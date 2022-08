Hủy kết quả nồng độ cồn của nữ sinh tử vong do ô tô đâm, sẽ khởi tố vụ án

Sẽ khởi tố vụ án

Chiều 2/8, tại buổi họp báo ở Sở TT-TT Ninh Thuận về vụ TNGT làm nữ sinh lớp 12 tử vong, thượng tá Hà Công Sơn - Phó trưởng Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm cho biết:

“Chúng tôi đã trao đổi với các điều tra viên cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3 của Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng), các đồng chí ấy cho biết sẽ khởi tố vụ án. Theo niềm tin của tôi, vụ việc này khởi tố vụ án là đúng”.

Tài xế Hoàng Văn Minh (vòng đỏ) vẫn cầm điện thoại sau khi gây ra vụ TNGT. Ảnh cắt từ clip.

Thượng tá Hà Công Sơn cũng cho biết, tài xế gây ra vụ TNGT là ông Hoàng Văn Minh (cán bộ của Trung đoàn Không quân 937). Khi làm việc với cơ quan công an, ông Minh thừa nhận sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Qua kiểm tra tài xế ô tô có bằng lái xe và không có nồng độ cồn trong máu lúc điều khiển phương tiện.

“Tài xế Minh khai trong quá trình điều khiển ô tô có nghe điện thoại bằng kết nối bluetooth (kết nối không dây). Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế Minh lấy điện thoại cầm theo đi đến chỗ cháu Hồ Hoàng Anh”, thượng tá Sơn nói.

Thượng tá Hà Công Sơn trả lời phóng viên tại buổi họp báo. Ảnh L.H

Theo điều tra ban đầu của cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm cho thấy, trước khi xảy ra tai nạn, ông Minh đã chuyển làn ô tô không an toàn và điều này vi phạm Luật An toàn giao thông dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. Còn nữ sinh Hoàng Anh đi đúng làn và tốc độ cho phép.

“Tôi khẳng định chúng tôi đã điều tra vụ việc khách quan, công tâm, vô tư, đúng pháp luật. Chúng tôi không để bị tác động bởi bất cứ yếu tố nào", thượng tá Sơn khẳng định.

Cơ quan chức năng thực nghiệm lại hiện trường vụ TNGT. Ảnh CTV.

Vì sao vợ tài xế gây tai nạn lại có kết quả đo nồng độ cồn của nạn nhân?

Được tham dự buổi họp báo, ông Hồ Hoàng Hùng (cha ruột của nữ sinh Hồ Hoàng Anh) đã đặt một số câu hỏi với cơ quan chức năng tỉnh như: khi lấy máu xét nghiệm với nữ sinh Hồ Hoàng Anh thì không ai nói, vậy vì sao bây giờ phía bệnh viện lại đổ lỗi do ông Hùng tự ý về? Khi gia đình gửi đơn yêu cầu bệnh viện tỉnh sao lục hồ sơ thì nói là hồ sơ mật, nhưng tại sao vợ ông Hoàng Văn Minh (tài xế gây TNGT) lại có kết quả đo nồng độ cồn của con ông từ rất sớm?

Vì thế, ông Hùng mong pháp luật làm nghiêm minh, đúng luật, đúng tội, rõ trắng đen. “Con tôi là học sinh giỏi của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, việc nhậu nhẹt, rượu chè như kết quả có nồng độ cồn sẽ ảnh hưởng tới con tôi”, ông Hùng nói.

Cha ruột nữ sinh Hồ Hoàng Anh đặt câu hỏi cho phía bệnh viện tại buổi họp báo. Ảnh L.H

Trả lời các câu hỏi của người nhà nạn nhân, ông Thái Phương Phiên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, thông tin: Khi thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của cháu Hoàng Anh, kỹ thuật viên đã không thực hiện đúng theo quy định.

Cụ thể, không thực hiện giai đoạn chạy mẫu kiểm tra trước khi chạy máu huyết thanh của bệnh nhân.

Bên cạnh đó, khi nhận thấy kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của bệnh nhân bất thường, kỹ thuật viên đã không thực hiện xem xét và ký trả kết quả xét nghiệm theo đúng quy định.

Chưa hết, khi thực hiện ký trả các kết quả sai đó, kỹ thuật viên cũng không trình cho trưởng khoa hoặc cho lãnh đạo ký duyệt.

Theo ông Thái Phương Phiên, sau này cơ quan công an có văn bản kiểm tra lại quy trình xét nghiệm, thì phía lãnh đạo bệnh viện mới phát hiện ra việc xét nghiệm sai.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận giải đáp thắc mắc của người nhà nạn nhân. Ảnh L.H

Trước ý kiến của người nhà về việc bệnh viện từ chối cung cấp hồ sơ cho người nhà nạn nhân, ông Phiên cho biết, theo quy định, bệnh viện chỉ cung cấp hồ sơ bệnh án cho các cơ quan chức năng như viện kiểm sát, tòa án và công an.

“Ngoài các cơ quan tố tụng này, phía bệnh viện không có quyền cung cấp cho bất cứ ai, trừ nạn nhân”, ông Phiên nói.

Huỷ kết quả đo nồng độ cồn trong máu của nữ sinh tử nạn Trả lời câu hỏi của PV báo Tiền Phong về việc khắc phục việc xét nghiệm sai về nồng độ cồn trong máu của nữ sinh Hồ Hoàng Anh, ông Bùi Văn Kỳ - Phó Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận, cho biết: Kết quả nồng độ cồn trong máu 0,79g/L của cháu Hoàng Anh là con số sai của một quy trình xét nghiệm sai. Kết quả này là không còn ý nghĩa trong các hồ sơ và đã được ngành y tế hủy kết quả nói trên. Ông Bùi Văn Kỳ trả lời câu hỏi của PV Báo Tiền Phong. Ảnh L.H “Sau này các cơ quan chức năng có yêu cầu, chúng tôi phải báo cáo UBND tỉnh Ninh Thuận thực hiện theo quy định pháp luật về công tác điều tra y tế. Ngoài ra, hiện chúng tôi sẽ kiểm tra lại các quy trình xét nghiệm của Bộ Y tế; thành lập đoàn kiểm tra để báo cáo, trả lời cho lãnh đạo cấp trên”, ông Kỳ thông tin thêm.