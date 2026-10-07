Jun Phạm stress đến mức muốn lột tạp dề bỏ vào nằm máy lạnh khi mở Quán Nhà Haha

Tại họp báo ra mắt Quán Nhà Haha chiều 6/10 ở TP.HCM, Jun Phạm thẳng thắn kể về áp lực của phiên bản mới, khác hẳn mùa Gia Đình Haha năm ngoái. "Năm ngoái mình chỉ nấu cho các anh em trong nhà, kín lắm, nên dở thì chịu. Mấy anh em cũng phải ráng ăn tại vì anh em trong nhà mà", anh nói. "Bây giờ nấu cho nguyên một quán 30 - 40 người buổi sáng, 30 - 40 người buổi chiều, số lượng quá nhiều nên rất mệt và stress. Mà khổ cái là quán mình là quán mở, nghĩa là người ta nhìn vào thấy được, nên lúc nào cũng phải cười hết trơn. Thật sự có nhiều lúc mình stress đến nỗi chỉ muốn lột tạp dề để vào nằm máy lạnh".

Áp lực không chỉ nằm ở chuyện nêm nếm. Từ khâu chuẩn bị, căn chỉnh củi lửa cho đến quản lý chi phí, Jun Phạm cho biết "lỡ hỏng một cái là tốn cả mười mấy triệu". Bởi vậy khi các anh em bên Anh Tài ngỏ ý muốn vào quán phụ một tay, anh chỉ hỏi lại đúng một câu: "Suy nghĩ kĩ chưa?".

Quán Nhà Haha lên sóng tập đầu tiên lúc 20h30 thứ Bảy ngày 17/10, sau đó phát định kỳ vào khung giờ này hàng tuần trên VTV3, kênh YouTube Yeah1 Show và ứng dụng Mango+. Dàn cast giữ nguyên 5 gương mặt của Gia Đình Haha gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh, đồng hành cùng các gia đình bản địa và khách mời bất ngờ ở mỗi chặng.

Từ làm nông chuyển sang mở quán

Nếu Gia Đình Haha xoay quanh nhịp sống chậm ở làng quê, Quán Nhà Haha đẩy dàn cast vào thế khó hơn hẳn. Tại mỗi chặng, 5 thành viên đến những làng quê có tiềm năng du lịch cộng đồng để mở quán ăn, vận hành homestay hoặc farmstay, phục vụ cả người dân lẫn du khách. Từ cuốc đất, gieo trồng, chăn nuôi, đánh bắt cho đến sơ chế nguyên liệu, lên thực đơn và đứng bếp, mọi khâu đều do dàn cast tự làm.

Jun Phạm không giấu chuyện từng hụt hẫng khi nghe tin chương trình chuyển hướng. "Hồi xưa lúc mà chương trình đổi format thì mình cũng buồn lắm, sao đang là Gia Đình Haha làm nông dân, mà bây giờ chuyển sang Quán Nhà Haha", anh kể. Năm ngoái anh từng nói đùa mình "manifest đi làm dâu", và mùa này thì thành thật. Thực khách của quán, được chương trình gọi là "Đại sứ mỹ vị", đến từ cả ba miền, có khi lên tận miền núi, nên chiều khẩu vị trở thành bài toán khó nhất. Anh phải liên tục điều chỉnh công thức để tôn trọng khẩu vị bản địa, nhưng cũng thừa nhận không thể nào làm hài lòng một bàn ăn có cùng lúc người Bắc, người Trung và người Nam.

Về chuyện Quán Nhà Haha lên sóng cùng thời điểm với nhiều chương trình du lịch có format tương tự, Jun Phạm cho biết cá nhân anh không thấy áp lực, bởi mỗi show có format riêng và kể cả cùng format thì màu sắc từng nghệ sĩ cũng đã khác. "Thành tích của cast không quan trọng bằng việc địa phương ấy có thể nhờ show mà phát triển hơn. Nên càng nhiều show thì càng tốt để nhiều địa phương nước mình được lên sóng hơn!", anh nói, và mong chương trình sớm phát sóng để những quán ăn, địa điểm cả nhóm đi qua được nhiều người biết đến. "Mỗi buổi hoàn thành xong nồi thức ăn mà thực khách ăn hết là tụi em đã thấy hạnh phúc rồi".

Duy Khánh đổ nước lên đầu khách, Ngọc Thanh Tâm "xin" lên chức

Nếu Jun Phạm giữ bếp chính thì Duy Khánh nhận phần chạy bàn, và đây là mùa anh gọi là "căng thẳng vô cùng". "Mình kinh doanh mà. Mình phải vui lòng khách đến, chiều lòng khách đi", anh nói, rồi tả cảnh cùng lúc trong phòng thì Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam gọi bưng đồ ăn, Ngọc Thanh Tâm gọi chuẩn bị nước, còn khách ngoài bàn thì gọi thiếu món này món kia. Khi được hỏi về sự cố nhớ nhất, Duy Khánh kể lần hoảng loạn làm đổ ly nước lên đầu một vị khách, và anh vẫn biết ơn vì được người đó bao dung bỏ qua. Dù vậy, điều khiến anh tiếc nuối nhất lại là lúc chia tay: "Vừa mới gắn kết, bắt đầu có tình cảm thật sự sâu sắc với mọi người thì lại phải nói lời tạm biệt".

Ngọc Thanh Tâm thì có màn "thăng chức" riêng. Ở Gia Đình Haha, cô gắn với hình ảnh đứng lột tỏi, lột hành và rửa chén. "Năm nay nếu Tâm vẫn tiếp tục lột tỏi rửa chén thì sẽ ít được lên hình. Nên Tâm đã xin phép anh Jun Phạm cho thăng cấp lên mở một quầy nước", cô kể. Bộ đồ bếp màu hồng quen thuộc vẫn theo cô sang mùa mới, kèm găng tay hồng và cả chiếc nồi chiên không dầu màu hồng mà cô dùng để kê thớt. Trong vai nhân viên du lịch cộng đồng, Ngọc Thanh Tâm chia sẻ cô từng đi nhiều nơi trên thế giới và nhận ra Việt Nam đẹp hơn rất nhiều, đặc biệt tự hào khi những món như phở hay bánh mì được quốc tế giữ nguyên tên gọi gốc.

Bùi Công Nam cho rằng điểm nâng cấp của anh là khả năng xử lý tình huống, bởi trong quán có vô số việc lặt vặt phát sinh. Có lúc anh vừa bỏ đá vào ly cho Ngọc Thanh Tâm thì Rhymastic gọi đi rửa rau, Jun Phạm gọi lấy dĩa, Duy Khánh gọi bưng khăn. Jun Phạm nhận xét em út là người "cái gì cũng làm được", hợp vai phụ bếp vì làm rất nhanh, lại còn biết chặt dừa. Còn về hình ảnh trên sóng, Bùi Công Nam cho biết anh không đặt nặng chuyện phải thay đổi mà chỉ giữ tinh thần thoải mái, tự nhiên nhất.

Với Rhymastic, mùa này là lần đầu anh thực sự nấu ăn. Ở Gia Đình Haha, anh chủ yếu quán xuyến việc nhà, sửa chữa hoặc chuẩn bị nguyên liệu. Sang Quán Nhà Haha, anh học thêm nhiều bí kíp và phát huy thế mạnh pha nước chấm. Rhymastic cho biết sau một mùa phiêu lưu cùng nhau, cảm xúc đầu tiên khi trở lại là sự an tâm vì ai cũng trưởng thành và đáng tin cậy hơn. Thời điểm áp lực nhất là đầu mỗi ngày, khi cả nhóm phải sơ chế, chuẩn bị món và chia việc sao cho kịp giờ mở cửa, nhất là với những nguyên liệu chưa từng làm qua. Mỗi lần gặp sự cố, "vị cứu tinh thầm lặng" của cả nhóm là các O người Huế bản địa luôn xuất hiện kịp lúc.

Khán giả có thể đặt đặc sản, đặt tour từ chính show

Dù dồn sức cho việc kinh doanh, Duy Khánh cho biết cả nhóm vẫn có thời gian đi trải nghiệm và gặp gỡ người dân địa phương. Theo nhà sản xuất, chương trình cùng bà con hoàn thiện mô hình lưu trú và ẩm thực để tạo nguồn thu lâu dài sau khi ống kính rời đi, đồng thời khán giả có thể đặt mua đặc sản địa phương, đặt tour du lịch hoặc tham gia các hoạt động hỗ trợ kinh tế tại nơi đoàn ghi hình.

Vietcombank tham gia chương trình với tư cách nhà đồng đầu tư thay cho hình thức tài trợ truyền thống. Theo đó, khách hàng của ngân hàng có cơ hội trực tiếp đến quán, tương tác và được chính dàn cast phục vụ trên sóng truyền hình. Tại sự kiện, ê-kíp cũng phát hành bài hát chủ đề mang tên "Giữa tình người bao la".