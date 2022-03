Hương Giang giải thích việc cà khịa Hoa hậu Lương Thùy Linh trên truyền hình, lý do đưa ra liệu có hợp lý?

Trong tập 3 The Next Gentleman, Hương Giang bỗng dưng réo gọi Lương Thùy Linh trong phòng loại thí sinh khiến netizen tranh cãi dữ dội. Cụ thể, Hương Giang sau khi nghe những lời tung hô của học trò Xuân Lan, nàng Hậu đã nói thẳng: "Chị không phải Lương Thùy Linh, chị không thích nghe khen".

Chuyện là Lương Thùy Linh khi làm HLV ở The Next Face đã từng vì một lời khen của Thế Duy - thí sinh team TyhD mà tha cho cả team Á quân Vietnam's Next Top Model All Stars, loại sạch thí sinh team H'Hen Niê. Có lẽ cũng chính vì thế mà Hương Giang đã nhắc đến đàn em để làm ví dụ điển hình. Thế nhưng nhiều người cho rằng The Next Gentleman và The Next Face là 2 show khác nhau nên chẳng có lý do gì để réo gọi thế này cả!

Mới đây, Hương Giang đã lên tiếng giải thích lý do nhắc đến Lương Thùy Linh trong phòng loại. Hoa hậu cho biết: "Gọi cho em Lương Thùy Linh bảo chị tính mention (đề cập - PV) em trong show để thấy có sự tương tác giữa các show truyền hình thực tế khác nhau, em thấy ok không, em bảo em không sao chị ạ, cho vui, cảm ơn em nhiều!

Cảm ơn cả chị Võ Hoàng Yến vì đã nhận lời tới phòng loại ngay trong đêm. Mọi thứ làm cho show hấp dẫn hơn phải nhờ tới sự hỗ trợ bằng cách này hay cách khác của các chị em beauty queens, cảm ơn mọi người đã hỗ trợ Hương Giang".

Hương Giang cho biết đã gọi xin phép ý kiến Lương Thùy Linh trước

