Huỳnh Lập lên tiếng giữa tranh cãi tiết mục "Trước khi em tồn tại": "Làm giống bản gốc thì chắc chắn không bao giờ hay bằng tác giả"

Mới đây, trong họp báo ra mắt bộ phim điện ảnh Nghỉ hè Giữa lúc màn trình diễn Trước khi em tồn tại của Nhà Hiển Nhiên tại Công diễn 2 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đang tạo ra hai luồng ý kiến gay gắt trên mạng xã hội, Huỳnh Lập chia sẻ về lựa chọn của mình bằng một lập luận khá thẳng thắn. Anh cho biết ngay từ lúc thành lập nhà, khi còn chưa nhận đề bài, anh đã nói với cả nhóm rằng mình mong muốn làm một tác phẩm mang tính duy tâm.

"Lúc đó vẫn chưa biết bài nhạc đó là gì. Khi nhận được Trước khi em tồn tại, mình thấy đây là một bài hát rất hay. Và nếu như mình làm một phiên bản giống bản gốc thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ làm hay được tác giả gốc, chắc chắn việc đó luôn. Nên thôi, mình sẽ thể hiện bài đó với góc nhìn của mình, coi như có thêm một option khác để khán giả lựa chọn", anh nói.

Huỳnh Lập chia sẻ về màn trình diễn Trước khi em tồn tại ở ATVNCG

Với Huỳnh Lập, một bản phối mới không phải cuộc so kè với bản gốc mà là một món ăn được bày thêm lên bàn. "Khán giả có thể nghe bài hát của mình, và khán giả cũng có thể quay về bài hát gốc. Nó sẽ có thêm một bữa ăn mới dành cho khán giả", anh ví von.

Nam đạo diễn cũng không né tránh khả năng bị phản ứng, điều mà giờ đây đã thành sự thật: "Lập nghĩ tất cả sự sáng tạo đều sẽ được khán giả ghi nhận. Sẽ có những khán giả khó hơn, sẽ khó ghi nhận những sáng tạo này. Nhưng Lập mong là ở hành trình sắp tới, khán giả sẽ thấy được sự cố gắng của Lập cũng như tất cả các anh tài khác, dù không phải là ca sĩ".

Người khiến Huỳnh Lập bất ngờ nhất trong hành trình này lại là Thái VG, đàn anh mà ban đầu anh nghĩ sẽ rất khó "nhập" ở giai đoạn đầu chương trình. "Nhưng may thay, không hiểu lý do tại sao mà năng lượng của Lập và năng lượng của anh Thái lại có thể kết nối được với nhau, về chung một nhà và tạo ra được nhiều content như vậy. Những content đó không hề cố tình tạo ra, mà trong quá trình nói chuyện và làm việc với nhau thì tự nhiên nó bị bất đồng ngôn ngữ", anh kể. Chính rào cản ngôn ngữ ấy lại thành chất liệu vui, và thành động lực để Lập bớt ngại: "Bản thân Lập rất dở tiếng Anh, ít khi sử dụng. Nhưng khi nói chuyện với anh Thái thì thôi cứ thoải mái, mình sẽ cố gắng vận dụng tất cả những từ ngữ tiếng Anh mình học được từ trước tới giờ để nói chuyện với anh". Bộ ba Huỳnh Lập, Thái VG và Thái Lê Minh Hiếu từng cùng nhau mang tiết mục Nhong nhong nhong lên sân khấu Công diễn 1 và giành chiến thắng ở bảng đấu đầu tiên.

Điều ít người biết là toàn bộ hành trình chương trình diễn ra song song với giai đoạn nước rút của bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu. Huỳnh Lập cho biết sau khi phim đóng máy, anh gần như không nhận thêm bất kỳ show nào để dồn toàn bộ thời gian cho khâu hậu kỳ. "Em sẽ phải hậu kỳ cho bản phim đóng xong hết, có nghĩa là sẽ không cắt sửa gì nữa cả, để em có thể vào chương trình. Trong đó em vừa quay chương trình vừa làm âm thanh, màu sắc, kỹ xảo, tức là những phần không còn liên quan đến nội dung nữa", anh nói.

Để kịp tiến độ đó, anh tranh thủ dựng phim ngay trong những ngày đoàn phim nghỉ ốp, khi ê kíp mang máy dựng lên khách sạn thì anh vào ngồi cùng để cắt những phân đoạn đã quay xong, thay vì chờ dựng xong hết rồi mới chỉnh sửa như tiến trình thông thường.

Khoảnh khắc khiến Huỳnh Lập xúc động nhất lại đến ở buổi chiếu ra mắt phim tại TP.HCM, khi anh nhìn xuống hàng ghế khán giả và thấy loạt gương mặt anh tài đến ủng hộ. "Nếu không có chương trình thì em sẽ không bao giờ có được những người bạn mới, những người đồng nghiệp mới như vậy. Khi nhìn xuống hàng ghế khán giả mà thấy những gương mặt anh tài thì em bị xúc động lắm", anh chia sẻ. Anh cũng thừa nhận các đồng nghiệp trong chương trình khá bất ngờ khi thấy anh xử lý ngôn ngữ điện ảnh, bởi trước đó họ mới chỉ chứng kiến tư duy dàn dựng sân khấu của anh qua các tiết mục.

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Còn điều gì chưa làm được, Huỳnh Lập nói anh vẫn muốn có một lần đứng trên sân khấu ca hát thật chỉn chu. "Lập hát chưa hay, nhưng Lập sẽ cố gắng làm chỉn chu. Hát không hay chứ không xử lý theo kiểu vụng về hay xử lý ẩu", anh nói, cho biết mỗi bài đều được các anh trong nhà chỉ cách hát sao cho hợp với dòng nhạc.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu có suất chiếu đặc biệt từ 14/8 và chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 21/8.