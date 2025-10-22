HTM Homes & FRANKE | Nykky Đỗ: Bí quyết biến "busy life" thành "easy life" bắt đầu từ gian bếp

Làm Mẹ & Doanh nhân: Cân bằng giữa thương trường và gian bếp

Trên thương trường, Hoa hậu - Doanh nhân Nykky Đỗ là hình mẫu của người phụ nữ hiện đại: dám nghĩ, dám làm và thành công trong nhiều lĩnh vực. Trong đời sống, cô là người vợ, người mẹ luôn ưu tiên gìn giữ sự ấm áp, gắn kết cho gia đình, bất chấp lịch trình công việc dày đặc.

Hình ảnh Hoa hậu - Doanh nhân Nykky Đỗ bên gian bếp FRANKE tại showroom HTM Homes. Ảnh: HTM Homes

Đối với Nykky Đỗ, bếp không đơn thuần là nơi chuẩn bị bữa ăn, mà là không gian kết nối, nơi cô tìm thấy sự tĩnh lặng sau lịch trình bận rộn. Trong căn bếp đồng bộ FRANKE, sự tinh tế của thiết kế Thụy Sĩ hòa quyện cùng công năng tối ưu, giúp cô vừa tiết kiệm thời gian, vừa tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc bên hai con nhỏ.

"Bận rộn là điều không tránh khỏi của một doanh nhân, nhưng cân bằng lại chính là lựa chọn. Với tôi, gian bếp chính là nơi để tìm lại sự bình yên và vun vén hạnh phúc," Nykky Đỗ chia sẻ.

HTM Homes - Khi nơi giữ lửa là "Bạn thân bản thân"

Là đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu thiết bị bếp cao cấp FRANKE tại Việt Nam, HTM Homes trực thuộc HTM Group - doanh nghiệp nằm trong Top 3 thương hiệu phân phối thiết bị bếp và thiết bị vệ sinh dẫn đầu Việt Nam năm 2025 mang đến những giải pháp trọn bộ cho không gian bếp hiện đại - nơi thiết kế, công năng và cảm xúc hòa quyện, góp phần định hình phong cách sống tinh tế cho mỗi gia đình cùng sứ mệnh "Nâng tầm giá trị cuộc sống".

Với Hoa hậu - Doanh nhân Nykky Đỗ, HTM Homes như một "người thổi hồn" cho tổ ấm, nơi đội ngũ chuyên gia thấu hiểu gu thẩm mỹ và nhịp sống của cô, để từ đó mang đến giải pháp đồng bộ. Nhờ đó, căn bếp vừa tiện nghi, vừa mang đậm dấu ấn riêng, trở thành điểm chạm cảm xúc trong ngôi nhà.

Hoa hậu - Doanh nhân Nykky Đỗ thích thú với những công nghệ tiên tiến từ di sản Thụy Sỹ - FRANKE. Ảnh: HTM Homes

Trong buổi chụp ảnh tại showroom HTM Homes, Nykky Đỗ đã có những phút giây tràn đầy cảm xúc bên căn bếp mang chuẩn mực Thụy Sĩ của FRANKE. Cô kể về niềm vui giản dị khi cùng hai con nhỏ chuẩn bị bữa tối cuối tuần: người rửa rau, người cắt trái cây, người nêm gia vị. Những khoảnh khắc giản đơn ấy lại tạo nên bức tranh gia đình ấm áp và ngập tràn tiếng cười.

Khoảnh khắc trải nghiệm của Hoa hậu - Doanh nhân Nykky Đỗ bên gian bếp FRANKE. Ảnh: HTM Homes.

FRANKE - Nơi cất giấu hạnh phúc của người phụ nữ

Giữa nhiều thương hiệu thiết bị bếp trên thị trường, Nykky Đỗ lựa chọn FRANKE - thương hiệu đến từ Thụy Sĩ với hơn 110 năm lịch sử bởi sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ tiên tiến, thiết kế tinh tế và triết lý hướng đến trải nghiệm sống trọn vẹn.

FRANKE chiếm trọn niềm tin của những người phụ nữ hiện đại nhờ triết lý "ALL-IN’ tất cả trong một gian bếp". Mang đến hệ sinh thái thiết bị bếp đồng bộ gồm bếp từ, lò nướng, máy hút mùi, chậu rửa, vòi nước và các phụ kiện thông minh, mọi sản phẩm đều được thiết kế để tương tác liền mạch với nhau, cùng nhau tạo nên một giải pháp bếp và nâng tầm không gian sống hoàn hảo.

Giải pháp bếp "ALL-IN" đến từ di sản Thụy Sĩ hơn 110 năm lịch sử

Nhờ công nghệ tiên tiến, các thiết bị FRANKE - thương hiệu đang được phân phối độc quyền bởi HTM Homes vừa giúp tiết kiệm thời gian, vừa tối ưu công năng nhưng vẫn duy trì chất lượng và niềm hứng khởi trong từng món ăn. Đó chính là lý do khiến FRANKE trở thành lựa chọn của những người phụ nữ tinh tế, biết yêu thương bản thân và đề cao chất lượng sống.

HTM Group | HTM Homes - Đơn vị phân phối độc quyền thiết bị bếp FRANKE tại Việt Nam

HTM Homes là đơn vị nhập khẩu và phân phối thiết bị bếp, thiết bị vệ sinh và cung cấp các giải pháp nội thất cao cấp tại Việt Nam. Với sứ mệnh "Nâng tầm giá trị cuộc sống", HTM Homes cam kết mang đến những sản phẩm đẳng cấp từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, đảm bảo sự hòa quyện trong thiết kế, công năng và thẩm mỹ.

HTM Homes tự hào là đối tác phân phối độc quyền thương hiệu FRANKE - tập đoàn Thụy Sĩ với hơn 110 năm di sản về kỹ thuật chế tác tinh xảo, chất lượng bền bỉ và thiết kế biểu tượng trong các giải pháp bếp gia đình và chuyên nghiệp. Với việc hợp tác cùng các thương hiệu hàng đầu thế giới và đội ngũ chuyên gia tận tâm, HTM Homes đã và đang là lựa chọn tin cậy cho những khách hàng tìm kiếm sự hoàn hảo và đẳng cấp cho không gian sống của mình.

Hotline: 1900 255 950

Website: htmhomes.com

Fanpage: https://www.facebook.com/HTMHomesOfficial

Hệ thống showroom HTM Homes:

Hồ Chí Minh: 34 Phan Đình Giót, Phường Tân Sơn Hòa, Hồ Chí Minh

Hà Nội: K5TT1-SH09, Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội