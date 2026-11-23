Ngày 23/11, Hyomin (T-ara) trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh tập luyện tại phòng gym. Diện trang phục thể thao đơn giản với áo bra và quần legging màu xám, người đẹp khoe trọn vóc dáng thon gọn, săn chắc cùng những đường cong đầy quyến rũ. Đặc biệt, vòng eo nhỏ nhắn, tấm lưng nuột nà và vòng 3 căng tròn của cô khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.

Điều đáng nói là nhan sắc của Hyomin cũng chẳng hề kém cạnh vóc dáng. Gương mặt thanh thoát, những đường nét hài hòa cùng làn da tươi tắn giúp cô luôn giữ được diện mạo trẻ trung. So với hình ảnh thời hoạt động cùng T-ara, nữ ca sĩ hiện tại mang đến cảm giác trưởng thành, quyến rũ và đằm thắm hơn, nhưng sức hút vẫn vẹn nguyên.

Hyomin (T-ara) chiếm trọn spotlight trên mạng xã hội khi xả kho loạt ảnh tập luyện tại phòng gym. Ảnh: Instagram.

Diện set đồ thể thao ôm sát tối giản gồm áo bra và quần legging tông xám, mỹ nhân sinh năm 1989 phô diễn trọn vẹn vóc dáng thon gọn, săn chắc cùng những đường cong nóng bỏng đến nghẹt thở. Ảnh: Instagram.

Đặc biệt, vòng eo con kiến nhỏ nhắn, tấm lưng trần nuột nà cùng vòng ba căng tròn đầy sức sống của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa, trầm trồ. Ảnh: Instagram.

Đặt lên bàn cân với thời kỳ đỉnh cao hoạt động cùng T-ara, Hyomin của hiện tại mang đến nét đẹp trưởng thành, mặn mà và quyến rũ bội phần. Ảnh: Instagram.

Hyomin chia sẻ rằng cô tập luyện để có thể thoải mái thưởng thức thật nhiều món ngon. Chính tinh thần tận hưởng cuộc sống kết hợp với sự kỷ luật trong việc chăm sóc bản thân đã giúp người đẹp duy trì phong độ ngoại hình dù đã bước sang tuổi 37. Ở Hyomin, người ta không chỉ nhìn thấy một mỹ nhân sở hữu nhan sắc nổi bật mà còn là hình ảnh người phụ nữ tự tin, biết yêu chiều và chăm chút cho chính mình.

Hyomin từng bộc bạch rằng động lực lớn nhất khiến cô chăm chỉ tập luyện chính là để có thể thoải mái thưởng thức thật nhiều món ngon mà không lo ngại chuyện giữ dáng. Ảnh: Instagram.

Hyomin kết hôn với 1 doanh nhân hơn cô 10 tuổi, làm việc trong lĩnh vực tài chính vào tháng 4/2025. Đám cưới của cô quy tụ hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Yuri (SNSD), Lee Dong Wook, Daesung (BIGBANG), Im Si Wan, Gummy... và đặc biệt không thể thiếu các thành viên T-ara. Chồng Hyomin nhanh chóng trở thành chủ đề hot nhờ có diện mạo rất điển trai và cuốn hút không thua kém người nổi tiếng.

Sau đó, Tờ Financial News cho hay, chồng Hyomin tên là Kim Hyun Seung, đã tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Công nghiệp tại ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc - Đại học Quốc gia Seoul. Hiện, Kim Hyun Seung đảm nhận chức vụ giám đốc điều hành tại văn phòng của Bain Capital Hàn Quốc. Được biết, Bain Capital chính là quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới. Ký giả của tờ Financial News cho biết thêm, ông xã Hyomin là nhân vật chủ chốt tại Bain Capital Hàn Quốc, đảm nhận vai trò giám sát các giao dịch lớn và quản lý các danh mục đầu tư của công ty. Trong ngành ngân hàng đầu tư, Kim Hyun Seung được công nhận là nhân tài xuất chúng, vừa có phẩm chất đạo đức tốt lại vừa có năng lực nổi trội.

Mỹ nhân nhóm T-ara lên xe hoa vào tháng 4 năm ngoái. Ảnh: Instagram.

Ông xã Hyomin có ngoại hình điển trai cùng profile xuất sắc. Ảnh: Instagram.

Hyomin sinh năm 1989, chính thức ra mắt cùng T-ara vào năm 2009. Cô và các đồng đội nhanh chóng bùng nổ danh tiếng, trở thành nhóm nhạc biểu tượng hàng đầu Kpop nhờ loạt siêu hit như Like The First Time, Bo Peep Bo Peep, What's Wrong, Roly Poly hay Day By Day… Tuy nhiên, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, nhóm lại bất ngờ lao đao và vấp phải làn sóng tẩy chay dữ dội vì vướng vào bê bối liên quan đến cựu thành viên Hwayoung. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, Hyomin còn lấn sân diễn xuất và ghi dấu ấn qua một số bộ phim như My Girlfriend is a Gumiho, Gyebaek, The Thousandth Man…

Trước khi yên bề gia thất bên chồng đại gia, Hyomin từng có giai đoạn hẹn hò nam cầu thủ nổi tiếng Hwang Ui Jo. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ 8X còn dính nghi vấn hẹn hò với 1 CEO công ty truyền thông cách đây 7 năm, nhưng cô đã lên tiếng bác bỏ tin đồn.

Nguồn: Naver, Osen