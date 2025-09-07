Kỳ nghỉ lễ 2/9 đã qua, nhưng sức hút của Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) vẫn chưa hề hạ nhiệt. Cuối tuần này, nơi đây tiếp tục trở thành "điểm nóng" thu hút đông đảo người dân và du khách. Triển lãm chuyên đề "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" vẫn là tâm điểm chú ý, mang đến khung cảnh nhộn nhịp chẳng khác nào những ngày cao điểm vừa qua.

Ghi nhận trong sáng nay 7/9, dòng người ùn ùn đổ về phía Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Trên các tuyến đường dẫn vào khu vực, xe cộ nối đuôi nhau, từng đoàn xe máy, ô tô cá nhân, taxi công nghệ chen chúc trong dòng chảy không ngừng. Đặc biệt bên trong không gian rộng lớn của triển lãm, du khách vẫn kín lối, tạo nên cảnh tượng vô cùng sôi động. Không khí tấp nập chẳng khác nào đang trong kỳ nghỉ lễ.

Du khách đến Trung tâm Triển lãm Quốc gia vào cuối tuần này vẫn đông nghịt

Ngay tại cổng vào, từng nhóm người ra vào tấp nập qua cánh cổng lớn được trang trí rực rỡ. Bên trong khuôn viên rộng lớn, không khí càng thêm sôi động: từng nhóm bạn trẻ ríu rít "sống ảo", các gia đình nhiều thế hệ cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm, còn những em nhỏ thì hồn nhiên chạy nhảy trong không gian tràn đầy sắc màu. Tiếng nói cười vang khắp nơi, hòa lẫn với âm thanh giới thiệu từ các gian hàng của triển lãm, tạo nên một bầu không khí rộn ràng, náo nhiệt.



Trong những gian trưng bày, người tham quan di chuyển chậm rãi thành từng dòng, đứng trước các hiện vật lịch sử quý giá để lắng nghe thuyết minh, chiêm ngưỡng tận mắt. Ở một góc khác, khu trải nghiệm công nghệ hiện đại lại thu hút đông đảo bạn trẻ, nhiều người kiên nhẫn chờ đến lượt để thử bắn súng mô phỏng hay tham gia các trò tương tác. Tại khu vực nghệ thuật thực cảnh, du khách cũng vây kín, chăm chú theo dõi các màn trình diễn giàu cảm xúc.

Từ phía lối vào, dòng người đã vô cùng đông đúc

Bên trong không gian rộng lớn, khắp các gian hàng, khu vực triển lãm đều thu hút khách tham quan

Không khó để bắt gặp cảnh tượng "người nối người" ở bất kỳ góc nào. Những chiếc điện thoại giơ cao, hàng loạt bức ảnh check-in được chụp trong khung cảnh vừa mang dấu ấn lịch sử, vừa hiện đại sống động. Chính sự kết hợp đó khiến triển lãm không chỉ là một chuyến tham quan tri thức mà còn là "thiên đường sống ảo" thu hút giới trẻ.

Cảnh "người nối người" bên trong triển lãm

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" không đơn thuần là một sự kiện văn hóa - chính trị, mà còn là một hành trình cảm xúc. Từng bước đi là từng lát cắt lịch sử được tái hiện, gợi nên niềm tự hào, sự xúc động trong lòng người tham quan. Có lẽ chính bởi sự hòa quyện giữa yếu tố giáo dục, trải nghiệm và giải trí, triển lãm mới giữ được sức hút mạnh mẽ ngay cả khi đã qua kỳ nghỉ lễ.

Được biết, ban đầu triển lãm dự kiến diễn ra đến hết ngày 5/9. Tuy nhiên, do sức hút quá lớn, thời gian đã được kéo dài đến 15/9. Mở cửa hoàn toàn miễn phí từ 9h sáng đến 22h mỗi ngày, triển lãm tiếp tục hứa hẹn là điểm đến nhộn nhịp bậc nhất của Hà Nội trong những ngày tới.