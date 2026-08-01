InterContinental Hanoi Landmark72 ra mắt bộ sưu tập bánh Trung thu 2026

Hộp Truyền Thống

Mượn hình ảnh những cánh chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt hồ tĩnh lặng và triền lau sậy khẽ lay trong gió, thiết kế Hộp Truyền Thống tái hiện vẻ đẹp thanh bình của thiên nhiên Việt Nam khi đất trời chuyển mình sang thu. Sắc cam đất ấm áp gợi nhớ ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước, khi thời gian dường như chậm lại để nhường chỗ cho những cuộc sum vầy thân thuộc. Từng đường nét được sắp đặt như một bức tranh thủy mặc, gói ghém vẻ đẹp thanh bình của miền quê Việt Nam trong một tặng phẩm trang nhã.

Hộp Cao Cấp

Với cấu trúc nhiều ngăn được bố trí tinh tế, Hộp Cao Cấp mở ra như một hành trình khám phá trọn vẹn những hương vị của mùa trăng. Sắc xanh trang nhã cùng đường nét thiết kế hài hòa gợi nên vẻ đẹp an yên và thanh lịch, để mỗi lần mở hộp trở thành một khoảnh khắc đáng mong đợi.

Hộp Thượng Hạng

Hộp Thượng Hạng mở ra khung cảnh một khu vườn hoa trà đang độ nở rộ giữa tiết thu dịu mát. Những đóa hoa bung nở trên nền xanh ngọc cổ điển mang theo biểu tượng của sự viên mãn và bền bỉ theo năm tháng. Xen giữa những cánh hoa là hình ảnh chuồn chuồn ghé đậu như người lữ khách phương xa tìm về miền an yên, mang theo lời chúc cho những cuộc hội ngộ đủ đầy và những câu chuyện được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Được chế tác với sự chỉn chu trong từng chi tiết, từ bảng màu trang nhã đến cấu trúc hộp được thiết kế như những ngăn ký ức được nâng niu cất giữ, bộ sưu tập năm nay khẽ mời ta chậm lại đôi chút để ngắm một cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước, để bắt gặp một đóa hoa trà đang độ viên mãn, và để nhớ rằng những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa trăng thường được tạo nên từ những điều giản dị nhất.

Hơn cả một món quà gửi trao hương vị, bộ sưu tập bánh Trung Thu năm nay còn là nơi lưu giữ những hồi ức, những lời chúc và những yêu thương cho mùa trăng đoàn viên.

Bộ sưu tập Bánh Trung Thu của InterContinental Hanoi Landmark72 sẽ được bày bán tại cửa hàng Deli tại tầng trệt và quầy Hanoi Delights tại tầng 62 của Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark72. Với những đơn hàng trên 100 hộp, khách hàng được giao hàng miễn phí trong phạm vi 10km.

Quý khách hàng vui lòng tham khảo tại đây.