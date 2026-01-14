Theo báo Thanh Niên, ngày 14/1, tin từ Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp bị đột tử khi đang chơi cầu lông. Bệnh nhân là ông V.Q.D (63 tuổi).

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 13/1, Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM nhận cuộc gọi cấp cứu của người dân trên địa bàn phường Bình Phú. Lý do cấp cứu: bệnh nhân khó thở.

Theo nguồn tin, bạn cùng chơi cầu lông của ông D. cho hay, sau khi chơi 1 hiệp cầu lông thì ông D. than mệt, khó thở. Ông D. ngồi nghỉ khoảng 5 phút thì đột ngột khó thở nhiều hơn, ngất và gọi không đáp ứng, ngưng tim. Ông D. được người xung quanh ép tim, đồng thời gọi cấp cứu 115.

Ê kíp cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện Gia An 115 được điều động đến hiện trường và tiếp cận bệnh nhân sau hơn 10 phút. Lúc này bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở, mạch huyết áp bằng 0.

"Bệnh nhân nằm ngửa trên sàn, hôn mê, ngưng tim, ngưng thở, không ghi nhận vết thương chảy máu", thông tin cấp cứu ghi nhận.

Hình ảnh nạn nhân được cấp cứu. Ảnh: Thanh Niên

Sau 70 phút được tích cực hồi sức tim phổi nhưng bệnh nhân không còn dấu hiệu của sự sống.

Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115, cho biết bệnh nhân là huấn luyện viên cầu lông, không rượu bia, không cà phê thuốc lá, tập thể thao đều đặn nhiều năm.

Theo bác sĩ, không ai nghĩ người khỏe mạnh, vận động thường xuyên lại có thể đột tử như vậy. Nhưng trong thực tế cấp cứu thì gặp không ít trường hợp, điển hình là huấn luyện viên cầu lông như trên.

Bác sĩ Tuệ khuyến cáo việc tập thể dục thể thao có nhiều lợi ích nhưng không thay thế việc khám sức khỏe định kỳ. Do đó, người tập luyện thể dục thường xuyên và người trên 40 tuổi nên kiểm tra tim mạch định kỳ để kịp thời phát hiện các tình trạng bất thường để can thiệp, theo báo Người lao động.