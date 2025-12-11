Hỷ sự showbiz Việt 2025

Trong năm 2025, showbiz Việt chứng kiến cơn mưa tin vui của hàng loạt nàng hậu trong showbiz Việt. Hoa hậu Đỗ Hà, Á hậu Quỳnh Châu, Hương Ly... liên tiếp thông báo lên xe hoa với chồng doanh nhân. Sau thời gian hoạt động nghệ thuật, các người đẹp bước sang giai đoạn mới của cuộc sống và nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả.

Năm 2025 liên tiếp đón nhận tin hỷ từ loạt mỹ nhân đình đám như Đỗ Thị Hà, Quỳnh Châu, Hương Ly kết hôn

Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Sau thời gian dài yêu đương kín tiếng, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà gây bất ngờ khi lên xe hoa với thiếu gia của tập đoàn Sơn Hải. Cặp đôi đã tổ chức 2 đám cưới hoành tráng ở Quảng Trị và Hà Nội. Ngày vui của vợ chồng Hoa hậu Đỗ Hà gây choáng vì sự quy mô, sang trọng.

Trong lễ cưới tại Hà Nội, Viết Vương nhắn nhủ vợ: "Chào em, vợ yêu xinh đẹp của anh. Vậy là chúng mình quen nhau cũng đã rất lâu rồi nhưng mà đến tận hôm nay, khi đứng trước em, cảm xúc của anh vẫn rất bồi hồi và xúc động.

Em biết không, hạnh phúc đối với anh đơn giản chỉ là được ngắm nụ cười em mỗi ngày, được nắm tay em mình đi qua những ngày bình yên cũng như những ngày giông bão. Anh hứa anh sẽ làm tất cả để hai đứa mình có một mái ấm bền vững, có một gia đình hạnh phúc. Và giống như hai con sông thơ mộng, sông Long Đại và sông Nhật Lệ, hai đứa mình khi đã hòa quyện vào nhau thì không thể nào tách rời và cùng đưa nhau ra biển lớn. Anh yêu em, vợ yêu của anh".

Sau thời gian yêu đương kín tiếng, Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương đã chính thức về chung một nhà

Mối tình đẹp của Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương nhận được sự ủng hộ của công chúng vì quá đẹp đôi, là cặp trai tài gái sắc. Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, từng đại diện Việt Nam tại Miss World 2021 và lọt vào top 13 chung cuộc.

Ông xã của Đỗ Hà tên Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành nghề, nổi bật nhất là xây dựng hạ tầng giao thông. Tập đoàn của gia đình chú rể được thành lập từ năm 1998, từng tham gia thi công nhiều dự án quy mô lớn của quốc gia.

Ông xã của Đỗ Hà tên Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải

Cặp đôi đã tổ chức 2 đám cưới hoành tráng ở Quảng Trị và Hà Nội

Á hậu Quỳnh Châu

Quỳnh Châu và Tiến Phát bắt đầu tìm hiểu nhau từ năm 2020, đến Giáng sinh 2022 mới chính thức công khai tình cảm. Suốt quãng thời gian 5 năm gắn bó, cặp đôi luôn chọn cách yêu trong bình yên, hạn chế chia sẻ đời tư trước truyền thông. Quỳnh Châu từng cho biết nửa kia là người tâm lý, luôn kính trọng ba mẹ cô, đồng hành ở mọi cột mốc quan trọng và không giấu nổi sự tự hào trước những thành tích của cô tại các đấu trường nhan sắc.

Ngày 26/10, hôn lễ của Quỳnh Châu và Tiến Phát được tổ chức tại TP.HCM, thu hút sự góp mặt của dàn sao nổi tiếng trong Vbiz. Khoảng 800 khách mời, gồm nhiều Hoa – Á hậu, ca sĩ và nghệ sĩ đình đám, đã đến chúc phúc cho cặp đôi trong ngày trọng đại.

Sau khi đám cưới diễn ra, Quỳnh Châu đã có bài đăng dài gửi lời cảm ơn tới gia đình và khách mời. Cô viết trên trang cá nhân: "Đám cưới của tụi mình đã diễn ra thật trọn vẹn và hạnh phúc và điều đó không thể có được nếu thiếu gia đình hai bên và tất cả bạn bè thân yêu.

Con xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến má Liên, ba Biển, mẹ Thuý, ba Diệp, các bác các cậu mợ anh em họ hàng, chị Ngọc, anh Dũng, anh Long, a Duy, bé Như, em Vũ đã vất vả cùng tụi mình chuẩn bị mọi thứ, lo toan từng chi tiết nhỏ để ngày trọng đại được diễn ra suôn sẻ. Nhờ có sự yêu thương và hỗ trợ của mọi người, tụi mình mới có một đám cưới ấm cúng và đầy ý nghĩa như vậy".

Sau 5 năm bên nhau, Á hậu Quỳnh Châu và bạn trai Nguyễn Ngọc Phát chính thức về chung một nhà

Á hậu Quỳnh Châu và Ngọc Phát bắt đầu hẹn hò từ năm 2020

Chồng của Á hậu Quỳnh Châu là Nguyễn Ngọc Phát, doanh nhân sinh năm 1980, đang hoạt động trong lĩnh vực thương mại, du lịch và dịch vụ lưu trú. Anh là đồng sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO của một khách sạn nổi tiếng tại Đà Lạt. Sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng, Quỳnh Châu và Phát Nguyễn đã chính thức quyết định xây dựng mái ấm chung.

Chồng của Quỳnh Châu tên Nguyễn Ngọc Phát, sinh năm 1980, là doanh nhân trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, chuyên sâu về quản trị vận hành

Sau hơn 1 tháng kể từ ngày về chung nhà, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu vui mừng thông báo tin đã mang thai. Chế Nguyễn Quỳnh Châu chia sẻ: "Một phép màu nhỏ đang lớn lên mỗi ngày trong chúng mình. Lần đầu Châu và Phát trở thành ba mẹ, vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Hôm nay chúng mình xin san sẻ niềm vui này đến mọi người, mong nhận được nhiều yêu thương dành cho em bé của chúng mình nhé".

Sau hơn 1 tháng tổ chức đám cưới, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu thông báo đã có tin vui

Á hậu Hương Ly

Nguyễn Thị Hương Ly, sinh năm 1995, từng đăng quang Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2015. Năm 2023, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia Miss Universe Vietnam và trở thành Á hậu 1. Vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm, người đẹp gây chú ý khi được bạn trai cầu hôn vào tháng 3/2025 tại núi Phú Sĩ, Nhật Bản.

Đầu tháng 12 vừa qua, Á hậu Hương Ly và chồng doanh nhân đã tổ chức hôn lễ tại khách sạn hạng sang ở Hà Nội. Trước ngày cưới chính thức, cả hai làm lễ gia tiên tại nhà trai và hoàn thành nghi thức thề nguyện trong nhà thờ.

Trong hai năm đầu quen nhau, đặc biệt khi phải yêu xa, cặp đôi không tránh khỏi những trở ngại. Tuy vậy, họ dần sắp xếp lại công việc và cuộc sống để có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau. Sau khi kết hôn, Á hậu Hương Ly sẽ chuyển tới Hà Nội sinh sống để ở gần ông xã.

Đám cưới của Á hậu Hương Ly được tổ chức tại Hà Nội. Tiệc cưới được tổ chức ấm cúng, trong không gian sang trọng

Cặp đôi có 2 năm yêu đương trước khi quyết định tiến tới hôn nhân

Tùng Anh là con trai Chủ tịch một doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực giấy gia dụng tại Việt Nam, với vốn điều lệ hơn 1.000 tỷ đồng. Không chỉ giữ vị thế vững chắc trong nước, công ty gia đình anh còn mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, xuất khẩu sản phẩm đến 15 quốc gia như Mỹ, Úc, Anh, Lào, Campuchia, Brunei…

Sau khi kết hôn, Á hậu Hương Ly sẽ chuyển tới Hà Nội sinh sống để ở gần ông xã