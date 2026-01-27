Drama bùng nổ từ tấm ảnh khoe da "phát sáng"

Mọi chuyện bắt đầu khi Mai Phương Bùi (hot girl có gần nửa triệu người theo dõi trên Facebook) đăng tải tấm hình selfie với làn da căng bóng chuẩn "glass skin" ở tuổi 30. Cô khẳng định chắc nịch: "Không 1 ngày nào ngừng uống nghệ và sữa ong chúa... Mọi người chỉ có thể chê tôi xấu, chứ không thể nói da tôi xấu". Tấm hình ngay lập tức thu hút hàng ngàn lượt tương tác, khiến nhiều chị em thấp thỏm đặt câu hỏi: Phải chăng đây là bí kíp để có làn da như vừa tiêm Meso về?

Bài đăng gây xôn xao của Mai Phương Bùi

Tuy nhiên, khi bài đăng viral thì cũng là lúc nó vấp phải những phản ứng tiêu cực. Nhiều trang, hội nhóm share lại bài đăng của hot girl và nhận về vô cùng nhiều bình luận phản đối từ cộng đồng mạng. Những người theo dõi Mai Phương Bùi từ lâu, đều biết cô rất tích cực làm đẹp, có những clip truyền thông cho việc tiêm tế bào gốc, tiêm Meso... để có được nhan sắc tỏa sáng. Do vậy, bài đăng khẳng định "tác dụng thần kỳ" của nghệ và sữa ong chúa khiến dân mạng... buồn cười.

Lời qua tiếng lại của dân mạng về sự thật làn da của Mai Phương Bùi

"Chiến thần review" cũng không thể ngồi yên, Mai Phương Bùi lên tiếng giải thích

Không chỉ dân mạng phản ứng, Võ Hà Linh - người vốn nổi tiếng với danh xưng "chiến thần review" cũng không thể ngồi yên mà phải đăng đàn phản pháo. Cô không ngần ngại chia sẻ: "Em chưa thấy cái sữa ong chúa với nghệ nào uống thôi mà căng bóng được da. Em nói thật, các chị biết thì chỉ em với. Thực tế lên xíu đi các mom".

Bài đăng của Võ Hà Linh nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng

Lời nhận xét đầy thẳng thắn này của Hà Linh càng đổ thêm dầu vào lửa cho cuộc tranh luận về chủ đề làm đẹp đang được quan tâm nhất trên MXH lúc này. Nhiều người cho rằng việc quảng bá uống nghệ và sữa ong chúa để có làn da căng bóng như ảnh là quá xa vời với thực tế sinh lý làn da.

Sau khi sự việc viral và nhận về nhiều ý kiến trái chiều, Mai Phương Bùi đã có động thái đính chính chính thức. Cô chia sẻ rằng có thể do cách diễn đạt chưa gãy gọn đã khiến mọi người hiểu lầm:

"Em chào mọi người ạ... từ hôm qua đến giờ em đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp... có thể là về cách diễn đạt hoặc stt lúc đó của em đã khiến mọi người hiểu lầm và đưa câu chuyện đi xa hơn... Em vẫn luôn chia sẻ những video skincare hàng ngày và chia sẻ những nơi em đến làm đẹp chứ em không hề giấu giếm ạ".

Như vậy, có thể hiểu làn da "cực phẩm" của cô nàng là kết quả tổng hòa của cả việc chăm sóc bên trong lẫn các liệu trình tại spa/phòng khám, chứ không đơn thuần chỉ nhờ một món đồ uống đơn giản.

Sự thật về nghệ, sữa ong chúa và niềm tin với những thông tin PR trên mạng

Để có cái nhìn khách quan, chúng ta cần hiểu rõ tác dụng thực sự của hai thành phần này:

- Nghệ (Curcumin): Có khả năng kháng viêm, chống oxy hóa và hỗ trợ tiêu hóa rất tốt. Tuy nhiên, Curcumin trong nghệ khó hấp thu hoàn toàn vào cơ thể để tạo ra hiệu ứng "căng bóng" bề mặt da tức thì. Nó thiên về hỗ trợ làm sáng và đều màu da sau một thời gian dài sử dụng.

- Sữa ong chúa: Chứa nhiều acid amin, vitamin và khoáng chất. Nó hỗ trợ cân bằng nội tiết và thúc đẩy sản sinh collagen từ bên trong. Đây là sản phẩm bổ sung tốt cho sức khỏe tổng thể, nhưng không thể có tác dụng làm "đầy" hay tạo độ bóng láng như các thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn.

Sự việc lần này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về việc các KOL, người nổi tiếng sử dụng những từ ngữ mang tính "thần thánh hóa" sản phẩm.

Việc giới thiệu một loại thực phẩm chức năng có tác dụng ngang ngửa với các biện pháp y khoa như tiêm Meso (một thủ thuật đưa dưỡng chất trực tiếp vào lớp trung bì) là thiếu cơ sở khoa học. Người tiêu dùng cần tỉnh táo để phân biệt giữa việc "hỗ trợ làm đẹp" và "thay đổi cấu trúc da". Đừng vì những lời mời chào về một làn da "không tuổi" chỉ sau vài lần uống mà quên đi việc xây dựng quy trình chăm sóc da khoa học và chế độ sinh hoạt điều độ.

Làm đẹp là một hành trình dài, và sự trung thực trong quảng cáo chính là chìa khóa để giữ chân khách hàng trong kỷ nguyên số hiện nay.