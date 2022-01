Hướng dẫn sử dụng Flashcards Tiếng Anh để dạy song ngữ tại nhà cho trẻ

Tuy nhiên, ở Việt Nam, flashcards hầu như chỉ được sử dụng để dạy từ vựng cho trẻ từ 0-3 tuổi. Những kiến thức trên flashcards chỉ dừng lại ở mức cơ bản là hình ảnh và từ vựng. Sau độ tuổi lên 3, flashcards gần như không được sử dụng nhiều.



Tuy nhiên, theo Ms Thảo Nguyễn - CEO của Eflita Edu - đơn vị tiên phong đào tạo Tiếng Anh Gia Đình, nếu ba mẹ biết cách, flashcards hoàn toàn có thể giúp trẻ tự tin giao tiếp tiếng Anh ngay tại nhà.

Ms. Thảo Nguyễn, CEO Eflita Edu - Tiếng Anh Gia Đình

Theo chị, flashcards rất phù hợp để giúp con giao tiếp song ngữ phát triển theo từng độ tuổi và trình độ của con.

1. Cấp độ sơ cấp: Dùng flashcards để dạy con từ vựng

Não bộ của trẻ 0-3 tuổi chủ yếu học bằng phương pháp chụp hình ảnh (chữ viết cũng là một dạng hình ảnh). Ở cấp độ này, ba mẹ chỉ cần sử dụng flashcards để tổ chức một số trò chơi cơ bản. Ví dụ tráo thẻ và để bé nhìn hình đọc chữ. Ba mẹ cũng có thể rải flashcards ra nhà và mẹ đọc nhanh tên một card nào đó để test khả năng ghi nhớ của con. Đây là cách rất hiệu quả cho các bạn nhỏ học từ vựng.

Flashcards có hình ảnh và từ vựng giúp trẻ ghi nhớ tốt hơn

2. Cấp độ trung cấp: Đặt những câu hỏi ngắn với flashcards để tăng tính tương tác cho con



Ở cấp độ này, ba mẹ sử dụng flashcards hỏi con thêm một số câu hỏi tiếng Anh để giúp con tăng tính tương tác hai chiều. Ví dụ, cầm một card có hình quả táo và chữ apple, ba mẹ có thể hỏi con những mẫu câu như: Đây là quả gì (what fruit is it?) hoặc "Quả táo này có màu gì?" (What color is the apple?),… và hướng dẫn con trả lời. Cách này sẽ giúp con học Tiếng Anh bằng ngôn ngữ nguyên mảng một cách rất hiệu quả như tiếng mẹ đẻ.

Bộ Flashcards độc quyền của Eflita cung cấp mẫu câu hỗ trợ cha mẹ giao tiếp tiếng Anh cùng con

3. Cấp độ cao cấp: sử dụng flashcards để tạo môi trường giao tiếp song ngữ tại nhà cho trẻ

Thay vì sử dụng các thiết bị điện tử, ba mẹ hoàn toàn có thể sử dụng flashcards để tạo thói quen học mọi lúc mọi nơi cho con.

Ở cấp độ 3 này, ba mẹ có thể trộn nhiều flashcards từ nhiều chủ đề khác nhau lại để tạo thành các trò chơi vui nhộn. Ví dụ một số flashcards chủ đề động vật có thể trộn lẫn với chủ đề trái cây, con số, màu sắc, hình dạng. Sau đó, ba mẹ chơi trò nhanh tay nhanh mắt, bốc một flashcard đặt câu hỏi tiếng Anh và tạo điều kiện hội thoại hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Sau khi học những bài học từ flashcards một cách nhuần nhuyễn, ba mẹ nhìn vào bất cứ đồ vật nào trong thực tế cũng có thể giao tiếp tiếng Anh với con để tạo môi trường thực hành song ngữ cho con. Nếu làm được điều này, ba mẹ sẽ giúp con tạo được thói quen ham học mọi lúc mọi nơi. Điều đó thực sự sẽ giúp con có một môi trường song ngữ cho con ngay từ trong gia đình.

Ứng dụng flashcards tạo môi trường giao tiếp song ngữ cho trẻ

Để làm được cả ba cấp độ này, flashcards phải đảm bảo cung cấp được cho ba mẹ không chỉ một vài từ vựng và hình ảnh, mà còn cần cung cấp cả những câu hội thoại sử dụng những từ vựng đó. Hơn nữa, đối với ba mẹ chưa biết tiếng Anh, bộ flashcards cần cung cấp cả phát âm bản xứ để ba mẹ và các bé bắt chước theo.

Đáng tiếc, ở Việt Nam, flashcards thường không cung cấp những mẫu câu như vậy trên từng thẻ. Nên chỉ có một bộ phận ba mẹ biết tiếng Anh mới có thể khai thác flashcards theo hướng này. Còn phần lớn, việc dạy tiếng Anh cho con trong gia đình Việt chỉ dừng lại ở từ vựng, mà chưa đạt được mức độ giao tiếp, dù là đơn giản.

Vì vậy, với tư cách là đơn vị tiên phong vào môi trường gia đình để cha mẹ và con cùng học, để giúp con song ngữ tại nhà, Eflita đã gói ghém tinh hoa trong bộ flashcards Unlock English. Đối với bộ flashcards này, phụ huynh có thể sử dụng từ khi bé còn nhỏ cho tới khi bé học hết cấp một, thậm chí cấp hai để giúp con yêu thích việc học tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Với cách học này, phụ huynh hoàn toàn có thể giúp con song ngữ tiếng Anh ngay tại nhà dù ba mẹ chưa giỏi tiếng Anh.

Bộ flashcard cao cấp của Eflita có cả file mp3 giọng phát âm bản xứ hỗ trợ cha mẹ tạo môi trường giao tiếp tiếng Anh cho con

