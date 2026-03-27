Jun Vũ bất ngờ tổ chức đám cưới náo loạn MXH, nhưng chú rể không phải là Hải Nam

Mới đây, Jun Vũ bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội khi loạt clip cô diện váy cưới xuất hiện dày đặc trên các nền tảng. Vốn nổi tiếng với hình ảnh "tình đầu quốc dân" mong manh, thanh thuần, lần này nữ diễn viên khiến dân tình "đứng ngồi không yên" khi xuất hiện trong tạo hình cô dâu lộng lẫy, vừa ngọt ngào vừa sắc sảo.

Trong các đoạn clip lan truyền, Jun Vũ diện thiết kế váy cưới ren trắng ôm sát, phần cổ cao kết hợp họa tiết thêu tinh xảo giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng làn da sáng. Mái tóc dài uốn nhẹ, layout makeup trong veo nhưng vẫn đủ sắc nét khiến tổng thể càng thêm cuốn hút. Càng nhìn, càng thấy nữ diễn viên làm cô dâu quá đẹp, thần sắc rạng ngời không điểm nào chê trong ngày trọng đại.

Đứng cạnh cô là chú rể diện suit trắng lịch lãm, ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật. Cả hai sánh đôi tạo nên tổng thể hài hòa, được nhận xét xứng đôi vừa lứa. Đáng chú ý, phía sau sân khấu còn xuất hiện bảng tên "Đình Khoái & Phương Anh" - trong đó Phương Anh chính là tên thật của Jun Vũ, càng khiến nhiều người tin rằng nữ diễn viên đã bí mật lên xe hoa.

Tuy nhiên, dân mạng nhanh chóng phát hiện chú rể chính là Vũ Đình Khoái hay còn được biết đến là Khoai Vũ - một người mẫu kiêm diễn viên. Trước đó, Jun Vũ và Khoai Vũ từng liên tục vướng nghi vấn "phim giả tình thật" từ việc đồng hành tại sự kiện, tương tác tự nhiên hậu trường cho đến những khoảnh khắc đứng cạnh "đáng ngờ".

Nhưng soi kỹ hơn thì hóa ra, đây chỉ là một phần trong sự kiện quảng bá dự án mới mà cả hai cùng tham gia. Concept cưới được dàn dựng công phu khiến mọi thứ chân thật đến mức dễ gây hiểu lầm. Dù vậy, không thể phủ nhận chemistry giữa Jun Vũ và Khoai Vũ là điểm khiến khán giả đặc biệt chú ý.

Cả 2 đang hợp tác chung trong 1 dự án

Lúc này, nhiều người mới thở phào khi thấy chú rể không phải Hải Nam. Trước đó, Jun Vũ và Hải Nam từng có thời gian dài vướng nghi vấn hẹn hò kín tiếng. Dù chưa từng chính thức xác nhận nhưng loạt "hint" dày đặc từng khiến công chúng gần như tin chắc cả hai là một cặp. Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, mối quan hệ này bắt đầu có dấu hiệu chững lại khi cả hai ít tương tác hơn trên mạng xã hội, thậm chí vướng tin đồn rạn nứt. Song, gần đây, Jun Vũ và Hải Nam lại tương tác trở lại, khiến fan tiếp tục "đẩy thuyền" hy vọng cả hai nối lại quan hệ.

Hải Nam và Jun Vũ gần đây lại có tương tác qua lại

Dân tình đang mong cặp đôi này sớm "gương vỡ lại lành"

Nguồn: Tổng hợp