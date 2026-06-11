Tối 10/6, theo tờ Sina, tin tức tình cảm giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và mỹ nam Trần Phi Vũ bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận nóng hổi trên các trang MXH Trung Quốc. Nhiều khán giả đã soi ra việc 2 nghệ sĩ dùng vòng đôi và nhiều lần "đụng hàng" trang phục hoặc phụ kiện. Không chỉ vậy, dân tình còn phát hiện 1 tài khoản thường xuyên mua đồ cùng mẫu với mỹ nhân Tân Cương trên nền tảng mua sắm Dewu/Poizon. Trùng hợp là trong lịch sử mua sắm của tài khoản này có rất nhiều đồ Trần Phi Vũ từng diện qua.

Do nền tảng Dewu yêu cầu xác thực căn cước công dân nên mỗi cá nhân chỉ được lập 1 tài khoản, vì vậy, netizen cho rằng chủ của tài khoản chính là Trần Phi Vũ. Đáng chú ý, sau khi nghi vấn hẹn hò của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ lên thẳng top 1 hotsearch Weibo thì tài khoản này đã "biến mất" không dấu vết.

Điều này khiến cư dân mạng thêm nghi ngờ về mối quan hệ "phim giả tình thật" giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ. Sau khi bí mật đời tư bị lộ, nhà trai được cho là đang xóa bỏ những bằng chứng hẹn hò của mình. Theo dân tình, nếu Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ yêu nhau thật, họ sẽ là couple chị - em có "tổ hợp visual đỉnh nhất Cbiz". Bên cạnh đó, cũng có người cho rằng việc chỉ dựa vào trang phục, phụ kiện giống nhau để kết luận 2 nghệ sĩ có mối quan hệ tình ái là chưa đủ thuyết phục. Hiện, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ vẫn chưa lên tiếng về tin hẹn hò của mình.

Cư dân mạng soi rổ hint hẹn hò giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ. Ảnh: Xiaohongshu.

Cặp sao được cho đeo vòng đôi...

... và ngầm úp mở chuyện tình cảm bằng việc sử dụng trang phục, phụ kiện có mẫu mã giống hệt nhau. Ảnh: Sina.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đóng chính trong phim cổ trang Bạch Nhật Đề Đăng, lên sóng vào đầu năm 2026. Ban đầu, các khán giả phản đối cặp diễn viên vì cho rằng ngoại hình của cả hai không hợp, lại còn hơn kém nhau đến 8 tuổi. Tuy nhiên, sau khi phim chiếu, công chúng lại cảm thấy giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ có chemistry rất tốt.

Trong quá trình quảng bá, Trần Phi Vũ nhiều lần đứng sát rạt mỹ nhân Tân Cương. Trên 1 chương trình truyền hình, mỹ nam 2K này gây náo loạn MXH Trung Quốc khi công khai tỏ tình Địch Lệ Nhiệt Ba. Theo đó, sau màn nhảy Señorita, Địch Lệ Nhiệt Ba đã ngượng ngùng hỏi: "Nghe nói em thích chị?", còn Trần Phi Vũ không ngần ngại đáp lại: "Không phải là nghe nói mà đúng là em thích chị!".

"Tổ hợp visual" đỉnh cao của Trần Phi Vũ - Địch Lệ Nhiệt Ba. Nguồn: Xiaohongshu.

Cặp sao bị nghi ngờ "phim giả tình thật" sau khi hợp tác trong Bạch Nhật Đề Đăng. Ảnh: Sina.

Hình ảnh thân mật, tình tứ của cặp sao trong quá trình quảng bá phim. Ảnh: Sina.

Trần Phi Vũ còn bất ngờ tỏ tình với Địch Lệ Nhiệt Ba trong show Xin Chào Thứ 7 (Hi6)

Người là mỹ nhân đẹp nhất thế giới, người là "thái tử hàng thật, giá thật" của Cbiz

Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên nổi trội nhất nhì dàn sao nữ thế hệ 9X của Cbiz hiện nay, ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn đến từng milimet và khí chất minh tinh hơn người. Cô được coi là "nữ hoàng thảm đỏ" thế hệ mới của giới giải trí Hoa ngữ với vô số khoảnh khắc đẹp đến "phong thần", được giới mộ điệu hết mực săn đón.

Mỹ nhân này sở hữu tỷ lệ cơ thể chuẩn "đồng hồ cát siêu thực" đầy quyến rũ, gợi cảm, nhìn tưởng như photoshop, gương mặt lai Tây đặc trưng của người Tân Cương với đường nét sắc sảo, mắt sâu hút, sống mũi cao vút. Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã vào top 10 nữ diễn viên đẹp nhất hành tinh năm 2026, do người dùng bình chọn trên chuyên trang điện ảnh lớn nhất thế giới IMDb. Cô đứng vị trí thứ 9 trong danh sách.

Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu gương mặt với đường nét lai Tây đẹp tuyệt mỹ, Body sexy tới từng milimet. Ảnh: Sina.

Về đời tư, Địch Lệ Nhiệt Ba từng vướng nghi vấn hẹn hò Hoàng Cảnh Du từ năm 2020, sau khi hợp tác chung phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Cả 2 lộ nhiều bằng chứng cho thấy họ đang yêu. Tuy nhiên, vào ngày 14/1/2025, blogger Lưu Đại Chùy cho biết Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba đã tan vỡ. Một tháng sau, 1 tài khoản MXH tung clip nam thần Thượng Ẩn đi nghỉ dưỡng ở đảo Phú Quốc cùng 1 cô gái lạ.

Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là "phim giả tình thật" sau khi hợp tác trong Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Ảnh: Sina.

Trần Phi Vũ sinh năm 2000, lớn lên trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Cha anh là đạo diễn quyền lực Trần Khải Ca, từng đoạt giải thưởng Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes với tác phẩm Bá Vương biệt Cơ. Ông nội Trần Phi Vũ là đạo diễn, giảng viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh - Trần Hoài Ngai, bà nội là biên kịch Lưu Yến Trì.

Mẹ Trần Phi Vũ là mỹ nhân cổ trang nổi danh 1 thời Trần Hồng. Ở những năm cuối 70, đầu 80, nhan sắc của Trần Hồng được ca tụng là "mẫu hình đẹp nhất trong giới nghệ sĩ", "báu vật màn ảnh". Thậm chí, Trần Hồng còn là nghệ sĩ nữ hiếm hoi ký được hợp đồng với 1 công ty giải trí Hàn Quốc. Theo thống kê của Forbes, tổng tài sản của Trần Khải Ca - Trần Hồng vào năm 2010 là 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng).

Cha mẹ, ông bà của Trần Phi Vũ đều là những nhân vật quyền lực ở showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Với gia thế khủng của mình, Trần Phi Vũ không cần phải ngược xuôi tìm vai diễn, đối mặt với các "quy tắc ngầm" sau khi bước chân vào showbiz. Năm 2022, vai diễn Lý Tuân trong phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa giúp "Thái tử Cbiz" Trần Phi Vũ bứt phá tên tuổi, thoát khỏi cái bóng dựa hơi bố mẹ quyền lực trong showbiz. Anh được xếp vào nhóm nam thần triển vọng, dự đoán có thể cạnh tranh ngang hàng với Vương Hạc Đệ, Hứa Khải, Ngô Lỗi...

Ngoại hình điển trai, bảnh bao không điểm nào chê của nam diễn viên gen Z. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, nổi tiếng chưa đầy 1 năm, ngôi sao gen Z này đã dính vào bê bối chấn động. Anh lộ ảnh giường chiếu nhạy cảm với hot girl Diệc Lâm. Đáng nói hơn vào thời điểm ảnh riêng tư bị lộ là tháng 3/2023, Diệc Lâm được tiết lộ đã có chồng. Điều này khiến con trai của đạo diễn Trần Khải Ca vướng nghi vấn có mối quan hệ tình ái không đứng đắn với người đã có gia đình.

1 số nguồn tin cho biết Trần Hồng cố gắng giải quyết rắc rối đời tư của con trai trong nhiều tháng. Minh tinh đình đám sẵn sàng mua lại số ảnh có thể hủy hoại tiền đồ của Trần Phi Vũ với giá 292.000 USD (gần 7,5 tỷ đồng), nhưng bà thương lượng bất thành với kẻ tống tiền.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Trần Phi Vũ lên tiếng thừa nhận anh bị lộ ảnh riêng tư với Diệc Lâm. Tuy nhiên, ngôi sao gen Z khẳng định anh và Diệc Lâm quen nhau khi cả 2 vẫn độc thân. Đáng chú ý, sau đó, truyền thông đã vào cuộc phơi bày việc Trần Phi Vũ bị bạn gái cũ và chồng cô dùng ảnh nóng uy hiếp, tống tiền. Do phía nam diễn viên không đáp ứng yêu cầu của vợ chồng Diệc Lâm nên họ đã bán ảnh riêng tư cho blogger.

Dù Trần Phi Vũ không vi phạm đạo đức, không phải kẻ ngoại tình phá vỡ hôn nhân của người khác và cũng là người bị hại trong vụ việc, anh vẫn mất sạch danh tiếng. Nam diễn viên trẻ đã vướng vào lỗi lầm "tối kỵ" khác là liên lạc riêng với người hâm mộ và có quan hệ tình ái với fan nữ của mình.

"Thái tử Cbiz" Trần Phi Vũ mất sạch hình tượng sau vụ lộ ảnh phòng the với bạn gái hot girl. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu