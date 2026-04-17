Hương Tràm thẳng thắn về tranh cãi giải Cống hiến và kế hoạch kết hôn bất thành

Tối 15/4, tại Lễ trao giải Cống hiến 2026, Hương Tràm chính thức được xướng tên ở hạng mục "Album của năm" với tác phẩm "Phao cứu sinh". Chiến thắng này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ sau thời gian dài vắng bóng, nhưng đồng thời cũng châm ngòi cho những luồng ý kiến trái chiều từ công chúng.

Đứng trước tâm bão dư luận và những ngã rẽ trong chặng đường cá nhân, Hương Tràm đã có những chia sẻ thẳng thắn.

Tự hào về nỗ lực của ê-kíp và không bận tâm dư luận

Nhìn lại khoảnh khắc cầm trên tay chiếc cúp Cống hiến, Hương Tràm bộc bạch đây là một vinh dự mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, gợi nhớ lại kỉ niệm thuở mới vào nghề.

Cô chia sẻ: "Đó là một niềm hạnh phúc rất lớn đối với tôi. Năm 17 tuổi là một dấu mốc đặc biệt, khi tôi được xướng tên ở hạng mục Nghệ sĩ trẻ của Giải Cống hiến, và cũng chính ca sĩ Mỹ Linh cùng nhạc sĩ Anh Quân là những người trao giải cho tôi khi ấy. Đến hôm qua, một lần nữa được hai nghệ sĩ này trao giải, tôi cảm thấy đó không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là một vinh dự rất lớn. Hơn hết, tôi có cảm giác hành trình trưởng thành của mình đã được mọi người dõi theo và chứng kiến trong suốt thời gian qua".

Tuy nhiên, ngay sau đêm trao giải, kết quả đã dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng album "Giữa một vạn người" của Phùng Khánh Linh có độ phủ sóng rộng và tạo dấu ấn rõ nét hơn trong năm qua.

Nói về những tranh cãi về kết quả sau đêm trao giải, giọng ca gốc Nghệ An tỏ ra khá bình thản: "Có thể trước đây từng để ý đến điều đó, nhưng hiện tại thì không".

Hương Tràm dành sự tôn trọng tuyệt đối cho các đồng nghiệp cùng bảng đề cử: "Tôi cho rằng mỗi nghệ sĩ được đề cử, cũng như mỗi sản phẩm âm nhạc ra mắt trong năm qua, đều góp phần tạo nên bức tranh chung của nền âm nhạc Việt Nam. Mỗi người đều là một mảnh ghép rất đáng trân trọng trong bức tranh ấy".

Nói về thành quả của "Phao cứu sinh", nữ ca sĩ khẳng định đây không phải là quả ngọt của sự ăn may mà là mồ hôi, công sức của một tập thể.

"Với riêng tôi, tôi không cho rằng chiến thắng này chỉ đến từ may mắn, dù yếu tố may mắn có thể vẫn tồn tại ở đâu đó. Đằng sau kết quả này là nỗ lực của cả ê-kíp, với 12 bản thu và 3 MV được đầu tư rất kỹ lưỡng, cùng sự đồng hành của những ê-kíp sáng tạo rất giỏi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nếu bất kỳ ai được xướng tên thì cũng đều xứng đáng. Nhưng với tôi, chiến thắng này là điều tôi muốn dành cho FC và tất cả những người luôn yêu thương, ủng hộ mình. Tất cả đã cùng nhau nỗ lực hết sức, nên tôi thực sự rất vui với thành công của ngày hôm qua", cô nhấn mạnh.

Từng nghĩ kết hôn ở tuổi 30 nhưng không thành

Đứng trên đỉnh cao danh vọng, Hương Tràm thừa nhận áp lực là người bạn đồng hành không thể thiếu. Nữ ca sĩ tự nhận mình là người cầu toàn và chính sự khắt khe đó giúp cô không ngừng tiến lên.

Cô bày tỏ: "Áp lực thì lúc nào cũng có. Tôi nghĩ nghệ sĩ cần có áp lực để luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm đẹp đẽ và tốt hơn dành cho khán giả. Bản thân tôi vốn là một người cầu toàn từ trước đến nay. Có lẽ trong thời gian tới sẽ có những bước đi táo bạo hơn, thú vị hơn, và cũng sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ hơn".

Sự cởi mở của Hương Tràm còn thể hiện qua cách cô quan sát thị trường âm nhạc hiện tại. Nữ ca sĩ dành lời khen ngợi cho các nhân tố bước ra từ các cuộc thi âm nhạc lớn thời gian gần đây như Rhyder, Dương Domic hay Phương Mỹ Chi và cảm thấy tự hào về họ. Về phần mình, cô khẳng định chưa bao giờ từ chối các sân chơi truyền hình thực tế: "Tôi chưa bao giờ khép lại cánh cửa với bất kỳ cuộc thi hay chương trình nào. Tuy nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào sự phù hợp. Nếu chưa thực sự phù hợp, trong khi bản thân vẫn đang có những sản phẩm tốt và tiếp tục nhận được sự ghi nhận từ khán giả, thì tôi nghĩ mình cứ tiếp tục với hành trình hiện tại. Và tôi vẫn sẽ đi tiếp trên hành trình đó".

Hiểu rõ bản ngã của mình, Hương Tràm tâm sự: "Tôi vốn là một người hướng nội từ trước đến nay. Vì vậy, dù có cố gắng cởi mở hơn hay từng bước hướng ngoại hơn, thì về bản chất tôi vẫn là người hướng nội". Cô ví von sự thay đổi hiện tại như việc "hướng ngoại part time" một cách để bồi đắp thế giới nội tâm phong phú hơn mà không đánh mất chính mình ngay cả khi đứng giữa đám đông rực rỡ ánh đèn.

Bước sang ngưỡng tuổi trưởng thành, Hương Tràm hiếm hoi trải lòng về những dự định cá nhân từng bị bỏ ngỏ. "Khoảng năm năm trước, tôi từng viết ra một kế hoạch cho tuổi 30: Sẽ có thêm những bài hát mới và sẽ kết hôn. Nhưng kế hoạch đó đã không thành hiện thực. Không phải vì bản thân tôi, mà bởi hành trình công việc có nhiều thay đổi, nhiều ngã rẽ, và cũng có thể vì tôi chưa gặp được đúng người như mình từng mong đợi", cô ngậm ngùi nhắc lại bản kế hoạch từng được viết ra rất nghiêm túc trước khi sang Mỹ.

Ở thời điểm hiện tại, khi những giông bão cảm xúc đã đi vào các ca khúc buồn, Hương Tràm ngoài đời thực vẫn giữ một trái tim bình dị khi yêu. "Hiện tại tôi không trong một mối quan hệ tình cảm nào. Tuy vậy, tôi vẫn luôn tin vào tình yêu và chưa bao giờ đánh mất kỳ vọng rằng, cuối cùng, một tình yêu thật đẹp vẫn sẽ đến với mỗi người", cô tâm sự.

Nữ ca sĩ nói thêm: "Tôi chỉ mong gặp một người hiền lành, giản dị, ở bên nhau và có thể tựa vào nhau, cảm thấy bình yên là đủ. Tôi cũng không đặt ra những yêu cầu gì quá cao sang trong tình yêu".

Không chỉ mở lòng trong tình yêu, Hương Tràm cũng tích cực vượt qua những rào cản tâm lý để đón nhận những tình bạn mới.

Dẫn chứng lại câu chuyện của ca sĩ Soobin từng mất niềm tin vào tình bạn, cô đồng cảm: "Tôi nghĩ rằng, dù là người hướng nội, mình vẫn cần học cách bước ra ngoài và mở lòng hơn... Sẽ có nhiều hoài nghi, nhiều dè dặt, nhưng điều đó không có nghĩa là mình nên khép chặt cánh cửa với thế giới xung quanh".

Nhờ sự dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, Hương Tràm chia sẻ cô đã tìm thấy những tình bạn quý giá tại Mỹ, những viên ngọc sáng giúp cô vững vàng và trưởng thành hơn trên hành trình cuộc đời.