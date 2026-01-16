Infinity hiện diện tại Phú Thọ, Chubb Life Việt Nam tăng cường mở rộng mạng lưới tư vấn tài chính năm 2026

Văn phòng kinh doanh Infinity mới tọa lạc tại Lô E1-7-4, đường Đinh Tiên Hoàng, Khu đô thị Nam Vĩnh Yên, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Sau sáp nhập, đây là văn phòng kinh doanh Infinity thứ hai do Chubb Life Việt Nam đồng hành cùng đối tác tại Phú Thọ, đồng thời đánh dấu bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng mạng lưới Infinity tại các khu vực giàu tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội.



Đưa tư vấn tài chính đến gần hơn với đời sống địa phương

Việc đưa mô hình đối tác kinh doanh Infinity (mô hình Infinity) hiện diện tại Phú Thọ thể hiện định hướng của Chubb Life Việt Nam trong việc tăng cường phối hợp với đối tác kinh doanh để mở rộng dịch vụ tư vấn tài chính không chỉ tập trung tại các đô thị lớn, mà còn hướng đến những địa phương đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Thông qua văn phòng mới, người dân Phú Thọ có thêm cơ hội tiếp cận các giải pháp bảo hiểm và hoạch định tài chính phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống, ngay tại nơi sinh sống và làm việc.

Mô hình Infinity được phát triển như một không gian tư vấn tài chính hiện đại, nơi khách hàng có thể nhận được sự đồng hành dài hạn từ đội ngũ tư vấn viên được đào tạo bài bản, am hiểu nhu cầu địa phương và đề cao yếu tố cá nhân hóa trong tư vấn.

Gắn phát triển mạng lưới với phát triển con người

Bên cạnh vai trò phục vụ khách hàng, văn phòng kinh doanh Infinity tại Phú Thọ còn được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để đội ngũ tư vấn viên phát triển sự nghiệp bền vững ngay tại địa phương. Thay vì dịch chuyển về các thành phố lớn, lực lượng tư vấn tài chính có thể xây dựng sự nghiệp lâu dài, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của cộng đồng nơi họ sinh sống.

Ông Sang Lee, Chủ tịch Chubb Life Khu vực Đông Nam Á và New Zealand, chia sẻ: "Việc khai trương văn phòng Infinity tại Phú Thọ phản ánh niềm tin của chúng tôi rằng mọi người đều xứng đáng được tiếp cận các dịch vụ tài chính cá nhân hóa và đáng tin cậy. Thông qua mô hình Infinity, khách hàng tại Phú Thọ và các khu vực lân cận có thể trải nghiệm không gian tư vấn hiện đại, thân thiện, đồng thời nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ giàu kinh nghiệm. Là một phần trong chiến lược đầu tư lâu dài của Chubb Life tại Việt Nam, sáng kiến này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc đồng hành cùng sự tăng trưởng năng động của đất nước, củng cố hiện diện của Chubb Life trên toàn khu vực, đồng thời đưa dịch vụ tư vấn tài chính chuyên nghiệp đến gần hơn với khách hàng ở bất cứ nơi đâu chúng tôi hoạt động".

Năm 2026 cũng đánh dấu năm thứ ba của mô hình Infinity được triển khai trên toàn quốc. Tính đến đầu năm nay, mạng lưới đã phát triển rộng khắp toàn quốc, từng bước mở rộng từ các trung tâm kinh tế lớn đến nhiều tỉnh, thành có tiềm năng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng về bảo vệ tài chính và kế hoạch tương lai.