Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc JustaTee đưa vợ là Trâm Anh đi sinh con thứ 3 nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Hình ảnh gia đình nhỏ trong phòng sinh nhận về nhiều lời chúc mừng, tuy nhiên cũng kéo theo không ít tranh cãi khi một bộ phận cư dân mạng đặt nghi vấn đây là ảnh AI hoặc đã bị cắt ghép, chỉnh sửa quá đà đến mức lưu lại dấu vết.

Trước những bàn tán này, JustaTee đã nhanh chóng lên tiếng giải thích bức ảnh thực chất được ghép từ nhiều khoảnh khắc khác nhau để chọn ra tấm đẹp nhất. Dù vậy, câu trả lời này dường như vẫn chưa đủ để dập tắt hoàn toàn nghi vấn.

JustaTee lên tiếng về bức ảnh đưa Trâm Anh đi đẻ nhưng một số cư dân mạng tỏ vẻ không thuyết phục

Không để câu chuyện bị đẩy đi xa hơn, nam ca sĩ tiếp tục có động thái khiến dân mạng khó ngờ đến khi quyết định inbox thẳng cho fanpage của bệnh viện để nhờ làm rõ. Trong đoạn tin nhắn, JustaTee vừa gửi lời cảm ơn đội ngũ y bác sĩ, vừa tha thiết mong phía bệnh viện xác nhận người hôm đó vào viện là nam ca sĩ.

"Nguyện vọng nho nhỏ là page xác thực giúp mình xem cái hình này có phải chụp hôm đó thật không hay là dùng AI giả dối với ạ, hôm đó em không đẹp như trong hình nhưng chẳng may admin có thấy em thoang thoáng giống thanh niên hôm đó thì cho em một niềm tin vào bản thân mình với ạ. Hoặc mình có dịch vụ cho đẻ lại thì để em qua chụp lại cái hình này cho giống em hơn...", JustaTee gửi tin nhắn cho fanpage bệnh viện.

Tin nhắn tha thiết của JustaTee nhờ bệnh viện xác nhận anh cũng có mặt trong ngày vợ đẻ

Ngay sau khi JustaTee đăng bài, phía bệnh viện cũng trực tiếp vào bình luận. Tài khoản fanpage gửi lời chúc mừng gia đình nam ca sĩ chào đón thành viên mới, đồng thời khẳng định rõ ràng đây không phải ảnh AI mà là hình ảnh thật. Đại diện bệnh viện còn tiết lộ thêm video hành trình sinh con của gia đình JustaTee đang được "cook", nhấn mạnh yếu tố "người thật, việc thật, cảm xúc thật 100%". Đáp lại, JustaTee cũng để lại bình luận chốt sổ, khẳng định nếu ai còn nghi ngờ thì anh sẵn sàng đến tận nơi để nghe bác sĩ kể lại câu chuyện hôm đó.

Cư dân mạng xem màn lên tiếng của JustaTee mà được phen thích thú. Những ngày qua, nam ca sĩ vướng không ít những tin đồn đời tư. Dù bị réo tên nhưng JustaTee quyết định không đôi co, cho đến sáng 23/3 thì đăng tải hình ảnh đồng hành với Trâm Anh khi bà xã "vượt cạn". Tưởng chừng mọi chuyện sáng tỏ thì "lỗi chỉnh sửa" khi ghép ảnh của JustaTee lại tạo ra nghi vấn khác. Nhưng lần này anh không im lặng mà quyết định nhờ bệnh viện vào cuộc. Không lên tiếng thì thôi, còn đã muốn thì cách gì JustaTee cũng có thể làm.

Phía bệnh viện không chỉ xác nhận ảnh JustaTee là người thật 100% mà còn hé lộ đang làm video Hành trình sinh của Trâm Anh