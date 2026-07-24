Hunonic và chiến lược xây dựng thương hiệu smarthome Việt mang tính quốc dân

Thay vì bằng lòng với những thiết bị smart home điều khiển từ xa cơ bản, người tiêu dùng Việt Nam giờ đây đang đặt ra tiêu chuẩn cao hơn về một hệ thống tự động hóa liền mạch, có khả năng mở rộng không giới hạn. Yêu cầu một hệ sinh thái toàn diện, có độ đồng bộ cao, vận hành ổn định.

Đứng trước xu hướng đó, Hunonic đã có bước chuyển mình mạnh mẽ với thông điệp: " Smart Home quốc dân chất lượng cao". Chiến lược này đánh dấu sự vươn mình của thương hiệu từ nhà sản xuất thiết bị sang xây dựng cho người Việt, tập trung kiến tạo một hệ sinh thái mở, đồng bộ và dễ mở rộng, mang đến những giá trị công nghệ thực chất cho mọi gia đình Việt.

Nền tảng điều khiển Nhà thông minh Hunonic

Từ nền tảng cơ bản đến hệ sinh thái công nghệ toàn diện và liền mạch

Nếu như những ngày đầu, Hunonic quen mặt thị trường qua các dòng sản phẩm như công tắc thông minh Lahu và Datic, góp phần đưa khái niệm nhà thông minh đến gần hơn với nhiều gia đình Việt, thì bức tranh hiện tại đã hoàn toàn khác. Thay vì chỉ phát triển các thiết bị điều khiển riêng lẻ, hãng đã liên tục nâng cấp hạ tầng nghiên cứu để kiến tạo một hệ sinh thái Smart Home toàn diện hơn, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của mọi công trình.

Thiết bị công tắc thông minh Hunonic Lahu lắp đặt phổ biến ở tủ điện, nhà xưởng

Thiết bị Hunonic có khả năng thiết lập các kịch bản sống liền mạch: kết nối đồng bộ từ hệ thống chiếu sáng thông minh, động cơ rèm, kiểm soát cổng tự động, cửa cuốn cho đến hệ thống cảnh báo an ninh tức thì.

Điểm sáng mang tính ứng dụng cao thể hiện qua khả năng giám sát điện năng minh bạch theo thời gian thực. Giờ đây, người dùng không chỉ "điều khiển" ngôi nhà mà còn thực sự "quản lý" được nó. Bước tiến này khẳng định tầm vóc của một giải pháp nhà thông minh thấu hiểu người dùng và thiết thực trong đời sống.

Hệ sinh thái Smart Home Hunonic toàn diện hơn

Độ phủ sóng mạnh mẽ của Hunonic thời gian qua chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự tín nhiệm từ người dùng. Ứng dụng Hunonic vượt mốc 1 triệu lượt tải trên các nền tảng di động, Hunonic không còn là một cái tên xa lạ mà đã trở thành nền tảng quản lý quen thuộc. Hệ sinh thái thông minh của hãng đang len lỏi vào từng nhịp sống, được tin chọn để lắp đặt đồng bộ tại hàng loạt công trình quy mô đa dạng trải dài trên toàn quốc – từ không gian sống dân dụng (nhà phố, biệt thự) đến các khu vực thương mại khắt khe (showroom, cửa hàng).

Giá trị đích thực đằng sau định vị "Smart Home Quốc dân"

Chia sẻ về định hướng này, đại diện Hunonic khẳng định: "Định vị 'quốc dân' của chúng tôi hướng đến giá trị thực chất. Một hệ thống Smart Home xứng tầm quốc dân là khi nó đủ dễ dùng, đủ linh hoạt và đạt độ tin cậy vượt trội, giúp hàng triệu gia đình Việt tự tin trang bị và ứng dụng trọn đời."

Để hiện thực hóa chiến lược "Smart Home quốc dân chất lượng cao", Hunonic tập trung kiến tạo năng lực cạnh tranh vượt trội dựa trên 4 bệ phóng cốt lõi, mang đến những giá trị thực chất nhất cho người tiêu dùng:

Hệ sinh thái đa phân khúc, mở rộng linh hoạt: Với danh mục giải pháp toàn diện, Hunonic đáp ứng trọn vẹn mọi loại hình công trình,mang đến các dòng sản phẩm đa phân khúc tối ưu từ căn hộ, nhà phố đến biệt thự hạng sang. Người dùng có thể dễ dàng bắt đầu hành trình tự động hóa từ một công tắc cơ bản, sau đó nâng cấp liền mạch lên hệ thống smart home đồng bộ mà không gặp bất cứ rào cản nào về kỹ thuật.

Làm chủ công nghệ để mang lại giá trị đầu tư hợp lý: Nhờ chủ động nghiên cứu, phát triển và sản xuất tại Việt Nam, Hunonic từng bước làm chủ nhiều thành phần cốt lõi của hệ sinh thái như thiết bị, firmware, nền tảng Cloud và ứng dụng điều khiển. Việc làm chủ công nghệ giúp doanh nghiệp chủ động nâng cấp tính năng, tối ưu trải nghiệm người dùng và mang đến chi phí đầu tư hợp lý, tương xứng với chất lượng và khả năng vận hành lâu dài của hệ thống.

Công nghệ "may đo" cho người Việt: Giao diện ứng dụng trực quan, ngôn ngữ tiếng Việt thân thiện cùng thiết kế tương thích hoàn toàn với đặc thù hạ tầng lưới điện quốc gia. Hệ thống được tinh chỉnh để mọi thành viên trong gia đình, từ người cao tuổi đến trẻ nhỏ, đều thao tác dễ dàng và an toàn.

Hậu mãi tận tâm, bảo hành nhanh chóng: Vượt lên trên khái niệm bán hàng đơn thuần, Hunonic sở hữu mạng lưới đại lý rộng khắp toàn quốc với hơn 500 đại lý và Nhà Phân Phối. Đội ngũ kỹ thuật luôn túc trực để hỗ trợ, bảo hành và linh hoạt tinh chỉnh các ngữ cảnh tự động hóa bất cứ khi nào gia đình có sự thay đổi về thói quen sinh hoạt qua từng năm.

Kiến tạo giá trị thực cho hàng triệu gia đình

Kỷ nguyên tự động hóa đặt ra những đòi hỏi khắt khe hơn: một hệ thống nhà thông minh đúng nghĩa phải là nơi công nghệ hoạt động mượt mà, dễ dàng làm chủ và luôn có đội ngũ kỹ thuật kề vai sát cánh. Với định hướng "Smart Home quốc dân chất lượng cao", Hunonic không chỉ phát triển các thiết bị thông minh mà còn từng bước xây dựng nền tảng Smart Home cho người Việt dựa trên hệ sinh thái mở, năng lực làm chủ công nghệ, sản xuất chủ động và mạng lưới hậu mãi mạnh trên toàn quốc. Đây cũng là định hướng mà doanh nghiệp theo đuổi nhằm đưa Smart Home trở thành hạ tầng công nghệ quen thuộc trong mọi không gian sống, từ căn hộ, nhà phố đến biệt thự và các công trình thương mại.