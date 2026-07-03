Hot nhất MXH: Ái nữ trùm sòng bạc Macau và tài tử Đậu Kiêu ly hôn, nhà trai mất trắng 218 tỷ đồng?

Ngày 3/7, tờ Sohu đưa tin mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng trước thông tin nam diễn viên thuộc lứa sinh sau 85 và vợ thiên kim tài phiệt đã ly hôn. Theo blogger giải trí, cặp đôi đã thống nhất trong tháng 7 này sẽ chính thức công bố tin "đường ai nấy đi| với công chúng. Nguyên nhân chia tay là tình cảm nhạt phai sau thời gian dài xa cách.

Sau bài đăng của blogger, truyền thông và cư dân mạng đều réo tên Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên. Đậu Kiêu sinh năm 1988, là tài tử hàng đầu lứa sinh sau năm 1985. Trong khi đó, Hà Siêu Liên là ái nữ gia tộc trùm sòng bạc Macau khét tiếng.

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên được cho là cặp đôi tài tử - thiên kim sẽ thông báo ly hôn trong tháng 7 này. Ảnh: Sina.

3 năm qua, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên lộ rõ những dấu hiệu xa cách, rạn nứt. Trong đó, Đậu Kiêu đã bị cấm bước chân vào nhà vợ. Anh không xuất hiện hay tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của gia tộc sòng bạc, kể cả đám giỗ của cha vợ hay sinh nhật mẹ vợ. Vì vậy, cuộc hôn nhân của Đậu Kiêu với Hà Siêu Liên được đánh giá là "có tiếng không có miếng". Chẳng những bị nhà vợ hắt hủi, nam diễn viên còn mất trắng 218 tỷ đồng - khoản tiền tiết kiệm anh chi ra để tổ chức hôn lễ cho Hà Siêu Liên ở Bali (Indonesia).

Trên MXH, công chúng Trung Quốc cho biết họ không quá bất ngờ nếu Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên tuyên bố ly hôn. Bởi lẽ dù cố che đậy và diễn giỏi tới đâu, cặp đôi vẫn lộ rõ sự bất ổn. Từ đầu năm 2026 đến nay, số lần vợ chồng Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. Nam diễn viên cũng không sang Hong Kong (Trung Quốc) đón Tết Nguyên đán cùng nhà vợ, thay vào đó anh ở lì trên phim trường quay các dự án mới.

Nếu ly dị, Đậu Kiêu mất trắng 218 tỷ đồng tiền tiết kiệm từng bỏ ra để làm đám cưới với Hà Siêu Liên. Ảnh: Sina.

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên công khai hẹn hò hồi năm 2019. Khi ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân qua đời, tài tử Sở Kiều Truyện đã tới lễ tang với tư cách con rể tương lai. Đậu Kiêu cầu hôn tiểu thư nhà trùm sòng bạc hồi tháng 9/2022. Tới tháng 4/2023, cặp đôi tổ chức hôn lễ rình rang, khiến báo chí châu Á tốn nhiều giấy mực. Tuy nhiên, vài tháng sau lễ cưới, Hà Siêu Liên được phát hiện đã về nhà mẹ đẻ ở Hong Kong (Trung Quốc), còn Đậu Kiêu lại sống tại Đại lục. Kể từ đó, cặp đôi không còn đăng tải những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau. Hà Siêu Liên không sang Trung Quốc Đại lục thăm chồng, còn Đậu Kiêu vắng mặt ở tiệc sinh nhật của mẹ vợ, không dự lễ viếng mộ cha vợ - cố tỷ phú Hà Hồng Sân và các sự kiện thương mại của gia tộc trùm sòng bạc. Từ năm 2025, truyền thông phát hiện Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu hoàn toàn không xuất hiện, không tương tác với nhau trên MXH.

Bà Trần Lam từng cho biết lý do đổ vỡ của cặp đôi đến từ việc mẹ của Hà Siêu Liên và gia tộc sòng bạc giàu có coi thường xuất thân tầm thường và từng làm thợ gội đầu của Đậu Kiêu, không tôn trọng anh ra mặt. Do không ưng thuận cậu con rể tài tử, bà ba Trần Uyển Trân đã không bỏ ra bất kỳ 1 đồng nào để tổ chức hôn lễ cho cặp đôi. Bà ba cũng cấm con gái Hà Siêu Liên chuyển nhượng tài sản, để Đậu Kiêu xài tiền, đứng tên chung và bước chân vào đế chế kinh doanh của gia tộc sòng bạc Macau. Điều này khiến nam diễn viên vô cùng bất mãn, ly thân với Hà Siêu Liên. Trong đơn ly dị gửi ra tòa, Đậu Kiêu cũng vạch trần góc khuất bị kiểm soát cuộc sống, ép giải nghệ và xem thường đến cùng cực của nhà vợ đối với mình.

Đậu Kiêu bị nhà vợ coi thường ra mặt vì xuất thân bình dân. Đây cũng là 1 trong những nguyên nhân tan vỡ của cả hai. Nguồn: Sohu.

Đến tháng 10/2025, Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên đã lên tiếng bác bỏ. Cả hai cho biết mối quan hệ vợ chồng của họ vẫn rất tốt đẹp. Họ sống ở 2 nơi khác biệt vì vấn đề công việc, nhưng mỗi ngày đều vun đắp tình cảm qua các cuộc điện thoại. Dù Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã đồng loạt có thông báo nóng phủ nhận hôn nhân rạn nứt, song dân tình vẫn bán tín bán nghi. Cư dân mạng cho rằng thông báo phủ nhận của cặp đôi không mới, y hệt như trước đây. Các netizen chất vấn ngược đôi vợ chồng này rằng nếu không phải gặp trục trặc hà cớ gì Đậu Kiêu lại vắng bóng trong tất cả sự kiện của nhà vợ, hay việc họ dừng đăng ảnh tình cảm với nhau và kể cả dịp Tết, kỷ niệm ngày cưới cũng không ở bên nhau. Tất cả vấn đề này cho đến nay đều không được Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên giải thích rõ trong tuyên bố về hôn nhân của mình.

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên phủ nhận rạn nứt hôn nhân, nhưng dân tình chẳng ai tin. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu