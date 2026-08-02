Hương Tràm tại Phao Cứu Sinh Concert: Có những quyết định, đến tận bây giờ Tràm vẫn không biết đó có phải là lựa chọn đúng hay không

Tối 1/8 tại Hà Nội, Hương Tràm tổ chức "Phao Cứu Sinh Concert", đêm diễn cá nhân lớn nhất trong sự nghiệp, lấy tên từ album đánh dấu giai đoạn trở lại của cô. Chương trình không được dựng theo kiểu ghép nối các bản hit thành một danh sách biểu diễn, mà được kể như một câu chuyện gồm bốn chương mang tên "Trở về", "Đối diện", "Buông" và "Trở lại".

Khoảnh khắc lắng nhất của đêm diễn rơi vào chương ba, khi Hương Tràm bước ra sân khấu bằng đôi chân trần. Cô nói với khán giả: "Hôm nay, Tràm xin phép được đi chân trần trên sân khấu. Tràm muốn cảm nhận mọi thứ theo cách chân thật nhất từng bước chân, từng nhịp tim và từng khoảnh khắc được đứng ở đây cùng mọi người. Có những quyết định trong cuộc sống, đến tận bây giờ Tràm vẫn không biết đó có phải là lựa chọn đúng hay không. Nhưng Tràm luôn tin rằng, khi mình đã lựa chọn thì mình phải đủ can đảm để chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy. Hôm nay, được nhìn thấy tất cả mọi người ở đây, Tràm biết mình đã thật sự trở về."

Cô nói thêm rằng ai cũng có những lúc chông chênh, mệt mỏi hay muốn dừng lại nghỉ ngơi, và điều đó không có gì đáng sợ. "Chỉ cần chúng ta không buông bỏ chính mình, thì sẽ luôn có cơ hội để bắt đầu lại", Hương Tràm nhắn gửi, đồng thời bày tỏ hy vọng sau đêm nay mỗi người đều trở thành một chiếc phao cứu sinh của chính mình, và nếu có thể thì trở thành phao cứu sinh cho một ai đó đang cần được yêu thương và nâng đỡ.

Tấm vải 20 mét phủ kín sân khấu và cú biến mất giữa đêm diễn

Ngay sau phần chia sẻ ấy là tiết mục lý giải trực tiếp cái tên của cả chương trình. "Phao Cứu Sinh" được dàn dựng bằng một tấm vải lớn khoảng 20x22 mét phủ lên khu vực sàn nghiêng. Mười lăm vũ công nam mặc đồ đen di chuyển sát mặt đất, nâng và kéo tấm vải thành từng lớp sóng chồng lên nhau. Khi cao trào kết thúc, mặt vải phồng lên che khuất toàn bộ sân khấu rồi đổ xuống, và Hương Tràm biến mất.

Hình ảnh này cho thấy phao cứu sinh trong cách hiểu của Hương Tràm không nhất thiết phải là một người nào đó xuất hiện để kéo ai lên. Nó có thể chỉ là khoảnh khắc một người chấp nhận rằng mình đang chìm, tìm được điểm bám và đủ sức tự rời khỏi vùng nước cũ. Việc cô biến mất sau lớp sóng vì thế giống một lần lột xác hơn là một dấu chấm hết.

Trước đó, chương ba mở ra bằng hình ảnh một thân cây lớn với phần rễ bò ra trên mặt sàn. Hương Tràm ngồi trong hốc cây, giữa không gian rừng rậm và ánh sáng xanh nhạt, để hát "Ta Còn Thuộc Về Nhau" và "Cánh Hoa Tàn". Cây vừa là nơi trú ẩn, vừa là ký ức đã cắm rễ quá sâu để có thể dứt ra trong một sớm một chiều.

Sân khấu của Hương Tràm và Phan Mạnh Quỳnh

Phan Mạnh Quỳnh xuất hiện ở nửa sau của chương với "Sau Lời Từ Khước", "Nước Ngoài", "Từ Đó" và "Có Chàng Trai Viết Lên Cây", hát ngay trong hốc cây và trở thành một phần tự nhiên của không gian kể chuyện. Riêng "Nước Ngoài" tạo liên hệ trực tiếp với quãng thời gian Hương Tràm sống tại Mỹ, qua hình ảnh những người rời quê hương để học tập, lao động và tìm kiếm một đời sống khác. Sự hiện diện của nam ca sĩ còn bắc một cây cầu về xứ Nghệ, quê hương chung của cả hai. Khi những chiếc lá trên cây lần lượt rụng xuống, chương "Buông" khép lại.

Khách mời bí mật sau 14 năm và người cha bước lên sân khấu

Chương cuối mở ra bằng "Ngại Ngùng" với bảng màu pastel và hiệu ứng hoa nở trên màn hình. Hương Tràm bay lên sau điệp khúc, giữa lửa, giấy màu và những lớp voan xanh nhạt, đánh dấu việc nhân vật đã thoát khỏi trạng thái mắc kẹt của ba chương trước.

Sau "Anh", khách mời bí mật của concert xuất hiện và khiến khán phòng vỡ òa. Đó là Thu Minh, huấn luyện viên từng dẫn dắt Hương Tràm đến ngôi vị quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Hai nghệ sĩ hòa giọng trong mashup "Yêu Mình Anh" và "Với Em Là Mãi Mãi", nối hai ca khúc quen thuộc thành một cuộc đối thoại bằng âm nhạc.

Thu Minh bất ngờ xuất hiện tại concert của Hương Tràm

Thu Minh mở lời: "14 năm từ 2012 đến nay, một chặng đường không ngắn. Cuộc sống luôn có vui buồn, thăng trầm, nhưng tất cả đều là hành trang để mỗi người trưởng thành hơn. Suốt từng ấy năm, chị chưa từng nhìn em khác đi - you are always my baby." Cô nói thêm rằng điều mình nhận ra hôm nay là thành công lớn nhất không chỉ của riêng mình, mà là được đồng hành, dẫn dắt và chứng kiến các học trò trưởng thành.

Hương Tràm không giấu được xúc động khi đáp lại: "Sau Giọng hát Việt, em đã đi qua nhiều chặng đường, có thành công, có vấp ngã, nhưng chưa bao giờ đi một mình. Mỗi lần em cần, chị đều ở đó - lắng nghe, trả lời và động viên em. Được chị gọi là 'baby của chị' đến hôm nay vẫn là một điều rất đặc biệt và quý giá với em."

Sau 14 năm, Hương Tràm và Thu Minh tái ngộ

Điểm nhấn văn hóa của chương cuối nằm ở "Gái NGHỆ", tiết mục có sự tham gia của NSND Tiến Dũng, bố Hương Tràm. Chất liệu hò ví giặm được đặt cạnh ngôn ngữ trình diễn hiện đại, với 60 vũ công, áo bóng đá Sông Lam Nghệ An, cá gỗ, hoa sen, tre, sông Lam, mái đình và những địa danh gắn với xứ Nghệ. Sau khi đi qua các bản hit, những cuộc tình, thời gian ở nước ngoài và quá trình chữa lành, Hương Tràm trở lại với gia đình và nguồn cội. Sự xuất hiện của người cha tạo ra một lớp bản sắc mà hiệu ứng sân khấu thuần túy khó thay thế được.

NSND Tiến Dũng, bố Hương Tràm xuất hiện trên sân khấu cùng con gái

Năng lượng tiếp tục được đẩy lên bằng "Say Anh" trước khi "Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa" khép lại đêm diễn. Bốn mươi vũ công xuất hiện trong màu hồng rực rỡ, Hương Tràm tiến sát về phía khán giả, còn tên cô lần đầu tiên được chiếu lớn trên màn hình trung tâm.

Hai chương đầu và một concert có cốt truyện

Hà Nội được chọn làm điểm mở đầu vì đây là thành phố gắn với cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp Hương Tràm, trước khi cô quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật để sang Mỹ du học. Không gian biểu diễn được tổ chức trên ba lớp, gồm sân khấu chính có bục xoay, đường sân khấu hình chữ T tiến về phía khán giả và khu vực sàn hạ dành cho các phân đoạn cần xử lý đạo cụ lớn.

Chương một mở màn bằng "Em Gái Mưa" được khoác bản phối rock, với Hương Tràm đứng giữa 40 vũ công cầm dù bạc, tất cả cùng nhìn về một người, tạo cảm giác vừa quen thuộc vừa cô độc. "Duyên Mình Lỡ" nối tiếp với 21 chiếc quạt hai mặt đỏ đen được lật và ghép thành những hình tròn lớn quanh chiếc bàn đường kính 4 mét. Phúc Du góp mặt ở "Em Mong" và "Yêu Anh Đi Em, Mẹ Anh Bán Bánh Mì", kéo không khí về phía trẻ trung hơn.

Phần trình diễn của Hương Tràm và Phúc Du

Chương hai là phần tối nhất của đêm diễn. "Đợi" kết hợp cùng 52Hz được xây dựng quanh hình ảnh những linh hồn nằm trong nghĩa trang, với mặt nạ vàng bóng, chân micro phủ dây leo và trang phục đen tạo nên một thế giới vừa siêu thực vừa ngột ngạt. Ngược lại, "Set Fire to the Rain" bỏ hết vũ công, chỉ còn Hương Tràm đứng một mình trong ánh sáng đỏ cam giữa hiệu ứng lửa và gió, để giọng hát trở lại làm trung tâm tuyệt đối. Lâm Bảo Ngọc xuất hiện ở "Golden" cùng hai ca khúc sau đó, tạo thế cân bằng giữa một người đang đi qua đổ vỡ và một người nói thay cô về khả năng bước tiếp.

Hương Tràm và 52Hz

Hương Tràm và Lâm Bảo Ngọc

Song song với concert là Phao Cứu Sinh Foundation, quỹ thiện nguyện do Hương Tràm thành lập và duy trì bằng nguồn lực cá nhân, trích từ một phần cát-xê sau mỗi chương trình cùng phần kinh phí còn lại sau khi tổng kết các đêm diễn. Theo định hướng hiện tại, quỹ không kêu gọi hay tiếp nhận đóng góp tài chính từ bên ngoài. Sau Hà Nội, Hương Tràm dự kiến tổ chức thêm một đêm diễn tại TP.HCM.