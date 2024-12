Hyun Bin thời gian gần đây liên tục gây chú ý bởi anh có những động thái mới mà trước đây rất hiếm khi làm trong sự nghiệp của mình, như việc nhận lời tham gia các talkshow. Lý do là bởi "bố bỉm" chuẩn bị tái xuất với bộ phim điện ảnh Harbin (Cáp Nhĩ Tân). Việc tích cực tham gia các chương trình nhằm quảng bá phim cho thấy Hyun Bin thật sự vô cùng tâm huyết và đầu tư lớn cho dự án lần này.

Gần đây, ekip làm phim Harbin cũng liên tục tung ra những hình ảnh của Hyun Bin trong dự án này. Khán giả thực sự sốc, thậm chí nhiều người không thể nhận ra đây chính là "ông xã Son Ye Jin" bởi màn lột xác... cực xấu của nam diễn viên. Tuy đây không phải lần đầu tiên Hyun Bin xuất hiện với một tạo hình gai góc nhưng sự xuất hiện của anh ở Harbin vẫn khiến cư dân mạng hoang mang. Không chỉ để râu, nuôi tóc dài, xuất hiện với làn da đen nhẻm mà Hyun Bin còn giảm cân cực độ, gương mặt hốc hác thấy rõ. Điều này khiến khán giả vô cùng tò mò về màn trở lại của anh trên màn ảnh rộng.

Hyun Bin hốc hác thấy rõ trong bộ phim Harbin

Harbin - Cáp Nhĩ Tân, là bộ phim lấy bối cảnh những năm 1909, kể về hành trình lưu lạc của người quân nhân Ahn Jung Geun ở vùng đất Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) cùng những người đồng đội của mình. Họ cùng nhau trải qua những cuộc đấu tranh sinh tử để chống lại sự xâm lược của Nhật, giành lại độc lập cho quê hương.



Hyun Bin chính là người vào vai Ahn Jung Geun - một chiến sĩ yêu nước, bằng mọi giá đấu tranh giành độc lập tự do cho Hàn Quốc. Chính bởi yêu cầu của vai diễn - một con người ngoan cường, gai góc - Hyun Bin đã tích cực giảm cân, nuôi tóc, để râu, khiến cho bản thân trông giống với Ahn Jung Geun nhất có thể. Bởi lẽ đây là một nhân vật có thật, được xem là anh hùng dân tộc của người Hàn Quốc, việc xây dựng hình tượng nhân vật sao cho chân thực, chính xác là điều vô cùng quan trọng trong tác phẩm.

Được biết, ngoài Hyun Bin thì bộ phim Harbin còn có sự tham gia của 2 ngôi sao đình đám khác của màn ảnh Hàn Quốc là Lee Dong Wook và Jeon Yeo Bin. Phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Woo Min Ho, người đã tạo ra những bộ phim đình đám về doanh thu phòng vé như Inside Men (2015) và The Managers of Namsan (2020). Hiện tại Harbin là một trong số những dự án bom tấn của màn ảnh Hàn giai đoạn cuối 2024, hứa hẹn thu hút ít nhất hơn 7,5 triệu lượt xem tại rạp để đạt mức doanh thu hòa vốn so với chi phí sản xuất bỏ ra là khoảng 30 tỉ won.