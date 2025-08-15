Đầu tháng 6/2025, diễn viên trọng Lân thông báo bà xã Huyền Trang đang mang thai con đầu lòng. Thời điểm công bố tin vui, nữ streamer đang bầu 4 tháng. Vào tối 14/8, diễn viên Trọng Lân đã hạnh phúc thông báo con trai đầu lòng đã ra đời.

Trong bức hình, anh nở nụ cười tươi và đang bồng bế nhóc tỳ trên nay. Trọng Lân cho biết con có những đặc điểm y hệt bố. Diễn viên phim VTV hạnh phúc chia sẻ: "Gia đình nhỏ của chúng mình vừa chính thức chào đón một chàng trai đáng yêu mắt 1 mí, môi trái tim, có hai má lúm đồng tiền, nặng 3,6kg.

Cảm ơn tất cả mọi người đã gửi lời chúc mừng và yêu thương đến gia đình. Sự quan tâm của mọi người là niềm hạnh phúc lớn lao với vợ chồng mình. Thương chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an nhé".

Diễn viên Trọng Lân thông báo gia đình có thêm thành viên mới vào tối 14/8

Trước khi bà xã Huyền Trang vào phòng sinh, Trọng Lân còn đăng tải hình ảnh tình cảm và nhắn nhủ trên mạng xã hội. Nam diễn viên viết: "Chúng ta đã cùng nhau đi một hành trình dài, và hôm nay là đích đến tuyệt vời nhất. Vợ yêu à, cứ coi hôm nay như một cuộc phiêu lưu để mang thiên thần nhỏ về nhà nhé. Anh luôn ở bên em".

Trọng Lân ở bên cạnh động viên và đồng hành cùng vợ streamer khi đi sinh con

Cuối tháng 2/2025, diễn viên Trọng Lân âm thầm tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái Huyền Trang. Ngày vui có sự góp mặt của gia đình hai bên và bạn bè thân thiết. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó nam diễn viên hoàn toàn kín tiếng về chuyện hôn sự. Theo tiết lộ của Trọng Lân, lễ cưới chính thức của cả hai dự kiến diễn ra vào năm 2026.

Trọng Lân là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ, từng góp mặt trong loạt phim ăn khách của VTV như Quỳnh búp bê, Người phán xử… Trong khi đó, Huyền Trang, sinh năm 1999, tên đầy đủ Nguyễn Thị Huyền Trang, hay còn được khán giả biết đến với biệt danh “Bé Chang”, là một streamer nổi tiếng trên nền tảng giao lưu trực tuyến.

