[Infographic] Việt Nam đã tiếp nhận bao nhiêu vắc-xin phòng Covid-19?

COVAX Facility (Cơ chế Tiếp cận toàn cầu với vắc xin ngừa Covid-19) là cơ chế toàn cầu đồng sáng lập bởi Coalition for Epidemic Preparedness and Innovations (CEPI), GAVI, Liên minh Vắc-xin (the Vaccine Alliance), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và UNICEF với tư cách là đối tác phân phối.