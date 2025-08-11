Jack97 lần đầu ra mắt “Liễu Thanh Yên” ngay trên sân khấu Anh em kết đoàn 3

Mới đây, tại Bảo tàng Hà Nội, liveshow thiện nguyện Dốc Mộng Mơ – Anh em kết đoàn 3 – Yêu thương 37 đã mang đến một đêm nghệ thuật trọn vẹn cảm xúc, vừa bùng nổ với những màn trình diễn đỉnh cao, vừa ấm áp bởi tinh thần kết đoàn vì cộng đồng.

Với mục tiêu gây quỹ hỗ trợ đồng bào Nghệ An và Sơn La chịu ảnh hưởng nặng nề từ lũ lụt, chương trình quy tụ dàn “nam thần” của showbiz Việt: Duy Mạnh, ST Sơn Thạch, Hoàng Tôn, Dương Edward và Jack97, cùng MC Hoàng Rapper. Đặc biệt, ngay trước khi đêm diễn bắt đầu, BTC Dốc Mộng Mơ và ca sĩ Duy Mạnh đã trao 1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An – hành động thể hiện sự kịp thời và nghĩa tình.

Sân khấu của âm nhạc và sẻ chia

Với chỉ 7 ngày chuẩn bị, ban tổ chức vẫn tạo nên một đêm diễn rực lửa. Hoàng Tôn mở màn bằng những giai điệu R&B sâu lắng, dẫn khán giả vào không gian âm nhạc đầy cảm xúc. Dương Edward tiếp nối với giọng hát mượt mà, cuốn hút, khiến cả khán phòng như lặng đi.

Không khí bùng nổ khi ST Sơn Thạch xuất hiện, kết hợp giữa ballad ngọt ngào và dance remix trẻ trung. Anh không chỉ mang đến phần trình diễn sôi động mà còn trực tiếp ủng hộ 100 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ.

ST Sơn Thạch

Là “anh cả” của chương trình, Duy Mạnh cống hiến loạt hit gắn liền ký ức nhiều thế hệ, mang giọng hát đầy trải nghiệm để truyền tải thông điệp nhân ái.

Duy Mạnh và Dương Edward

Jack97 khép lại phần trình diễn với năng lượng bùng nổ, loạt ca khúc viral và đặc biệt là lần đầu ra mắt “Liễu Thanh Yên” ngay trên sân khấu Anh em kết đoàn 3 . Ca khúc mới với ca từ ý nghĩa, giai điệu bắt tai đã khiến khán giả “cháy” hết mình.

Jack97

Những con số biết nói và thương hiệu thiện nguyện

Ngoài âm nhạc, đêm diễn còn gây ấn tượng với phần đấu giá bức tranh của họa sĩ Đoàn Nguyên dành tặng Duy Mạnh. Tác phẩm được chốt ở mức 160 triệu đồng, cộng thêm 100 triệu đồng ủng hộ tự nguyện từ Duy Mạnh và một khán giả, nâng tổng số tiền đấu giá lên 260 triệu đồng – toàn bộ dành hỗ trợ đồng bào Sơn La.

Khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên, khán giả vẫn nán lại, hẹn nhau “gặp lại ở Anh em kết đoàn 4 ”. Chương trình đã vượt ra khỏi khuôn khổ một đêm nhạc thiện nguyện, trở thành thương hiệu gắn liền với tinh thần nhân ái và sức mạnh cộng đồng.

“Yêu thương 37” – mã vùng của Nghệ An – nay đã trở thành biểu tượng của tình nghĩa đồng bào, lan tỏa đến bất cứ nơi đâu cần sự chung tay. Anh em kết đoàn 3 chứng minh rằng, khi nghệ sĩ, doanh nghiệp và cộng đồng đồng lòng, giá trị tạo nên không chỉ là những con số quyên góp, mà còn là niềm tin và sự sẻ chia vô giá.