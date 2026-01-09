Hỷ sự mở bát 2026: Nàng hậu 24 tuổi đẹp nhất Vbiz sắp tổ chức đám cưới với thiếu gia tập đoàn!

Vbiz dạo này "vuýp" khi tin tức từ chấn động đến hỷ sự đến lia lịa. Cũng là chuyện vui nhưng có người chọn đánh úp xong xuôi rồi mới công bố, có người chọn cách giấu kín bưng coi đó như một bí mật. Mà ở đời, chuyện gì càng im lặng càng khiến cư dân mạng tò mò. Giữa không khí hỷ sự râm ran đó, câu chuyện xoay quanh cô P đang được bàn tán như một trường hợp úp mở mà ai cũng muốn hóng.

Trước tiên, nói sơ qua về cô P, đây là một nàng hậu năm nay 24 tuổi, từng khiến mạng xã hội bùng nổ ngay từ khoảnh khắc đăng quang. Nhan sắc nổi bật, khí chất cuốn hút, độ phủ sóng truyền thông của cô thời điểm đó thậm chí còn được nhận xét là lấn át cả Hoa hậu. Cô P này được đánh giá là một trong những nàng hậu đẹp nhất Vbiz. Không dừng lại ở danh hiệu trong nước, cô P còn đại diện Việt Nam chinh chiến tại một đấu trường nhan sắc quốc tế. Dù thành tích không quá cao, nhưng cô lại ghi điểm nhờ hình ảnh thân thiện, thần thái sáng và được công chúng yêu mến theo kiểu cưng như trứng.

Khoảng gần một năm trở lại đây, cô P gần như rút lui hoàn toàn khỏi nhịp sôi động của showbiz. Mạng xã hội không còn chia sẻ đời sống cá nhân hay xuất hiện dày đặc ở các sự kiện giải trí. Thay vào đó, nàng hậu chuyên tâm cho việc học hành, tận hưởng cuộc sống riêng.

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI

Cuộc đời không cho ai tất cả nhưng cho cô P tất cả. Lý do của việc cô P thay đổi thế kia vì cô đang tận hưởng cuộc tình ngọt ngào và kín tiếng với một thiếu gia trẻ của tập đoàn mà ai cũng từng nghe qua tên. Nếu để ý sẽ thấy những lần hiếm hoi cô P lộ diện gần đây đều gắn với các hoạt động cùng gia đình nhà trai, và lần nào xuất hiện cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Hình ảnh hiện tại của cô P vì thế cũng khác hẳn trước đây, trông trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn và toát lên khí chất rất khác - đủ khiến nhiều người tin rằng cô đang chuẩn bị cho một chương mới của cuộc đời.

Theo nguồn tin thân cận, sau lễ ăn hỏi riêng tư và bí ẩn, cặp đôi này này đang chuẩn bị tổ chức siêu hôn lễ. Cụ thể, đám cưới được cho là sẽ diễn ra vào tháng 1/2026. Các công đoạn chuẩn bị cho lễ cưới đang âm thầm vận hành, số lượng váy cưới khủng dần hoàn thiện và dự là đám cưới mở bát bùng nổ Vbiz.

Với độ hot của cặp đôi, nhiều người không giấu được sự háo hức, mong chờ. Xin được gửi lời chúc mừng đến cặp đôi, cư dân mạng đã sẵn sàng "lót dép" ăn cưới online rồi!