểu và nhận xét cô toát lên vẻ tự tin mà bà đã lâu chưa thấy. Cùng ngày, Kate và William còn gặp các nhóm vào chung kết và dự lễ trao giải dành cho những sáng kiến môi trường của học sinh.

Chuyến đi Mumbai kéo dài ba ngày, cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của hai vợ chồng trong bốn năm. Theo nhận định của phóng viên hoàng gia Cameron Walker, những chuyến đi ngắn có thể tiếp tục phù hợp với cách William và Kate sắp xếp công việc. Cả hai coi trọng việc trực tiếp chăm sóc George, Charlotte và Louis, nên thời gian xa các con là một yếu tố khi lên lịch. Gia đình đã chuyển đến Forest Lodge ở Windsor từ mùa thu năm 2025.

Chính lịch trình ở Mumbai cho thấy ba ngày có thể chứa nhiều việc đến mức nào. Riêng ngày 17/11, Kate gặp các nhóm làm dự án môi trường vào buổi sáng, trò chuyện với những nhà sáng tạo trẻ vào buổi chiều rồi đứng trước khoảng 5.000 khách mời vào buổi tối. Đằng sau vài phút trên thảm xanh là cả một ngày làm việc được xếp gọn, trước khi hai vợ chồng trở về với lịch sinh hoạt của gia đình ở Windsor.