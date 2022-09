iPhone 14 vừa ra mắt, ai cũng háo hức muốn "xuống tiền" nhưng riêng các sếp lại bảo "gượng đã"!

0h sáng ngày 08/09 (giờ Việt Nam), sự kiện mùa Thu 2022 của Apple chính thức diễn ra. Tại đây, hãng “Táo khuyết” đã trình làng iPhone 14 series với nhiều đột phá mới. Không chỉ riêng dân mê hay sành đồ công nghệ mới choáng ngợp, mà bất cứ ai, miễn là đang quan tâm tới một trong những món vật dụng hữu ích trong cuộc sống thường ngày cũng đều cực kỳ tò mò, trong đó không thể thiếu dân văn phòng.



ĐÃ TỚI LÚC CẦN SẮM MỘT CHIẾC ĐIỆN THOẠI MỚI ĐỂ THEO XU HƯỚNG?

Theo chia sẻ của nhiều dân văn phòng cho biết, điện thoại ngoài các chức năng cơ bản như nghe, gọi, check mail, chụp ảnh,... cần phải có thì đôi lúc đây còn là một trong những món phụ kiện để diện bên người.

Ngoài ra, theo ý kiến của số đông dân văn phòng thì việc "lên đời" nhanh một chiếc điện thoại cũng nhằm để thể hiện "đẳng cấp" của bản thân trong mắt đối tác, đồng nghiệp hay khách hàng. Nên vào những dịp thế này, ngoài dân mê công nghệ muốn tìm hiểu các chức năng mới ra mắt, thì cũng là lúc mà nhiều người đang rục rịch tìm cách "gom lúa" để sớm sở hữu con iPhone mới cho riêng mình.

Tuy nhiên, năm nay thật sự là một năm khá khó khăn về mặt tài chính của đại đa số, nên để đảm bảo có "xuống tiền" sắm iPhone 14 hay không thật sự là một câu hỏi đầy sự cân nhắc và tính toán.

Theo Quỳnh Trang (1997, kế toán):

"Mình đã xem qua iPhone 14 rồi, cảm giác không có quá nhiều thay đổi về tính năng so với dòng iPhone 13. Nhưng mình bị thu hút chắc là bởi camera góc rộng, độ phân giải vượt trội hơn hẳn những dòng trước đó. Chưa kể, dòng Pro còn có chế độ Always-on Display, có thể xem các thông báo, thời tiết, ngày tháng mà không cần bật sáng màn hình."

“Ưu tiên về tính năng sử dụng, song mình có hơi nghi ngờ về khoản màu sắc đấy. 6 màu của bản mới này liệu nhìn bên ngoài có đẹp thật không nhỉ? Còn nhớ, đợt 13 trình bản mẫu. mình thấy khá ổn. Vậy mà, đến lúc đi mua, nhìn màu thật khiến có hơi thất vọng vì không được lung linh như trên hình.”, Quỳnh Trang nói thêm.

Là một iFan chân chính, Phạm Tiến Đạt không quá khó để nhận ra sự khác biệt của dòng điện thoại mới này:“Mẫu iPhone 14 nhìn bên ngoài cũng tương tự như 13 thôi, vẫn là khung vuông kim loại, nhưng điểm cộng chính là có thêm màu mới.”



“Mình mê loại Pro Max nhất, mẫu iPhone 14 Pro Max lần này thiết kế tràn màn hình, nhìn sang hơn rất nhiều. Và ngoài phục vụ công việc, mình thường xem phim hay chơi game nữa nên có chip xử lý hiện đại và tràn viền chắc chắn sẽ đã mắt hơn, không cần phải thao tác nhấn kéo như trước nữa. Hy vọng sự đột phá lần này của nhà Táo sẽ là khởi điểm cho công cuộc chấm dứt mẫu điện thoại thiết kế tai thỏ.”, Tiến Đạt chia sẻ.

Ảnh: Mashable, Weibo

Theo dự kiến, tại Việt Nam, iPhone 14 series chính hãng sẽ có giá như sau: iPhone 14 có giá bán từ 23.999.000đ đến 32.999.000đ; iPhone 14 Plus có giá từ 26.990.000đ đến 35.990.000đ; iPhone 14 Pro từ 30.999.000đ đến 46.990.000đ; iPhone 14 Pro Max sẽ là từ 33.990.000 đến 49.990.000đ (tùy dung lượng).



Ảnh: Mashable

Có thể thấy, mức bán này không quá chênh lệch so với iPhone 13 thời điểm mới ra mắt. Tuy nhiên, anh Mạnh - người kinh doanh iPhone lâu năm cho biết: “Chưa thống kê nhưng rõ ràng, lượng người đặt trước ở cửa hàng của tôi ít hơn hẳn so với những lần trước đó. Cũng có thể do ngày đầu tiên ra mắt, giá thành khá cao nên nhiều người còn cân nhắc.”

“Đa phần khách hàng nữ đặt trước của mình đều yêu cầu phiên bản màu tím. Còn hội anh em mới chú ý đến những cải tiến về cảm biến và hiệu năng sử dụng.”, anh Mạnh nói thêm.

Phạm Tiến Đạt vẫn sẵn sàng mua iPhone 14 để trải nghiệm tính năng mới

Phạm Tiến Đạt cho biết: “Hiện giờ nếu mà hỏi có quyết định mua dòng iPhone 14 hay không, thì có. Mình đợi ngày hàng bán ở Việt Nam sẽ mua iPhone 14 pro max để trải nghiệm cả mẫu mã lẫn các tính năng mới.”

Về khoản tài chính, anh Đạt không cho là vấn đề lớn, nhưng: “Năm nay có hơi khác, vì mới lập gia đình nên mình cân nhắc sẽ mua về hai vợ chồng cùng trải nghiệm trước. Vợ mình dùng để “sống ảo”, mình dùng giải trí. Sau đó mới quyết định có thay hẳn chiếc hiện tại sang 14 để dùng luôn một cặp cho đồng bộ hay không.”

Thu Hằng - một gen Z làm truyền thông lại nhận định: “Em thường chỉ dùng điện thoại để chụp cảnh, quay bài tập và giải trí, cho nên có màn hình to chắc chắn em phải mua rồi. Nhưng mà chắc em cũng phải chăm chỉ đi làm, không đi muộn thì đợi nhận được 2 tháng lương tiếp theo mới tính tiếp, vì em thường mua trả tiền luôn một lần.”

Chị Vân Anh chọn hình thức trả góp để tậu iPhone 14

Triệu Thị Vân Anh (sinh năm 1994): “Chị mới mua iPhone 13 màu xanh lá hồi tháng 3 năm nay thôi. Giờ cũng thích được lên 14 Plus để có ống kính xịn hơn, nhưng mà đợi xem những người mua trước review như thế nào đã.”.

“Với chị, dùng iPhone cũng là một sở thích lâu năm, có điều hơi tốn kém một chút. Nhưng thường nếu mua dòng mới, chị sẽ chọn hình thức trả góp. Bởi khoản tiền to như vậy chắc chắn sẽ còn dùng vào những việc khác nữa. Mà trả góp mỗi tháng sẽ trích ra khoảng 1,5 - 2,5 triệu thôi, vừa với tình hình tài chính hiện tại.”, chị Vân Anh cho biết các đồng nghiệp trong công ty cũng chung quan điểm này.





Ý KIẾN KHÁC BIỆT TỪ CÁC SẾP - NGƯỜI CÓ MỨC LƯƠNG DƯ SỨC SẮM NGAY 1 ĐẾN 2 CHIẾC iPHONE 14

Theo anh Dương (Giám đốc Marketing của một công ty phần mềm tại TP.HCM) với mức lương hơn 3.500 USD/tháng cho biết: "Hôm qua mặc dù anh cũng thức để xem buổi ra mắt và báo giá, bản thân cũng có thích đấy nhưng để mua mới thì không. Lý do có hơi riêng tư nhưng cơ bản là anh thấy chưa cần.

Anh nghĩ bạn bè anh cũng thế. Tuy ai cũng là iFans nhưng vì tài chính năm nay thằng nào cũng bị bất ổn, nên thay vì lại chạy theo xu hướng thì cái cũ vẫn xài được mình vẫn cứ dùng."

Tương tự như ý kiến trên, chị Minh Châu (Trưởng phòng Tài chính công ty thực phẩm quận 3, TP.HCM) chia sẻ đầy cảm thán: "Hồi mới mua con iPhoneX mình dự định xài khoảng 3 - 4 năm gì đó sẽ thay, trước dịch vẫn háo hức lắm, cho tới hiện tại thì mình thấy sắm iPhone mới ở thời điểm này là chưa cần. Còn nếu có mua thì mình sẽ tìm một chiếc máy đời cũ hơn, ví dụ iPhone 13 hoặc 13 Promax để có mức giá bình ổn".

