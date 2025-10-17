Mới đây, thông tin thiếu gia Phan Hoàng và “tiểu thư nghìn tỷ” Khánh Linh (tên thường gọi là Ruby Nguyễn) tổ chức đám hỏi, lễ vu quy nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Hỷ sự được diễn ra vào ngày 15/10 vừa qua, được tổ chức tại tư gia nhà gái, và một nhà hàng sang trọng khác tại TP.HCM vào buổi tối.

Hình ảnh cận cảnh trang trí đám hỏi tại tư gia của Khánh Linh. Tông màu hồng yêu thích của cô dâu. Ảnh: Quân.

Được tổ chức thân mật, thế nên hình ảnh trong đám hỏi và lễ vu quy của cặp đôi tiểu thư - thiếu gia nổi tiếng này có rất ít. Điều này càng khiến công chúng thêm phần tò mò.

Trong ngày trọng đại, Khánh Linh chọn diện áo dài truyền thống, trong những hình ảnh hiếm hoi được bạn bè cô dâu đăng tải thì đó là những thiết kế có màu hồng, trắng be, kết hợp cùng lối makeup nhẹ nhàng, đơn giản làm nổi bật vẻ ngoài xinh sang của cô dâu. Chú rể cũng diện áo dài, chọn vest trắng trong lễ vu quy, cô dâu nổi bật với đầm cưới cúp ngực.

Những hình ảnh hiếm hoi trong đám hỏi và lễ vu quy của cặp đôi được bạn bè chia sẻ lên MXH.

Hình ảnh cô dâu chú rể cùng dàn phù dâu, phù rể do chính thiếu gia Phan Hoàng đăng tải lên Facebook cá nhân. Nguồn: Phan Hoàng.

Song, có một chi tiết khiến nhiều người chú ý hơn cả, cả cô dâu và chú rể đều không đeo vàng, cả nhẫn vàng và vòng vàng.

Đây là điều đặc biệt trong hỷ sự này.

Thay vào đó, cô dâu đeo một bộ sưu tập trang sức làm bằng kim cương lấp lánh, bao gồm bông tai, vòng cổ, vòng tay và nhẫn, thiết kế không cầu kỳ mà tối giản nhất có thể. Nhẫn của chú rể cũng không chọn vàng.

Cô dâu xinh đẹp trong đám hỏi, không đeo trang sức.

Ở lễ vu quy, Khánh Linh chọn kim cương làm phụ kiện.

Ở đây cũng là kim cương.

Điều này khiến nhiều người thấy lạ, thắc mắc vì hầu hết các đám hỏi và lễ vu quy thông thường sẽ có phần trao vàng, cô dâu và chú rể đeo vàng nhẫn hoặc vòng kiềng, là một phần của của hồi môn hai nhà trao cho các con.

Cụ thể, theo tục lệ Việt Nam truyền thống, trong lễ đám hỏi, nhà trai thường mang sính lễ đến nhà gái, bao gồm trầu cau, rượu trà, bánh kẹo, heo quay và đặc biệt là các món trang sức vàng như nhẫn cưới, vòng kiềng - tượng trưng cho sự cam kết, thịnh vượng và trách nhiệm của nhà trai đối với hôn nhân.

Đến lễ vu quy - nghi thức chính thức tại nhà gái trước khi rước dâu, thì thông thường nhà gái sẽ trao của hồi môn cho con gái, thường là vàng miếng, trang sức vàng, tiền mặt hoặc tài sản giá trị khác, nhằm thể hiện tình yêu thương, sự chu cấp để cô dâu bắt đầu cuộc sống mới vững chãi. Những món vàng này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn ý nghĩa phong thủy, cầu chúc sự sung túc, bền vững cho đôi uyên ương.

Tuy nhiên, với đám hỏi và lễ vu quy của Phan Hoàng và Khánh Linh ngày 15 vừa qua, sự vắng mặt của vàng khiến nhiều người bất ngờ và bàn tán rôm rả.

Clip cô dâu mới đăng tải, trên tay Khánh Linh là chiếc nhẫn kim cương "khủng". Nguồn: Ruby Nguyễn.

Trên thực tế, trước đó trong đám cưới Phan Thành và Primmy Trương cũng không thấy sự xuất hiện của vàng. Primmy Trương cũng đeo bộ trang sức kim cương tối giản. Hay trong đám hỏi của Phương Nhi và thiếu gia thứ nhà Phạm Nhật Vượng - Phạm Nhật Minh Hoàng cũng không thấy vàng.

Đám cưới Phan Thành và Primmy Trương.

Đám hỏi Phương Nhi.

Hơn nữa, với những gia đình giàu có, dạng trâm anh thế phiệt thì của hồi môn thường là những thứ có giá trị lớn hơn như bất động sản, kim cương, xe sang hay cổ phần trong công ty. Những món quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng và vị thế xã hội...