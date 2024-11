Jung Woo Sung hiện là tâm điểm chỉ trích vì scandal có con ngoài giá thú nhưng không kết hôn với mẹ đứa bé. Tài tử còn bị "bóc" qua lại với bạn gái ngoài ngành đã 10 năm và 1 cô gái trẻ sinh năm 1998. Công ty quản lý xác nhận chuyện anh có con nhưng từ chối bình luận thêm về đời tư của Jung Woo Sung.

Lúc này, cư dân mạng "đào" lại chuyện năm 2018, Jung Woo Sung từng tham gia chiến dịch Letters from Angels, ủng hộ nhận con nuôi và hỗ trợ các bà mẹ đơn thân. Chiến dịch này được tổ chức bởi nhiếp ảnh gia Cho Sei Hyun và Hội Phúc lợi Xã hội Hàn Quốc, đã kéo dài 16 năm và có hơn 350 người nổi tiếng tham gia. Khi tham gia chiến dịch này, Jung Woo Sung ôm lấy các em bé và nói: "Tôi cảm thấy rất áp lực. Trước và trong buổi chụp ảnh, tôi liên tục tự hỏi tôi có phù hợp với chiến dịch này không, vì nó liên quan đến sự sống. Nó bao gồm những vấn đề xã hội và quan điểm về cuộc sống, điều này khiến việc tham gia chiến dịch trở thành trách nhiệm quan trọng".

Giờ đây khi nhìn lại chiến dịch này, netizen mỉa mai Jung Woo Sung ủng hộ các bà mẹ đơn thân, nhưng lại biến 1 cô gái khác cũng trở thành mẹ đơn thân. Dù Jung Woo Sung cam kết chu cấp đầy đủ tiền nuôi con, nhưng netizen xứ Hàn cho rằng thế là chưa đủ vì đứa trẻ cần được yêu thương và chăm sóc, chứ không chỉ là chuyện tiền bạc.

Jung Woo Sung tham gia chiến dịch giúp đỡ mẹ đơn thân...

... nhưng lại biến Moon Gabi thành mẹ đơn thân

Ngay cả mức trợ cấp nuôi con của Jung Woo Sung cũng gây tranh cãi. Theo luật sư Ahn Se Hoon, mức trợ cấp tối đa theo luật Hàn Quốc chỉ là 2 - 3 triệu Won (36 - 54 triệu đồng) mỗi tháng. Giả sử mỗi năm tài tử trả 36 triệu Won (khoảng 652 triệu đồng) cho đến khi con trưởng thành, trong vòng 20 năm tổng số tiền cũng chỉ khoảng 720 triệu won (13 tỷ đồng). Thậm chí nếu Jung Woo Sung rộng tay chi cho con 10 - 20 triệu Won (181 - 362 triệu đồng) mỗi tháng thì vẫn cứ là con số nhỏ với khối tài sản của anh.

Hiện tại Jung Woo Sung sở hữu khá nhiều bất động sản và tài khoản chứng khoán giá trị lên tới 30 tỷ Won (khoảng 544 tỷ đồng). Bên cạnh đó là thu nhập hàng năm lên tới 8.4 tỷ Won (khoảng 152 tỷ đồng). Nếu kết hôn với Moon Gabi chỉ vì đứa trẻ, tài tử có nguy cơ phải chia 30% tài sản sau 5 năm chung sống, 50% tài sản sau 10 năm chung sống nếu họ ly hôn. "Tất nhiên, nếu tài sản ban đầu là tài sản riêng (tài sản đặc thù, tài sản cố định), tỷ lệ phân chia sẽ không tới 30 - 50%. Nhưng dù vậy, số tiền phải chia ít nhất vẫn là hàng chục tỷ won" - luật sư giải thích.

Jung Woo Sung không cưới Moon Gabi để tránh bị chia tài sản

Jung Woo Sung cũng có 1 động thái khác được cho là vô cùng thực dụng. Theo chuyên gia trong ngành quảng cáo, Jung Woo Sung đã ngừng nhận hợp đồng quảng cáo sau khi hoàn thành chiến dịch với NHN Hangame vào cuối năm 2022. Đến tháng 7 vừa qua, tài tử cũng từ chức đại sứ thiện chí của tổ chức UNHCR - vị trí mà ông đã đảm nhiệm từ năm 2015. Netizen suy đoán Jung Woo Sung lo ngại những tranh cãi đời tư có thể lộ ra khiến tài tử phải đền hợp đồng quảng cáo, nên anh đã đi trước 1 bước bằng cách không nhận quảng cáo nữa. Tuy nhiên công ty quản lý đã phủ nhận chuyện này.

Tài tử không nhận quảng cáo từ trước để không phải đền hợp đồng

Vào tối ngày 24/11, Dispatch đưa tin độc quyền Jung Woo Sung có con trai với người mẫu Moon Gabi. Được biết Jung Woo Sung - Moon Gabi gặp nhau lần đầu vào năm 2022 trong 1 buổi gặp mặt. Cả 2 giữ liên lạc và dần trở nên thân thiết. Đến tháng 6 năm ngoái, Moon Gabi có thai và thông báo với Jung Woo Sung. Tuy nhiên, cả 2 không có ý định kết hôn. Họ quyết định cùng nhau làm bạn nuôi dạy con trai chung.

Trả lời truyền thông, phía Jung Woo Sung cho biết nam diễn viên đón nhận tin Moon Gabi mang thai từ năm ngoái và cố gắng hết sức để bảo vệ sự sống quý giá của em bé. Với tư cách là 1 người cha, anh sẽ hoàn thành mọi trách nhiệm của mình.

Đáng chú ý, theo 1 báo cáo độc quyền từ Ten Asia, Jung Woo Sung và Moon Gabi đang có những quan điểm trái ngược về việc kết hôn và chăm sóc con chung. Trong khi Moon Gabi muốn kết hôn và bắt đầu cuộc sống gia đình cùng nhau thì Jung Woo Sung lại phản đối suy nghĩ này. Sao nam 7X chỉ thừa nhận vai trò là cha ruột đứa trẻ, chu cấp tiền nuôi con chứ không muốn trở thành chồng của Moon Gabi. Người trong ngành tiết lộ rằng sự xung đột của 2 người càng gay gắt hơn khi Moon Gabi tự ý tiết lộ thông tin đứa con với công chúng mà không thông qua ý kiến của Jung Woo Sung, khiến chuyện riêng tư của họ bị phơi bày khắp mặt báo. Ngoài ra, còn có tin Jung Woo Sung đang hẹn hò với 1 người phụ nữ không nổi tiếng, và cô không biết đến sự tồn tại của mẹ con Moon Gabi.

Jung Woo Sung được biết đến là "quý ông độc thân" đắt giá của Kbiz. Anh sinh năm 1973, năm nay 51 tuổi và mới chỉ từng công khai hẹn hò với nữ diễn viên Lee Ji Ah năm 2011. Tuy nhiên, cuộc tình này đã nhanh chóng kết thúc vì Lee Ji Ah dính ồn ào đời tư. Trong khi đó, Moon Gabi sinh năm 1989. Người mẫu này ra mắt trên chương trình Charm TV vào năm 2017. Cô được yêu mến với vẻ ngoài cá tính, được ví như "ngọc trai đen" trên chương trình Get It Beauty và Law Of The Jungle.

Jung Woo Sung đang là tâm điểm truyền thông vì ồn ào có con với người mẫu Moon Gabi

Nguồn: Allkpop