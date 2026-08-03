K-Food tăng tốc chinh phục thị trường Việt Nam tại Vietfood & Beverage – Propack Vietnam 2026

Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc phối hợp cùng Tổng công ty Phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT) sẽ tiếp tục dẫn dắt các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia Triển lãm Quốc tế Vietfood & Beverage – Propack Vietnam 2026 nhằm đẩy mạnh hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Sự kiện diễn ra từ ngày 06 đến 08/08/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

Tại triển lãm lần này, Khu gian hàng Hàn Quốc sẽ có 27 doanh nghiệp và tổ chức (bao gồm doanh nghiệp xuất khẩu, hiệp hội và chính quyền địa phương) tham gia, với tổng quy mô 30 gian hàng. Các sản phẩm Hàn Quốc chất lượng cao và đa dạng được tuyển chọn để giới thiệu tại không gian này có thể kể đến như trái cây tươi (nho, lê, hồng giòn...), tteokbokki (bánh gạo), mì ăn liền, trà yuja (thanh yên), nước nha đam, hồng sâm và các thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đạt được kết quả xuất khẩu thiết thực, Văn phòng aT tại TP. Hồ Chí Minh sẽ mời các nhà nhập khẩu và nhà phân phối thực phẩm uy tín tại Việt Nam tham gia chương trình kết nối giao thương trực tiếp 1:1. Dựa trên ngành hàng của doanh nghiệp Hàn Quốc và nhu cầu nhập khẩu, phân phối của từng đối tác, aT sẽ chủ động sắp xếp các buổi kết nối phù hợp để hai bên có thể trao đổi không chỉ về sản phẩm mà còn về kênh phân phối, giá bán, thủ tục nhập khẩu và những điều kiện cần thiết để tiến tới giao dịch thực tế.

Bên cạnh hoạt động giao thương, Khu gian hàng Hàn Quốc còn hứa hẹn thu hút khách tham quan với Không gian quảng bá "Next K-Food". Trong suốt 3 ngày diễn ra sự kiện, khách tham quan sẽ được trực tiếp dùng thử và theo dõi các màn trình diễn chế biến món ăn đường phố tiêu biểu của Hàn Quốc như tteokbokki (bánh gạo), gimbap (cơm cuộn) cùng nhiều loại đồ uống hấp dẫn. Đây là cơ hội để các đối tác và người tiêu dùng trải nghiệm nét văn hóa ẩm thực đặc sắc và sức hút gần gũi của K-Food.

Đại diện Văn phòng aT tại TP.HCM chia sẻ: "Việt Nam là một thị trường chiến lược đối với K-food khi các sản phẩm đang ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt trong cộng đồng người tiêu dùng trẻ và qua các kênh phân phối hiện đại. Chúng tôi sẽ nỗ lực hỗ trợ để triển lãm lần này trở thành cơ hội giúp các doanh nghiệp xuất khẩu Hàn Quốc quảng bá sản phẩm hiệu quả, đồng thời biến các cuộc kết nối giao thương thành những hợp đồng xuất khẩu thực tế, mở rộng sự hiện diện của K-Food tại Việt Nam".

Bước sang kỳ tổ chức thứ 30, Vietfood & Beverage – Propack Vietnam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nền tảng giao thương quan trọng của ngành thực phẩm tại Việt Nam, giới thiệu đa dạng sản phẩm thực phẩm, đồ uống, nông thủy sản cùng công nghệ chế biến, bao bì và thiết bị liên quan. Năm nay, triển lãm dự kiến chào đón hơn 1.000 doanh nghiệp đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với trên 1.400 gian hàng, thu hút hơn 40.000 lượt khách chuyên ngành và khách tham quan.