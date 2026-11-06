Jennie (BLACKPINK) nghi bơm vòng 3 để thành cô dâu nóng bỏng nhất trong đám cưới với V (BTS)

Sáng 6/11, công chúng châu Á náo loạn trước nghi vấn Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) đang rục rịch tổ chức hôn lễ, sắp sửa về chung 1 nhà. Giữa tâm bão tin đồn, netizen đã đổ dồn sự chú ý vào 1 động thái đáng chú ý mới đây của Jennie. Theo đó, cô vừa bất ngờ “dội bom” Instagram bằng loạt ảnh bikini cực xinh đẹp và đầy thần thái.

Đáng chú ý, trong nhiều hình ảnh chụp góc nghiêng, Jennie lộ ra vòng 3 trông quyến rũ nảy nở khác thường, khác hẳn với những hình ảnh trước đây của cô nàng. Được biết, nàng rapper nhóm BLACKPINK từng chỉ sở hữu vòng 3 lép kẹp, khiêm tốn, không được sexy như ở hình ảnh mới nhất. Từ đây, truyền thông cùng khán giả đồng loạt đặt ra nghi vấn Jennie đã can thiệp “dao kéo” và nâng cấp vòng 3 để trở nên gợi cảm, quyến rũ hơn. Do nàng rapper 9X bỗng dưng mất hút khỏi các hoạt động trong showbiz suốt vài tháng qua nên không ít ý kiến cho rằng, cô ở ẩn để phẫu thuật thẩm mỹ cải thiện kích cỡ vòng 3. Ngoài ra, kết hợp với tin đồn Jennie - V sắp cử hành hôn lễ thế kỷ, 1 bộ phận công chúng còn đang nhận định, nữ idol sinh năm 1996 bơm vòng 3 nhằm mục đích biến mình thành cô dâu nóng bỏng nhất trong đám cưới cổ tích.

Trong màn lộ diện mới nhất của Jennie (ảnh trái), “thánh soi” đã phát hiện ra vòng 3 của nữ thần tượng đình đám này đã thay đổi đáng kể. Ảnh: X

Trước đó, tờ Koreaboo cho hay, Jennie - V mới đây đã bất ngờ dính nghi vấn sắp sửa kết hôn với nhau. Thông tin xuất phát từ trang web nổi tiếng Crazy Days & Nights chuyên đăng tải những tin đồn ẩn danh về các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới.

Theo đó, bài đăng trên Crazy Days & Nights có nội dung như sau: “1 nhóm nhạc nam Kpop hàng đầu đã từ chối biểu diễn tại lễ hội lớn. Nguyên nhân là do họ không muốn công ty vin vào lịch trịch này để kéo dài chuyến lưu diễn. Các thành viên đều có lý do cá nhân để không muốn đi tour tiếp. Đặc biệt, lịch trình nói trên đã trùng với kế hoạch tổ chức đám cưới của 1 thành viên. Dù quy định là không được phép kết hôn (vào lúc này), nhưng nam idol vẫn bất chấp tất cả”.

Đáng nói, nguồn tin cho biết thêm, nhóm nhạc nam nói trên chính là BTS, còn đám cưới được đề cập đến ở đây là hôn lễ của V - Jennie. Từ đây, nghi vấn Jennie - V chuẩn bị kết hôn, về chung 1 nhà đã xuất hiện rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội. Và nếu thông tin do Crazy Days & Nights đăng tải là sự thật thì nhiều khả năng 6 thành viên còn lại của BTS sẽ tới chung vui trong đám cưới của V sau khi nhóm từ chối tham gia lịch trình biểu diễn.

Jennie - V bất ngờ dính nghi vấn sắp làm đám cưới với nhau. Ảnh: X

6 thành viên trong BTS được cho là sẽ tới dự hôn lễ của V. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng hiện đang chia phe tranh luận sôi nổi xung quanh nghi vấn Jennie - V sắp cưới nhau. 1 bộ phận khán giả tin rằng 2 thần tượng hàng đầu Kpop thực sự sắp sửa về chung 1 nhà, đồng thời gửi tới họ những lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Những netizen này lập luận, thông tin Jennie - V kết hôn không phải là không có cơ sở, bởi lẽ suốt thời gian qua đã xuất hiện hàng loạt bằng chứng cho thấy 2 ngôi sao vẫn đang gắn bó với nhau chứ chưa hề chia tay.

Trong khi đó ở chiều ngược lại, nhiều fan nhận định, chưa thể hoàn toàn tin vào những thông tin do trang Crazy Days & Nights đăng lên.

Tính tới thời điểm hiện tại, cả Jennie lẫn V đều chưa có động thái phản hồi về tin đồn sắp sửa tổ chức hôn lễ thế kỷ và về chung 1 nhà.

Thông tin về hôn lễ của Jennie - V đã gây tranh cãi rầm rộ. Ảnh: X

Còn nhớ, tin đồn tình ái giữa 2 thành viên BLACKPINK và BTS lần đầu rộ lên hồi tháng 5/2022 với sự xuất hiện của 1 hình ảnh được cho là V lái xe chở Jennie đi hẹn hò ở đảo Jeju. Tin đồn lên tới đỉnh điểm vào tháng 5/2023 khi đoạn clip Jennie - V nắm tay hẹn hò, dạo phố ở Paris (Pháp) bỗng được phát tán và gây xôn xao khắp cõi mạng.

Nhưng tới tận tháng 8/2023, quản lý Jennie - V mới xác nhận chuyện tình cảm của 2 ngôi sao qua tạp chí danh tiếng Elle Pháp. Sau đó vài tháng, truyền thông Hàn đưa tin cặp đôi vàng đã “đường ai nấy đi” hồi cuối năm 2023.

Nhưng tới nay, không ít người lại tin rằng 2 nghệ sĩ chưa chia tay và vẫn còn đang lén lút yêu đương. Cách đây không lâu, cư dân mạng được phen dậy sóng khi chủ 1 nhà hàng thịt nướng nổi tiếng ở Los Angeles, Mỹ kể chuyện cặp đôi Jennie và V đến dùng bữa. Cụ thể, người này viết: “Tháng 11 năm ngoái, chúng tôi đã đón những vị khách không thể nào quên. Hôm đó, nhà hàng đông kín khách. 1 vị khách gọi điện đến tận 4 lần để hỏi liệu có thể sắp xếp chỗ cho nhóm 8 người dùng bữa riêng tư hay không. Giọng người này rất gấp gáp, cứ như đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Chúng tôi nói rằng điều đó khá khó, nhưng chỉ 10 phút sau, lúc 8h30 tối, cả nhóm đã đến và dùng bữa bên trong nhà hàng”.

“Mẹ tôi phụ trách nấu ăn, còn tôi phục vụ. Khi ấy, tôi nhận thấy một chàng trai trẻ mặc áo hồng đang ngồi ăn bên trong. Chúng tôi nhìn nhau vài lần như thể đang cố nhận ra người đó. Rồi tôi chợt hiểu ra và bật cười hỏi: “BTS? V?”. Anh ấy cũng cười rạng rỡ. Đó là chàng trai đẹp trai nhất mà tôi từng gặp. Vợ tôi cũng nhìn thấy anh, còn con trai tôi, Caleb, đã bắt tay anh ấy. Tôi định đợi khách dùng bữa xong mới xin chữ ký và chụp ảnh, nhưng những vị khách khác đều nhận ra họ. Sau khoảng 1 tiếng, cả nhóm đã lên xe van rời đi nên tôi không kịp làm gì. Dù vậy, V đã khen món canh tương đậu của chúng tôi rất ngon, thịt ba chỉ nướng cũng vậy. V là người rời đi trước. Jennie ở lại lâu hơn một chút, nhờ vậy tôi đã xin được chữ ký của cô ấy. Đây là lần thứ 2 họ ghé thăm nhà hàng. Những vị khách có mặt lúc đó cũng vô cùng phấn khích. Nếu họ quay lại lần nữa, tôi nhất định sẽ xin chữ ký và chụp ảnh cùng cả 2”, người chủ nhà hàng cho biết thêm.

Bên cạnh đó, Jennie - V từng gây xôn xao vì lộ ảnh nghi đi chơi cùng nhau hồi năm ngoái. Ngoài ra, 2 ngôi sao hàng đầu Kpop còn không ngần ngại diện bộ đồ ngủ rất giống nhau khi xuất hiện trước công chúng, và đây được cho là bằng chứng dùng đồ đôi của họ.

Tất cả những động thái trên đây đều xuất hiện trong khoảng năm 2024-2026 sau khi truyền thông loan tin V - Jennie đã “đường ai nấy đi”. Vậy nên, nhiều khán giả tin rằng 2 ngôi sao thực chất chỉ giả vờ chia tay nhằm tránh bị soi mói, bàn tán.

Chủ nhà hàng ở Los Angeles, Mỹ tiết lộ Jennie và V đã cùng đến dùng bữa vào tháng 11 năm ngoái. Người này đính kèm chữ ký của Jennie. Ảnh: X