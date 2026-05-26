Kalpen Việt Nam khai trương Showroom đầu tiên tại Hà Nội, khẳng định chiến lược phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam

Không đơn thuần là một không gian trưng bày sản phẩm, showroom mới được Kalpen định vị như một "điểm chạm vật lý" hiện đại - nơi thương hiệu đến gần hơn với người dân Thủ đô thông qua những trải nghiệm thực tế, trực quan và trọn vẹn hơn về sản phẩm, dịch vụ.

Buổi lễ khai trương diễn ra trong không khí rộn ràng, rực rỡ sắc màu với sự tham dự của Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Kalpen, các đối tác chiến lược, hệ thống nhà phân phối, đại lý cùng đông đảo khách hàng thân thiết. Tiếng trống hội múa lân sư rồng sôi động hòa cùng nghi thức cắt băng khai trương chính thức mở cửa không gian mua sắm hiện đại của Kalpen.

Đại biểu cắt băng khai trương. Ảnh: Kalpen

Đây không chỉ là dịp để Kalpen gửi lời tri ân tới các đối tác, đại lý và khách hàng đã ủng hộ thương hiệu, mà còn mở ra một bước tiến mới trên hành trình hoàn thiện hệ sinh thái phân phối và nâng cao trải nghiệm dịch vụ tại thị trường Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Vũ Minh Tuân, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Kalpen cho biết: "Tính đến thời điểm hiện tại, các sản phẩm của Kalpen đã hiện diện tại nhiều hệ thống bán lẻ uy tín hàng đầu như Trung tâm thương mại Aeon, Siêu thị Điện máy Xanh, FPT retail, cùng mạng lưới hơn 3.000 cửa hàng, đại lý và nhà phân phối phủ rộng khắp 34 tỉnh thành trên cả nước. Việc đưa showroom đầu tiên tại Hà Nội đi vào hoạt động chính là dấu mốc quan trọng trong hành trình mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái phân phối của Kalpen."

Ông Vũ Minh Tuân, Đại diện Kalpen phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Kalpen

Không gian tại đây được thiết kế hiện đại, tối ưu hóa công năng để khách hàng dễ dàng trải nghiệm các tính năng của sản phẩm gia dụng và điện gia dụng. Đồng thời, sự xuất hiện của showroom này tạo điều kiện để Kalpen rút ngắn khoảng cách với khách hàng, trực tiếp lắng nghe những phản hồi, mong muốn và nhu cầu thực tế từ người tiêu dùng thủ đô. Từ đó, doanh nghiệp có thêm cơ sở dữ liệu thực tiễn để không ngừng nghiên cứu, cải tiến và tối ưu hóa chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong tương lai.

Khách hàng trải nghiệm sản phẩm tại showroom Kalpen. Ảnh: Kalpen

Nhằm tri ân sự đón nhận của người tiêu dùng, Kalpen mang đến đại tiệc ưu đãi, diễn ra từ ngày 22/05 đến hết ngày 29/05/2026 tại showroom Kalpen Hà Nội, với những đặc quyền mua sắm không thể bỏ lỡ: Giờ vàng giá sốc - Ưu đãi lên đến 50%; Tặng quà theo giá trị hóa đơn với tổng giá trị quà tặng lên tới 760.000 đồng; Chương trình "Thu chảo cũ bất kỳ - đổi chảo mới Kalpen chỉ với 159.000 đồng".

Showroom Kalpen Hà Nội tại 75A Nguyễn Trãi - Khương Đình. Ảnh: Kalpen

Tọa lạc tại khu phố sầm uất bậc nhất thủ đô, cùng không gian mua sắm hiện đại và dải sản phẩm phong phú, Showroom Kalpen Hà Nội kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho gia đình trong việc tìm kiếm các giải pháp gia dụng an toàn, tiện ích để nâng tầm chất lượng cuộc sống mỗi ngày.

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và các hoạt động liên quan được cập nhật tại: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kalpen

Địa chỉ: D24-37, KĐT Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Hà Nội.

Hotline/zalo: 0901754147

Website chính hãng tại Việt Nam: www.kalpen.vn

Website Kalpen Group: www.kalpengroup.com