Jaian cơ bắp - Suneo mưu mẹo của Doraemon

Mối quan hệ giữa Jaian và Suneo trước hết là mô hình cộng sinh kinh điển giữa quyền lực thể chất và khả năng tài chính/trí tuệ quen thuộc trong rất nhiều bộ manga/anime từ xưa đến nay. Suneo vốn thấp bé, thể lực yếu nên luôn cần một "lá chắn" để duy trì vị thế trong nhóm bạn. Ngược lại, Jaian dù thô ráp nhưng lại ham mê được tôn sùng và thích sở hữu.

Suneo chính là nguồn cung cấp dồi dào các loại đồ chơi đắt tiền, truyện tranh mới cùng những chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Mỗi chuyến đi xa do gia đình Suneo đài thọ, Jaian luôn là người được mời đầu tiên để vừa lấy lòng "đại ca", vừa đảm bảo an toàn cho chuyến đi.

Ảnh: Pinterest.

Bộ đôi có vai trò khá rõ ràng với người kia, với nhóm bạn còn lại và cốt truyện

Trong các diễn biến xung đột ngắn tập của Doraemon, bộ đôi này vận hành như một cỗ máy phối hợp ăn ý. Suneo đóng vai trò châm ngòi bằng việc khoe khoang đồ công nghệ hay vé tham quan, đi kèm câu tuyên bố quen thuộc chỉ vừa đủ suất cho nhóm bạn và cố tình gạt Nobita ra ngoài.

Khi Nobita ấm ức phản kháng, Jaian sẽ là yếu tố khiến Nobita phải ngần ngại nếu phản ứng quá mạnh. Ngoài ra, trong không ít tình huống, Suneo còn là người đi truyền tin, tìm hiểu một vấn đề gì đó hoặc dò la Nobita thay Jaian. Sự kết hợp này giúp bộ đôi luôn có một vị thế nhất định đối với đội bóng chày, và với Nobita.

Ảnh: Pinterest.

Xây dựng nhân vật hoàn hảo của tác giả Fujiko F. Fujio cho Doraemon

Sự bền vững của cặp bài trùng này còn nằm ở kỹ năng ứng biến khôn khéo của Suneo trước tính khí thất thường của Jaian. Suneo hiểu rõ Jaian là một "ngọn núi lửa" dễ bùng nổ. Để tự bảo vệ mình, Suneo luôn là người vỗ tay to nhất trong các buổi biểu diễn ca nhạc thảm họa của Jaian, thậm chí sẵn sàng giả vờ xúc động để thoát khỏi đòn hằn học.

Ảnh: Movie Doraemon.

Ngược lại, khi bước vào các tập phim dài, sự thực dụng thường ngày nhường chỗ cho tình bạn sinh tử. Jaian sẵn sàng xả thân che chắn cho nhóm bạn trước nguy hiểm, còn trí tuệ cùng sự nhanh trí của Suneo lại trở thành trợ thủ đắc lực không ít lần giúp Jaian và cả nhóm phát huy tối đa sức mạnh. Sự bù trừ giữa sức mạnh thô ráp và sự khôn lỏi đã tạo nên một cặp bài trùng không thể tách rời, đồng thời cũng là phát triển nhân vật rất tốt của tác giả Fujiko F. Fujio.