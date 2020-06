Ít ngày sau tin đồn Song Hye Kyo từng thầm yêu bạn thân của chồng cũ, dân tình bất ngờ "đào mộ" khoảnh khắc người đẹp thân thiết cùng Jo In Sung

Cuối tháng 5 vừa qua, Jo In Sung bất ngờ bị nhắc tên bên cạnh Song Hye Kyo. Cụ thể, dân tình truyền tai nhau rằng, Song Hye Kyo từng có tình cảm với Jo In Sung trong thời gian quay "Gió mùa đông năm ấy" hồi cuối năm 2012.

Thậm chí, vợ cũ Song Joong Ki còn chủ động mời Jo In Sung đi ăn tối riêng tư nhưng lại bị nam diễn viên đã từ chối. Tuy nhiên do cả hai đều là diễn viên chuyên nghiệp nên việc này không ảnh hưởng đến bộ phim, hai người vẫn nhập vai rất ngọt. Jo In Sung cũng dành những lời khen có cánh cho Song Hye Kyo: "Cô ấy có tất cả: Sắc đẹp, sự tập trung, hào phóng và tác phong chuyện nghiệp. Cô ấy có thể được xem là đóa hoa rạng rỡ của phim, và gương mặt của Song Hye Kyo có thể thể hiện mọi cảm xúc".

Mới đây, một dân mạng trên Twitter đã đăng tải lại hình ảnh Song Hye Kyo và Jo In Sung hội ngộ nhau vào năm 2014. Cụ thể, hình ảnh được ghi lại khi Song Hye Kyo tới phim trường "It's Okay, It's Love" để thăm Jo In Sung.

Đại diện đoàn phim khi đó chia sẻ: "Song Hye Kyo đã có chuyến thăm bất ngờ và khiến đoàn làm phim không khỏi vui mừng. Cô ấy còn mang theo cả một xe thực phẩm cho các nhân viên và diễn viên. Song Hye Kyo và cả ekip vốn dĩ rất thân thiết và gần gũi với nhau. Thật ấm áp khi Song Hye Kyo tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến thăm mọi người".

Nguồn: Twitter