Jack Ma quyên góp 1 triệu khẩu trang, 500.000 bộ kit xét nghiệm Covid-19 cho Mỹ

Đây là món quà đầu tiên của doanh nhân Trung Quốc tặng Mỹ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng trên toàn cầu. Tính đến ngày 16/3, Mỹ có 1.629 người mắc và 41 người tử vong vì virus này.

"Dựa trên kinh nghiệm chống virus trong quá khứ của chúng tôi, xét nghiệm nhanh chóng, chính xác và thiết bị bảo hộ đầy đủ cho nhân viên y tế vô cùng cần thiết để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan", ông Ma viết trên Weibo. "Chúng tôi hi vọng khoản quyên góp sẽ giúp đỡ người Mỹ".

Số vật tư y tế Jack Ma quyên góp cho Mỹ. Ảnh: Jack Ma Foundation

Bộ thử nghiệm và thiết bị bảo hộ do Trung Quốc sản xuất sẽ được gửi đến Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) vào tuần này. New York cho biết đang phát triển bộ chẩn đoán riêng. Ngoài ra, hai quỹ thiện nguyện do ông Ma và Alibaba tài trợ đã tặng 1,8 triệu khẩu trang và 100.000 bộ xét nghiệm cho Italy, Tây Ban Nha và các nước châu Âu.

Trung Quốc, quốc gia được mệnh danh là "công xưởng thế giới", sản xuất hơn 100 triệu khẩu trang mỗi ngày, cao gấp 5 lần sản lượng 20 triệu chiếc trước khi Covid-19 bùng phát.

Bên cạnh tổ chức của ông Ma, một số công ty tư nhân khác cũng quyên góp đồ bảo hộ ra nước ngoài. Fosun International, chủ sở hữu Lanvin và Club Med, tặng 360.000 vật tư y tế cho Hokkaido (Nhật Bản), 220.000 vật tư y tế cho Hàn Quốc. Xiaomi quyên góp hơn 10.000 khẩu trang cho Italy, còn Zoomlion Heavy Industry tặng 50.000 khẩu trang cho nước này. Shanghai Wind, nhà cung cấp dịch vụ tài chính thời gian thực lớn nhất Trung Quốc, tặng 60.000 khẩu trang cho hai bệnh viện và các khách hàng nước ngoài.

Tổ chức thiện nguyện của Jack Ma đã chi 100 triệu NDT cho các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ công trình nghiên cứu vắc-xin trị Covid-19. Không chỉ châu Âu và Mỹ, quỹ còn quyên góp vật tư y tế cho Nhật Bản, Hàn Quốc và Iran. Một số bộ xét nghiệm cũng sẵn sàng chuyển sang châu Phi, nơi nguồn lực y tế khan hiếm.

Trước khi Covid-19 xuất hiện tại Mỹ, Trung Quốc lại là nước được Mỹ làm từ thiện. Chính phủ Mỹ cam kết chi 100 triệu USD giúp Trung Quốc và các quốc gia bị ảnh hưởng vì dịch bệnh. Nhiều doanh nghiệp Mỹ như General Motors ủng hộ tiền và thiết bị y tế sang Trung Quốc, đặc biệt là tâm dịch Hồ Bắc.