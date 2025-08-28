Chiều 27-8, tại buổi họp báo thường kỳ do UBND TP Huế tổ chức, ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng UBND TP Huế cho biết sau khi có thông tin phản ánh của người dân về việc nhiều ngôi mộ bị đơn vị giải phóng mặt bằng đóng cọc, cơ quan này đã liên hệ UBND phường Kim Long (TP Huế) để xử lý. Đây là hành động chưa phù hợp và các đơn vị đã khắc phục.

Phần nấm mộ bị đơn vị giải phóng mặt bằng cắm cọc có đánh số để kiểm đếm.

Trong vài ngày qua, người dân ở TP Huế phản ánh bức xúc về tình trạng hàng loạt ngôi mộ của người thân mình tại khu vực di tích Văn Miếu - Võ Miếu thuộc Quần thể di tích cố đô Huế, thuộc phường Kim Long bị đóng cọc ngay trên nấm mộ. Việc này nhằm đánh dấu công tác kiểm kê mồ mả để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án "Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế giai đoạn 2".

Một nấm mộ bị đóng cọc lên trên.

Theo đại diện UBND phường Kim Long, để thực hiện dự án này, vào ngày 15-8, UBND phường đã có thông báo thu hồi đất với diện tích hơn 29.230 m2, trong đó có gần 7.990 m2 đất nghĩa địa. Hiện nay, việc kiểm đếm các lăng mộ chưa xong, nên địa phương chưa thông báo cụ thể đến các gia đình có mộ phần thân nhân thuộc diện di dời bởi dự án.

Những ngôi mộ đất cũng bị cắm cọc đánh số.

Về tình trạng hàng loạt lăng mộ bị đóng cọc ngay phần nấm mộ, đại diện UBND phường Kim Long khẳng định hoạt động này do Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực 1 (thuộc UBND TP Huế) thực hiện, địa phương chỉ phối hợp kiểm đếm.

Trên trang cá nhân của mình, GS-TS Triết học Thái Kim Lan cho biết: "Mộ chí là nơi linh thiêng, theo truyền thống nghìn đời của đạo thờ cúng tổ tiên của dân tộc Việt Nam, đòi hỏi phải tỏ thái độ tôn nghiêm kính trọng người đã chết, thái độ đó chứng tỏ nhân cách của người đang sống. Thờ cúng kính cẩn người đã khuất là một nếp văn hoá tâm linh của con người, nhất là của người Việt từ nghìn xưa và của người Huế. Việc đóng hay cắm cọc trên mộ của người chết là một xúc phạm lớn, bất kể vì mục đích gì".