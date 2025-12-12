[Infographic] - Toàn cảnh lùm xùm dự án "Nuôi em" của Hoàng Hoa Trung Mỹ Uyên - Chi Phan, 11:05 12/12/2025 Chia sẻ Thích0 Dự án "Nuôi em" vướng lùm xùm, chưa chuyển tiền để lo bữa ăn cho các em học sinh nghèo khiến một số trường rơi vào "thế bí", nợ tiền nhà cung cấp. Dự án "Nuôi em - Nghệ An": Có dấu hiệu mạo danh Trung tâm Tình nguyện quốc gia Dự án "Nuôi em" ở Đắk Lắk: Ông Hoàng Hoa Trung gọi điện thoại đến trường Trung tâm Tình nguyện quốc gia lên tiếng về dự án "Nuôi em" của ông Hoàng Hoa Trung Theo Người lao động Copy link 12/12/2025 09:21 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://nld.com.vn/infographic-toan-canh-lum-xum-du-an-nuoi-em-cua-hoang-hoa-trung-196251211163622239.htm Công an An Giang thông tin vụ nam sinh lớp 10 bị đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng Chia sẻ Thích0 Hoàng Hoa Trung dự án từ thiện tin nóng mỗi ngày nuôi em