Huỳnh Anh chu môi khoe tóc mới trên story không quên kèm theo câu nói quen thuộc sau nhiều lần bị "hụt drama": "Lần này là thật rồi"

Trở lại với vị trí "nữ hoàng story", Huỳnh Anh tiếp tục cập nhật trạng thái mới trên story kèm mái tóc mới toanh khiến ai nấy đều giật mình.

"Lần này là thật rồi", câu nói ẩn ý của Huỳnh Anh trên story có vẻ nhưng đang nói đến mái tóc mới cắt đầy can đảm của mình. Trong bộ tóc này, Huỳnh Anh có vẻ năng động, cá tính hơn thay vì nhẹ nhàng, dịu dàng như trước đây. Hi vọng đây cũng là mái tóc mang lại nhiều may mắn cho cô nàng thay vì những rắc rối xuất phát từ chuyện tình cảm.

Huỳnh Anh khoe tóc mới trên story.

Sau lùm xùm chuyện tình cảm từ chia tay tới tái hợp với cầu thủ Quang Hải, Huỳnh Anh gần như được công chúng quan tâm nhiều hơn, nhất là khi cô nàng còn là một người thẳng thắn thể hiện quan điểm trên trang cá nhân khi không vừa lòng nên trong một số sự việc, cô liên tục bị soi mói và đôi khi còn bị dân mạng chỉ trích gay gắt.





Huỳnh Anh là du học sinh Singapore, quê ở Nha Trang nhưng sống ở Hà Nội, bố cô được biết đến là một đại gia có tiếng đang làm việc ở Singapore còn mẹ là doanh nhân khá thành công trong lĩnh vực dịch vụ, kinh doanh khách sạn.

Ngoài điều kiện kinh tế thuộc hàng "rich kid", Huỳnh Anh gây dấu ấn bởi gương mặt bầu bĩnh, dễ thương, làn da trắng cùng gu thời trang khá tiểu thư khiến Huỳnh Anh càng ngày càng trẻ.