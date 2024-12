Hyun Bin - Son Ye Jin "bất đồng" quan điểm vì con trai

Mới đây, Hyun Bin đã xuất hiện trên chương trình "You Quiz on the Block" của MC Yoo Jae Suk.

Đây là lần hiếm hoi ông xã Son Ye Jin xuất hiện trong một show truyền hình sau 13 năm.

Hyun Bin cho biết, bản thân muốn con trai giống mình hơn

Trong đoạn teaser vừa công bố, Hyun Bin đã có những chia sẻ ngắn về bà xã cũng như con trai đầu lòng.

Hyun Bin cho biết: "Con trai tôi vừa tròn 2 tuổi cách đây không lâu. Vợ tôi thì muốn con trai giống cô ấy, còn tôi lại muốn thằng bé trông giống tôi". Quan điểm bất đồng trong vấn đề ngoại hình con trai của Hyun Bin và Son Ye Jin khiến cộng đồng mạng thích thú.

Ngoài ra, Hyun Bin cũng bày tỏ sự biết ơn với bà xã Son Ye Jin: "Tôi tôn trọng và biết ơn những gì cô ấy đã làm cho tôi".

Hyun Bin thấy tôn trọng và biết ơn vợ

Cách đây 1 năm khi xuất hiện trong một show trên kênh Youtube, Son Ye Jin đã có những tiết lộ về ngoại hình con trai: "Về con trai tôi, chúng tôi luôn nói rằng, thằng bé thừa hưởng nhiều nét giống cả bố và mẹ. Thằng bé có đôi mắt cười giống tôi và má lúm đồng tiền giống bố. Tất nhiên, trẻ sẽ có thay đổi khi lớn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thấy vui vì thằng bé giống tôi nhiều hơn".

Son Ye Jin và Hyun Bin chính thức về chung 1 nhà vào tháng 3/2022. Sau vài tháng, Son Ye Jin chính thức chia sẻ việc bản thân mang thai với người hâm mộ.

Tới cuối năm 2022, cặp đôi lên chức cha mẹ khi Son Ye Jin hạ sinh cậu con trai đầu lòng. Mới đây, vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin cũng đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật 2 tuổi ấm cúng cho cậu con trai đầu lòng.