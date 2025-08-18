Italy: Mẹ sát hại con trai để "giải thoát" con dâu khỏi bạo hành

Theo báo cáo từ cảnh sát, nạn nhân là Alessandro Venier, 35 tuổi, sống cùng vợ là Mailyn Castro Monsalvo (30 tuổi, quốc tịch Colombia) và con gái mới 6 tháng tuổi. Ngày 25/7, Mailyn bất ngờ gọi điện đến cảnh sát thú nhận mình đã cùng mẹ chồng ra tay giết Alessandro.

Khi lực lượng chức năng tới nhà, họ phát hiện thi thể nạn nhân bị sát hại dã man và giấu dưới tầng hầm. Người trực tiếp thực hiện hành vi dã man là bà Lorena Venier, 61 tuổi, vốn làm nghề y tá.

Lorena Venier, 61 tuổi

Trong lời khai, bà Lorena cho biết kế hoạch sát hại con trai đã được âm thầm chuẩn bị trong nhiều tháng. Lý do là nạn nhân thường xuyên bạo hành vợ, ngay cả khi Mailyn đang trong giai đoạn trầm cảm sau sinh.

Hiện trường vụ việc

Theo điều tra, vào ngày gây án, hai người phụ nữ đã cho Alessandro uống nước chanh có pha thuốc an thần, đồng thời tiêm hai liều insulin lấy từ bệnh viện - nơi bà Lorena làm việc để khiến anh bất tỉnh.

Tuy nhiên, báo cáo cho biết nạn nhân vẫn còn sống sau liều insulin nặng, trước khi bị sát hại ngay trong tầng hầm ngôi nhà.

Vụ việc đã khiến dư luận Italy rúng động bởi sự tàn nhẫn cũng như mối quan hệ phức tạp trong gia đình. Truyền thông địa phương gọi đây là “tội ác bi kịch trong một gia đình bị ám ảnh bởi bạo lực”.

Hiện cả bà Lorena Venier và con dâu Mailyn Castro Monsalvo đều bị tạm giam để phục vụ điều tra.