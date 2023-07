Johnny Depp và Amber Heard xây dựng lại hình ảnh hậu phiên tòa ồn ào

Số mới nhất của tạp chí People đã đề cập sâu tới cuộc sống của Johnny Depp và Amber Heard để từ sau khi cả hai kết thúc phiên tòa phỉ báng kéo dài 6 tuần diễn ra vào tháng 12/2022. Theo đó, cả hai hiện sống những cuộc sống tách biệt, vô cùng lạc quan và đều mong muốn xây dựng lại hình ảnh mới sau những rắc rối trước đây.

Đối với Johnny Depp, nam tài tử cảm thấy như thể được làm lại cuộc đời khi một lần nữa được chào đón đến với ánh hào quang của Hollywood. Năm ngoái, Johnny Depp đã lưu diễn với nghệ sĩ guitar Jeff Beck cho tới khi người nghệ sĩ này qua đời vào tháng 1/2023 ở tuổi 78. Tiếp theo đó, ngôi sao Cướp biển vùng Caribe trở lại màn ảnh rộng trong bộ phim của Pháp mang tên Jeanne Du Barry. Bộ phim này thậm chí đã được mở màn tại LHP Cannes.

Ở thời điểm hiện tại, Johnny Depp vô cùng hạnh phúc với những gì đã đạt được và mong muốn tiếp tục với công việc, bỏ qua mọi lùm xùm trong quá khứ.

(Ảnh: Getty IMages)

Trong khi đó, Amber Heard đã trả 1 triệu USD tiền bồi thường do Johnny Depp. Đây là kết quả của việc dàn xếp và thương lượng, nữ diễn viên được giảm từ 10 triệu USD xuống còn 1 triệu USD.

Sau sự việc này, nữ diễn viên bán căn nhà của mình tại Thung lũng Yucca (California, Mỹ) để đánh đổi cho một cuộc sống bình yên hơn tại Tây Ban Nha, sống cùng con gái nhỏ 2 tuổi của mình. Sau khi ổn định cuộc sống tại nơi ở mới, Amber đã "có nguồn năng lượng mới và mong muốn tập trung vào những điều mà cô yêu thích".

Đây cũng là lí do Amber Heard quyết định xuất hiện tại LHP Taormina tại Italy, quảng bá bộ phim mới In the Fire và đăng tải trên trang mạng xã hội. Đây là một trong những lần hiếm hoi nữ minh tinh cập nhật về cuộc sống và công việc của mình sau khi thua kiện trước chồng cũ.

(Ảnh: Getty Images)

"Cảm ơn vì sự đón tiếp vô cùng nồng nhiệt tại LHP Taormina dành cho bộ phim mới nhất của tôi In the Fire. Đó là một cuối tuần vô cùng khó quên", bài đăng đầu tiên của Amber Heard trên trang cá nhân kể từ tháng 12/2022.



Có thể thấy, cả hai ngôi sao đều đang nỗ lực làm việc hết mình nhằm bỏ qua những ồn ào trong quá khứ với hi vọng khán giả sẽ nhớ tới họ trong hình ảnh tích cực hơn. Hiện sự xuất hiện của cả Johnny Depp và Amber Heard đều nhận được sự đón nhận của khán giả.