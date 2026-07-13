Innovation Beyond Borders - "Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới" nghĩa là gì?

Sau ba mùa tổ chức, Better Choice Awards tiếp tục trở lại trong năm 2026 với nhiều điểm mới cả về quy mô lẫn định hướng. Bước sang mùa giải thứ tư, chương trình lựa chọn "Innovation Beyond Borders", hay "Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới" làm chủ đề xuyên suốt, phản ánh bức tranh đổi mới sáng tạo đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Theo kế hoạch, mùa giải sẽ khởi động với giai đoạn teasing từ ngày 1/7, họp báo và chính thức mở website vào ngày 2/8. Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài đến ngày 19/8, trước khi cổng bình chọn mở từ ngày 20/8 đến ngày 20/9. Gala trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 3/10 và sẽ là một trong những hoạt động điểm nhấn của Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Lớp nghĩa đầu tiên của "Innovation Beyond Borders" đến từ thực tế rằng những ranh giới vốn rất rõ ràng giữa các lĩnh vực đang dần bị xóa nhòa dưới tác động của trí tuệ nhân tạo và kết nối số.

Nếu như trước đây công nghệ, xe cộ, tài chính, y tế hay giáo dục phát triển theo những hướng tương đối độc lập thì hiện nay, một đổi mới ở lĩnh vực này hoàn toàn có thể tạo ảnh hưởng sang nhiều lĩnh vực khác. AI không chỉ thay đổi cách con người sử dụng thiết bị điện tử mà còn hiện diện trong phương tiện giao thông, dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khỏe, giáo dục hay quản trị doanh nghiệp.

Sự thay đổi đó cũng khiến khái niệm về một sản phẩm công nghệ trở nên khác trước. Ngày nay, rất khó để xếp một thiết bị vào duy nhất một nhóm ngành. Một sản phẩm có thể đồng thời mang đặc điểm của nhiều lĩnh vực khác nhau, vừa là công cụ liên lạc, vừa hỗ trợ thanh toán, làm việc, học tập, theo dõi sức khỏe và kết nối với hệ sinh thái số xung quanh.

Ngay cả những dịch vụ quen thuộc trong đời sống hằng ngày cũng đang đi theo xu hướng tương tự. Một nền tảng số có thể tích hợp nhiều chức năng từ xác thực danh tính, lưu trữ dữ liệu, tư vấn từ xa, thanh toán cho đến quản lý công việc, thay vì chỉ phục vụ một mục đích duy nhất như trước đây.

Chính vì vậy, cách đánh giá sản phẩm cũng cần thay đổi. Nếu chỉ nhìn vào thông số kỹ thuật hoặc một tính năng riêng lẻ, rất khó phản ánh đầy đủ giá trị mà sản phẩm mang lại. Điều đáng được ghi nhận ngày nay không chỉ là hiệu năng, mà còn là khả năng kết nối nhiều lĩnh vực, giải quyết đồng thời nhiều nhu cầu và tạo ra trải nghiệm liền mạch cho người dùng. Đây cũng là tinh thần mà Better Choice Awards 2026 muốn hướng tới khi xây dựng các tiêu chí đánh giá phù hợp với bối cảnh đổi mới sáng tạo liên ngành.

Theo định hướng của Better Choice Awards 2026, đổi mới sáng tạo thật sự không bị giới hạn bởi biên giới địa lý. Đó là quá trình sản phẩm và thương hiệu Việt từng bước vươn ra thị trường quốc tế, đồng thời tiếp nhận tri thức và công nghệ từ thế giới để tạo ra những giá trị mới trong nước. Việt Nam vì thế không còn chỉ là nơi tiếp nhận công nghệ, mà đang từng bước trở thành đối tác chủ động trong mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Ở góc nhìn rộng hơn, "biên giới" còn là khoảng cách giữa công nghệ với đời sống, giữa sản xuất với quản trị hay giữa đổi mới sáng tạo với sự phát triển của quốc gia. Những lĩnh vực vốn từng tồn tại độc lập đang ngày càng gắn kết chặt chẽ, tạo nên một hệ sinh thái mà ở đó công nghệ trở thành nền tảng cho nhiều hoạt động kinh tế và xã hội.

Thậm chí, khái niệm "biên giới" còn được mở rộng tới chính hình thái của sản phẩm. Những thiết bị và giải pháp mới liên tục phá vỡ các khuôn mẫu truyền thống để tạo ra những cách làm việc, học tập và sinh hoạt hoàn toàn khác trước. Từ chiếc điện thoại mỗi người sử dụng hằng ngày cho tới các nền tảng số phục vụ quản trị hay hạ tầng công nghệ quốc gia, đổi mới sáng tạo đang tạo nên những giá trị vượt xa phạm vi của một sản phẩm đơn lẻ.

Khác với các nhóm giải còn lại, Nation Builders Awards sẽ do hội đồng chuyên môn mở rộng cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia xét chọn hoàn toàn, không thực hiện bình chọn từ cộng đồng nhằm bảo đảm tính khách quan.

Trong khi đó, các hạng mục khác tiếp tục áp dụng cơ chế kết hợp giữa đánh giá của hội đồng chuyên môn với tỷ trọng từ 50% đến 70% và bình chọn của người dùng từ 30% đến 50%. Mỗi tài khoản được bình chọn một lần cho mỗi hạng mục mỗi ngày và có thể thực hiện tối đa bốn lượt bình chọn mỗi ngày sau khi xác thực số điện thoại.

Bước sang mùa giải thứ tư, Better Choice Awards không chỉ tìm kiếm những sản phẩm tốt hay những công nghệ nổi bật. Với chủ đề "Innovation Beyond Borders", giải thưởng hướng tới việc tôn vinh những đổi mới dám vượt qua các giới hạn quen thuộc, tạo ra giá trị thiết thực cho người dùng và góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong kỷ nguyên số.