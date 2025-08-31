Sự việc hy hữu này xảy ra vào tối ngày 24 tháng 8 vừa qua tại giao lộ đường Hán Châu và Tử Lâm, thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). Người đàn ông điều khiển xe máy điện đã không may đâm vào cột đèn giao thông giữa đường. Cú va chạm mạnh khiến đầu anh ta bị kẹt cứng bên trong cột đèn, không thể tự thoát ra được.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Họ tiến hành sơ cứu bằng cách đặt người đàn ông nằm xuống đất. Sau đó, đội cứu hộ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để tháo dỡ cột đèn giao thông. Trong quá trình này, đèn giao thông vẫn tiếp tục nhấp nháy, tạo nên một cảnh tượng vừa nguy hiểm vừa hài hước.

Người đàn ông đã được giải cứu và không bị thương nặng

Sau khoảng 40 phút nỗ lực, người đàn ông đã được giải cứu thành công và đưa đến bệnh viện. Rất may, anh ta không gặp phải chấn thương nghiêm trọng. Câu chuyện hy hữu cùng hình ảnh người đàn ông mắc kẹt trong cột đèn giao thông đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra kinh ngạc trước tai nạn kỳ lạ này và để lại những bình luận hài hước như: "Nhìn mặt tôi mà lái xe". Bên cạnh đó, cũng có người thắc mắc: "Làm thế nào mà anh ta có thể chui đầu vào cột đèn một cách 'chính xác' như vậy?".