iPhone 18 Pro Max có nằm trong top điện thoại chụp ảnh nổi bật năm 2026?

Cuộc đua chụp ảnh trên smartphone flagship 2026

Camera từ lâu đã là yếu tố quyết định phần lớn quyết định mua máy của người dùng phổ thông, thay vì chỉ nằm trong mối quan tâm của dân chuyên chụp ảnh. Sang năm 2026, hầu hết các hãng smartphone lớn đều dồn lực vào cụm camera sau, từ việc tăng kích thước cảm biến, bổ sung ống kính tele periscope cho đến đẩy mạnh thuật toán xử lý ảnh bằng trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh đó, câu hỏi được đặt ra là cụm camera trên máy có thực sự tạo được khác biệt đáng kể so với phần còn lại của thị trường hay không, và câu trả lời cần nhìn vào từng thông số cụ thể thay vì chỉ dựa vào cảm nhận chủ quan.

Thông số camera đáng chú ý của máy

Theo thông số được Apple Việt Nam công bố, hệ thống camera chính trên iPhone 18 Pro Max sử dụng cảm biến 48MP với công nghệ Pro Fusion, đi kèm khẩu độ biến thiên bốn mức f/1,48, f/1,8, f/2,8 và f/4,0. Thiết kế khẩu độ thay đổi này cho phép máy linh hoạt điều chỉnh lượng sáng đi vào cảm biến tuỳ theo điều kiện chụp, thay vì cố định ở một mức khẩu độ như phần lớn smartphone hiện nay.

Về khả năng zoom, máy hỗ trợ phóng đại quang học lên đến 8 lần, thu nhỏ quang học 2 lần, đưa phạm vi thu phóng quang học tổng thể lên 16 lần, cùng zoom số tối đa 40 lần khi cần chụp xa. Phần xử lý ảnh được đảm nhiệm bởi chip A20 Pro với Neural Engine 16 lõi, giúp các tác vụ chụp đêm, chân dung hay HDR tính toán được xử lý nhanh hơn ngay trên máy.

Hệ thống camera trên iPhone 18 Pro Max hỗ trợ zoom quang học đến 8 lần và zoom số tối đa 40 lần, được xử lý bởi chip A20 Pro. Ảnh: Apple

Ở mảng quay video, máy hỗ trợ quay 4K Dolby Vision ở nhiều mức khung hình từ 24, 25, 30, 60 cho đến 100 khung hình/giây, cùng định dạng ProRes ở 4K lên đến 120 khung hình/giây phục vụ nhu cầu dựng phim chuyên nghiệp. Chế độ quay hành động (Action mode) cũng được nâng lên độ phân giải 2,8K kèm Dolby Vision, giúp video ổn định hơn khi ghi hình trong lúc di chuyển. Những con số này cho thấy Apple tiếp tục đặt trọng tâm vào cả chụp ảnh tĩnh lẫn quay video trên dòng máy cao cấp của hãng.

Đối chiếu với các đối thủ Android flagship 2026

So với nhiều mẫu Android flagship ra mắt cùng năm, thiết bị này chỉ là một trong nhiều cái tên sở hữu cảm biến chính độ phân giải cao hay ống kính tele quang học, khi một số flagship Android 2026 cũng trang bị cảm biến chính kích thước lớn, ống kính periscope cho zoom xa và thuật toán AI xử lý ảnh đêm được quảng bá mạnh. Điều này phản ánh xu hướng chung của ngành là đầu tư đồng đều vào phần cứng lẫn phần mềm xử lý ảnh, thay vì chỉ một hãng độc chiếm ưu thế.

Điểm khác biệt của máy nằm ở cách Apple kết hợp khẩu độ biến thiên với hệ sinh thái xử lý ảnh riêng, cùng khả năng quay ProRes phục vụ dựng phim vốn ít thiết bị Android tối ưu theo cùng hướng. Ngược lại, một số đối thủ Android lại có lợi thế riêng ở khả năng zoom xa vượt mốc vài chục lần nhờ ống kính periscope chuyên dụng, hoặc ở tốc độ xử lý ảnh RAW cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

So với nhiều đối thủ Android, iPhone 18 Pro Max nổi bật nhờ khẩu độ thay đổi và khả năng quay ProRes chuyên nghiệp. Ảnh: Apple

Nói cách khác, việc lựa chọn thiết bị chụp ảnh phù hợp phụ thuộc nhiều vào nhu cầu sử dụng thực tế của từng người, từ chụp chân dung, chụp xa cho đến quay video, hơn là dựa vào một bảng xếp hạng chung cho toàn thị trường.

Apple duy trì logic thiết kế cụm camera tương đối nhất quán trên iPhone 18 Pro, trong khi bản Max lớn hơn được bổ sung thêm một số cải tiến về cảm biến và khả năng tản nhiệt khi quay video dài. Nhìn rộng ra, dòng iPhone 18 năm nay tiếp tục xác định camera là một trong những trục nâng cấp đáng chú ý, bên cạnh hiệu năng chip và thời lượng pin, cho thấy Apple vẫn xem nhiếp ảnh di động là mối quan tâm lớn của người dùng khi chọn mua điện thoại mới.

Camera tiếp tục là một trong những trục nâng cấp đáng chú ý của dòng iPhone 18 năm nay. Ảnh: Apple

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Nguồn: TopZone