"Huyền thoại" 16 lần thi đại học ở Trung Quốc bất ngờ lên tiếng trước mùa thi mới sau khi chính thức trở thành sinh viên

Kỳ thi đại học của Trung Quốc - một trong những kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới đang đến rất gần. Ngay lúc này, các sĩ tử khắp đất nước tỷ dân đã bước vào giai đoạn nước rút quyết định để điều chỉnh trạng thái tâm lý và phong độ học tập.

Vào mỗi mùa thi, cộng đồng mạng Trung Quốc lại không khỏi nhắc về hai nhân vật vô cùng đặc biệt. Một là Lương Thực, người đàn ông miệt mài đi thi hàng chục năm để hiện thực hóa giấc mơ vào Đại học Tứ Xuyên nhưng chưa lần nào đủ điểm. Người còn lại, sở hữu hành trình thi cử ly kỳ hơn nhiều với 16 lần bước vào phòng thi và từng đạt điểm số rất cao, chính là Đường Thượng Quân. Hiện tại, nam thanh niên này đã từ bỏ việc thi lại, đang là sinh viên năm thứ hai ngành Sư phạm Tin học tại Đại học Sư phạm Hoa Nam và tận dụng sự hỗ trợ khởi nghiệp của nhà trường để phát triển công việc livestream bán hàng với nguồn thu nhập ổn định.

Đường Thượng Quân từng có 16 lần thi đại học

Hiểu rõ sức hút của mình luôn bùng nổ vào mùa thi cử, Đường Thượng Quân mới đây đã đăng tải một video chia sẻ những kinh nghiệm quý báu được đúc rút từ hành trình 16 năm thanh xuân đi thi của mình. Anh đưa ra ba lời khuyên cốt lõi dành cho các sĩ tử chuẩn bị bước vào phòng thi.

Đầu tiên là việc điều chỉnh tâm lý trong giai đoạn cuối, nơi học sinh phải trải qua rất nhiều bài thi thử lớn nhỏ. Anh khuyên các sĩ tử không nên quá bận tâm vào điểm số của các bài thi này vì chúng không quyết định kết quả cuối cùng, thay vào đó hãy dùng chúng như một công cụ để rà soát kiến thức, tìm ra những lỗ hổng để bù đắp kịp thời. Khi áp lực quá lớn, học sinh nên chủ động thư giãn để chuyển dịch sự chú ý.

Lời khuyên thứ hai của anh là học sinh không nên tiếp tục đâm đầu vào những câu hỏi quá khó hay các bài toán mang tính đánh đố. Ở giai đoạn này, việc quay lại với kiến thức cơ bản và làm lại các câu hỏi từng bị sai từ một đến hai lần là phương pháp củng cố điểm số hiệu quả nhất.

Cuối cùng, Đường Thượng Quân nhắc nhở các sĩ tử xây dựng thói quen làm bài khoa học, đọc kỹ đề bài và phân bổ thời gian hợp lý, tránh tâm lý chủ quan khi gặp những dạng đề quen thuộc để không bị mất điểm đáng tiếc. Anh nhấn mạnh rằng chỉ cần hoàn thành tốt những câu hỏi trong khả năng của mình thì kỳ thi đó đã không còn gì hối tiếc.

Đường Thượng Quân hiện đang là sinh viên Đại học Sư phạm Hoa Nam ở tuổi 37

Tất nhiên, mọi lời khuyên hay kinh nghiệm từ những "người đi trước" cũng chỉ mang tính chất tương đối và là một kênh để các sĩ tử tham khảo trong mùa thi cử. Kỳ thi đại học vốn là một đấu trường khốc liệt mà ở đó, mỗi học sinh lại sở hữu một năng lực tư duy, một phương pháp ôn luyện và những mục tiêu đỉnh cao hoàn toàn khác biệt.

Không có một công thức chung nào đảm bảo chiến thắng cho tất cả mọi người và lời khuyên của Đường Thượng Quân có thể là chiếc phao cứu sinh với người này nhưng lại là chiếc áo quá chật với người khác. Điều quan trọng nhất lúc này là các sĩ tử cần giữ được sự tỉnh táo, biết chắt lọc những điều phù hợp với bản thân và bước vào phòng thi với một tinh thần vững vàng nhất. Bản lĩnh và sự chuẩn bị của chính các em mới là yếu tố quyết định tấm vé mở ra cánh cửa tương lai, cho dù điểm đến đó có phải là những ngôi trường top đầu hay không.