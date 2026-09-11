iPhone 18 series có gì nâng cấp? Khi nào có hàng tại Việt Nam?

iPhone 18 series có gì nâng cấp đáng chú ý?

Trên iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro, Apple kết hợp camera Main mới, A20 Pro cùng hệ thống tản nhiệt và thay đổi về pin/sạc. Các nâng cấp hướng đến những tình huống như quay thiếu sáng, xử lý AI trên thiết bị hoặc cần nạp pin nhanh.

Camera 48MP Fusion Main có khẩu độ thay đổi

Camera 48MP Fusion Main trên iPhone 18 series hỗ trợ bốn mức khẩu độ ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 và ƒ/4,0, giúp tự động điều chỉnh ánh sáng cùng độ sâu trường ảnh. Cơ chế này giúp cải thiện chất lượng ảnh và video trong điều kiện thiếu sáng, đặc biệt hữu ích khi chụp trong nhà hoặc quay đêm.

Camera iPhone 18 series tối ưu ánh sáng với bốn mức khẩu độ

Bên cạnh khả năng tự động tối ưu, camera còn hỗ trợ các điều khiển Pro như khẩu độ, tốc độ màn trập, cân bằng trắng và biểu đồ. Những tùy chỉnh này phù hợp với người dùng muốn chủ động kiểm soát các thiết lập khi chụp ảnh hoặc quay video chuyên nghiệp.

Chip A20 Pro nâng hiệu năng và khả năng xử lý AI

A20 Pro trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max kết hợp cùng buồng hơi thế hệ mới và Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi, mang đến khả năng xử lý mạnh mẽ và duy trì hiệu suất ổn định hơn. Theo Apple, hệ thống tản nhiệt mới giúp hiệu năng duy trì tốt hơn đến 40% so với iPhone 17 Pro, hỗ trợ chơi game dài hoặc xử lý các tác vụ AI trên thiết bị.

Chip A20 Pro trên iPhone 18 series hỗ trợ xử lý AI ổn định hơn

Bộ Đôi Neural Engine mới trên dòng sản phẩm này được Apple công bố với năng lực điện toán gấp đôi, hỗ trợ xử lý các tính năng trí thông minh trên thiết bị. Siri AI là nâng cấp đáng chú ý, nhưng Apple Việt Nam hiện ghi nhận tính năng này "sắp ra mắt bằng tiếng Anh", nên chưa có trải nghiệm tiếng Việt ngay khi mua máy.

Pin lâu hơn, sạc nhanh hơn và thiết kế được hoàn thiện lại

iPhone 18 series nổi bật với thời lượng sử dụng cải thiện, trong đó iPhone 18 Pro Max đạt tối đa 43 giờ xem video và iPhone 18 Pro đạt 34 giờ theo công bố từ Apple. Cả hai model hỗ trợ sạc nhanh qua USB-C, nạp 50% pin trong khoảng 15 phút với bộ tiếp hợp từ 60W trở lên, phù hợp khi cần bổ sung năng lượng nhanh.

Thiết kế nguyên khối nhôm kết hợp cùng Ceramic Shield 2 ở mặt trước và Ceramic Shield ở mặt sau, tạo nên vẻ ngoài cao cấp cùng khả năng bảo vệ được cải thiện. Lớp vật liệu này mang đến sự yên tâm hơn cho người thường xuyên mang máy theo khi di chuyển, đồng thời hỗ trợ hạn chế tác động từ các va chạm.

iPhone 18 series khi nào có hàng tại Việt Nam?

Theo Apple Việt Nam, iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro cho đặt trước từ 19:00 ngày 12/9/2026 và có hàng từ 18/9/2026. Đây là lịch mở bán chính thức của iPhone 18 series đã được Apple công bố, áp dụng cho các phiên bản trong dòng sản phẩm này.

iPhone 18 series nổi bật trong phân khúc cao cấp

Apple Store Việt Nam niêm yết iPhone 18 Pro với mức giá khởi điểm từ 38.990.000 đồng, áp dụng cho phiên bản dung lượng 256GB. iPhone 18 Pro Max có giá từ 41.990.000 đồng, cũng dành cho tùy chọn bộ nhớ 256GB tiêu chuẩn. Các phiên bản có dung lượng lưu trữ cao hơn sẽ có mức giá thay đổi tương ứng.

Mua iPhone 18 series ở đâu uy tín?

Khi mua iPhone 18 Series, người dùng nên ưu tiên các hệ thống bán lẻ chính hãng niêm yết giá công khai cùng chính sách bảo hành, đổi trả minh bạch. Là đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, CellphoneS là một trong những địa chỉ uy tín đáng cân nhắc khi sản phẩm lên kệ.

iPhone 18 series phù hợp với người cần camera khẩu độ thay đổi, hiệu năng ổn định cho tác vụ nặng hoặc pin, sạc nhanh cải thiện. Nếu các nâng cấp này chưa phù hợp, việc lên đời có thể chưa tạo khác biệt đáng kể. Khi mua, nên chọn đúng model, dung lượng và nơi bán có chính sách bảo hành rõ ràng.